Последние 300 лет озеро Шарташ и его окрестности являются объектами научного интереса учёных России и других стран — узнаем почему.
Увидим морену и береговые валы, жертвенные чаши и чашечные камни, погрузимся в историю древнего озера и будем наблюдать за природой и явлениями на Шарташе.
Описание экскурсии
Уникальное озеро Шарташ
Окрестности озера Шарташ издавна привлекали внимание людей. Это место было связано с шаманскими обрядами, которые проводили древние народы. Погружаясь в историю, вы сможете ознакомиться с находками, связанными с этим удивительным озером, а также увидеть старинные карты и планы.
Происхождение названия
Название «Шарташ» в переводе с тюркского языка означает «озеро жёлтого камня». Это название подчеркивает уникальность и историческую значимость этого природного объекта.
Возраст и форма озера
Озеро Большой Шарташ – одно из немногих в мире, обладающее такой же уникальной формой. Оно образовалось около 12 тысяч лет назад, и его форма, напоминающая фасолевую бобину с выпуклой стороной на восток, сохранилась на протяжении всех этих лет.
Что вас ожидает на маршруте?
Во время нашего путешествия вы сможете увидеть:
- Скальные выходы-палатки;
- Древние каменоломни, напоминающие крепости;
- Археологические находки, которые расскажут о жизни древних людей.
Погружение в историю
Вы сможете узнать, как и где жили древние люди в районе Шарташа, а также о проведенных исследованиях. Это путешествие позволит вам полностью погрузиться в историю, легенды и загадки этих мест. Вы увидите загадочное озеро с разных ракурсов и сможете насладиться его красотой.
Ежедневно с 11:00 до 14:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Шарташ
- Скальные выходы-палатки
- Древние каменоломни
- Шарташские древние памятники
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Пикник по желанию
Место начала и завершения?
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Отзывы и рейтинг
отеля. Прекрасная экскурсия, великолепное озеро, живописные каменные палатки. Спасибо Марии за большое количество интересной информации - от легенд до научных фактов. И отдельное спасибо за горячий чай - после прогулки по снегу и морозцу то, что надо)