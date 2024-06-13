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Охота на карася — неотъемлемая часть русского рыболовства. Но не все знают, где и как можно поймать эту рыбу весом до 3 килограмм. Да, вы не ослышались! До 3 килограмм! А я знаю такое место и с удовольствием покажу вам его.



Рыбалка подойдёт как заядлым рыболовам, так и просто любителям посидеть с удочкой в лодке среди камышей.