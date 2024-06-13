Охота на карася — неотъемлемая часть русского рыболовства. Но не все знают, где и как можно поймать эту рыбу весом до 3 килограмм. Да, вы не ослышались! До 3 килограмм! А я знаю такое место и с удовольствием покажу вам его.
Рыбалка подойдёт как заядлым рыболовам, так и просто любителям посидеть с удочкой в лодке среди камышей.
Рыбалка подойдёт как заядлым рыболовам, так и просто любителям посидеть с удочкой в лодке среди камышей.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Рыбалка пройдёт на озере в 50 километрах от города Каменск-Уральский.
- На лодке с мотором мы прокатимся по красивому камышовому водоёму и понаблюдаем за водоплавающими птицами.
- Уплывём в самые отдалённые уголки, где обитают крупные караси.
- Я расскажу вам интересные факты об озере. И конечно, научу, как находить и ловить крупную рыбу.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из Екатеринбурга и обратно на автомобиле Mitsubishi Pajero 2, услуги гида-рыболова, аренда лодки с мотором и рыболовного снаряжения.
- Возьмите с собой еду и напитки с расчётом на весь день и тёплые вещи на вечер.
- Могу забрать вас в Каменске-Уральском. До него из Екатеринбурга оптимально добраться на электричке за 1,5 часа, но можно и на междугороднем автобусе. Стоимость рыбалки составит 8000 руб.
- Можно остаться с ночевой на берегу озера и выйти также на утреннюю рыбалку. Предоставлю вам палатку с полом, надувной матрас, подушки и плед. Стоимость рыбалки с ночевой при посадке в Каменск-Уральском — 11000 руб., в Екатеринбурге — 18000 руб.
Важно знать!
- Перед бронированием обязательно посмотрите прогноз погоды в деревне Усть-Багаряк. При дожде, грозах и сильном ветре от 6 м/с рыбалка невозможна.
- Учитывайте, что рыба лучше всего клюёт ранним утром (с 4:00 до 9:00) и вечером (с 16:00 до 21:00). В дневные часы клёва может не быть.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Екатеринбурге
Я весёлый, позитивный молодой человек с хорошим чувством юмора! Живу в колокольной столице нашей родины — в городе Каменск-Уральский. С самого детства очень хорошо знаю свой город и все его окрестности в радиусе 50 км. Увлекаюсь рыбалкой. Знаю много водоёмов, где можно хорошо порыбачить и отлично отдохнуть! Обладаю хорошими организаторскими качествами и умею работать в команде. Также очень вкусно готовлю!Задать вопрос
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