Шарташ и места силы

Шарташ — озеро, не похожее на обычные водоёмы. Само происхождение озера — загадка.

Последние 300 лет озеро Шарташ и его окрестности являются объектами научного интереса учёных России и других стран — узнаем почему.

Увидим морену и береговые валы, жертвенные чаши и чашечные камни, погрузимся в историю древнего озера и будем наблюдать за природой и явлениями на Шарташе.
5
5 отзывов
Шарташ и места силы
Шарташ и места силы
Шарташ и места силы
Ближайшие даты:
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фев
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии

Уникальное озеро Шарташ

Окрестности озера Шарташ издавна привлекали внимание людей. Это место было связано с шаманскими обрядами, которые проводили древние народы. Погружаясь в историю, вы сможете ознакомиться с находками, связанными с этим удивительным озером, а также увидеть старинные карты и планы.

Происхождение названия

Название «Шарташ» в переводе с тюркского языка означает «озеро жёлтого камня». Это название подчеркивает уникальность и историческую значимость этого природного объекта.

Возраст и форма озера

Озеро Большой Шарташ – одно из немногих в мире, обладающее такой же уникальной формой. Оно образовалось около 12 тысяч лет назад, и его форма, напоминающая фасолевую бобину с выпуклой стороной на восток, сохранилась на протяжении всех этих лет.

Что вас ожидает на маршруте?

Во время нашего путешествия вы сможете увидеть:

  • Скальные выходы-палатки;
  • Древние каменоломни, напоминающие крепости;
  • Археологические находки, которые расскажут о жизни древних людей.

Погружение в историю

Вы сможете узнать, как и где жили древние люди в районе Шарташа, а также о проведенных исследованиях. Это путешествие позволит вам полностью погрузиться в историю, легенды и загадки этих мест. Вы увидите загадочное озеро с разных ракурсов и сможете насладиться его красотой.

Ежедневно с 11:00 до 14:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Шарташ
  • Скальные выходы-палатки
  • Древние каменоломни
  • Шарташские древние памятники
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Пикник по желанию
Место начала и завершения?
Г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 12а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 14:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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1
И
21 янв 2025
Экскурсия понравилась. Хотелось составить представление о природе Свердловской области. Но поскольку - зима и кругом снег, увидишь не так много как летом. Выбрали эту экскурсию, потому что она рядом с
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городом, не продолжительная, а значит не замёрзнешь и не устанешь. Все было хорошо. Нас забрали прямо от дома. И привезли обратно. Мы посмотрели то, что не увидели бы сами. А мы первый раз в Екатеринбурге. Места очень красивые. Много интересного. Экскурсию рекомендую. Специально не рассказываю, что мы увидели - так. Уже интереснее следующим экскурсантам!!

А
20 янв 2025
я в восторге от экскурсии. Мария и Николай очень душевные люди! Программа вышла насыщенная, спасибо!
Ч
9 янв 2025
экскурсия по окрестностям Шарташа впечатлила прекрасными видами природы. Экскурсоводы Мария и Николай люди вовлеченные и увлеченные. Угостили горячим вкусным чаем - отдельное за это спасибо, так как прогулка приобрела теплые ощущения. помогли сделать красивые фото. Рекомендую.
А
29 ноя 2024
Была на экскурсии в конце ноября 2024 года. Очень рада, что выбрала именно эту экскурсию! Она дает сполна увидеть таинственный Шарташ и природные красоты рядом, а в компании внимательных и
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заботливых Марии и Николая это было значительно приятнее и увлекательнее!

Особенно благодарна экскурсоводам за то, что предложили подвезти меня до места экскурсии и обратно, так как в городе я была первый раз и плохо ориентировалась. Также меня угостили горячим чаем, что сделала нашу прогулку ещё уютнее.

Николай и Мария также очень легко шли на мои авантюры с фото и видео, снимали меня везде) Ещё хочу отметить, что несмотря на то, что я была на экскурсии одна, она состоялась по очень комфортной цене! Спасибо большое, Мария и Николай и конечно чудесный Урал ♥️

Т
25 ноя 2024
Ве понравилось. Мария и Николай помогли с организационными моментами, забрали от
отеля. Прекрасная экскурсия, великолепное озеро, живописные каменные палатки. Спасибо Марии за большое количество интересной информации - от легенд до научных фактов. И отдельное спасибо за горячий чай - после прогулки по снегу и морозцу то, что надо)

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