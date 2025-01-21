Шарташ — озеро, не похожее на обычные водоёмы. Само происхождение озера — загадка. Последние 300 лет озеро Шарташ и его окрестности являются объектами научного интереса учёных России и других стран — узнаем почему. Увидим морену и береговые валы, жертвенные чаши и чашечные камни, погрузимся в историю древнего озера и будем наблюдать за природой и явлениями на Шарташе.

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Описание экскурсии

Уникальное озеро Шарташ

Окрестности озера Шарташ издавна привлекали внимание людей. Это место было связано с шаманскими обрядами, которые проводили древние народы. Погружаясь в историю, вы сможете ознакомиться с находками, связанными с этим удивительным озером, а также увидеть старинные карты и планы.

Происхождение названия

Название «Шарташ» в переводе с тюркского языка означает «озеро жёлтого камня». Это название подчеркивает уникальность и историческую значимость этого природного объекта.

Возраст и форма озера

Озеро Большой Шарташ – одно из немногих в мире, обладающее такой же уникальной формой. Оно образовалось около 12 тысяч лет назад, и его форма, напоминающая фасолевую бобину с выпуклой стороной на восток, сохранилась на протяжении всех этих лет.

Что вас ожидает на маршруте?

Во время нашего путешествия вы сможете увидеть:

Скальные выходы-палатки;

Древние каменоломни, напоминающие крепости;

Археологические находки, которые расскажут о жизни древних людей.

Погружение в историю

Вы сможете узнать, как и где жили древние люди в районе Шарташа, а также о проведенных исследованиях. Это путешествие позволит вам полностью погрузиться в историю, легенды и загадки этих мест. Вы увидите загадочное озеро с разных ракурсов и сможете насладиться его красотой.