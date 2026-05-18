Вдоль берегов озера Шарташ - пешком и на гольф-каре

Каменные палатки, палеопарк, арт-объекты и легенды лесопарка в Екатеринбурге
Эти земли старше динозавров — а значит, пропитаны историей.

Вы увидите место стоянки древних кочевников и отлитых в бронзе гигантов, бродивших здесь в ледниковый период. Услышите о золотой лихорадке, самолёте-амфибии, сказителе и госте Урала — Бажове и Пастернаке. А также узнаете о хранителе озера — ящере Шарти «с горбом чернее воды».
Описание экскурсии

Пешая прогулка

  • Каменные палатки — скалы-останцы высотой до 4 этажей
  • Современная скульптура «Ступенчатый человек»
  • Гранитный амфитеатр советских времён
  • Старая геодезическая вышка, превращённая в арт-объект

Поездка на гольф-каре

  • Озеро Шарташ
  • Палеопарк — бронзовые фигуры мамонта, бизона, шерстистого носорога и других доисторических животных в натуральную величину
  • Гранитный цветок, вдохновлённый уральскими сказами Бажова
  • Следы великих людей и изобретений
  • Единственная действующая кузница

Вы узнаете

  • Откуда появилось название озера и правда ли в его глубинах прячется гигантская рептилия
  • Какие кочевые племена жили на берегах и какие артефакты оставили после себя
  • Почему Каменные палатки считались священными и как их чуть не пустили на тротуарную плитку
  • Как Шарташ строил Екатеринбург и кормил Свердловск в военные годы
  • Как с этими местами связаны Пастернак, первые советские планеры и самолёт-амфибия

И многое другое!

Организационные детали

  • Гольф-кар рассчитан на 8 пассажиров. Если в группе больше 9 человек, во второй части экскурсии за рулём буду я и мой коллега на второй машине
  • На транспорте проедем 9 км
  • В электрокаре встроен 3D-аудиогид, транслируемый через стереосистему, — никаких наушников
  • После экскурсии можно перекусить в парке — подскажу хорошие кафе на территории

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2000 ₽
Дети до 14 лет1500 ₽
Пенсионеры1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мой путь в экскурсионном деле начался с желания показать природу тем, кто не может исходить пешком километры троп. Так в 2023 году родился мой проект — прогулки на гольф-карах с
иммерсивным аудиогидом. Я не просто веду гольф-кар — я создаю атмосферу. Пока вы слушаете 3D-истории о легендах Шарташа, я забочусь о вашем комфорте. Моя задача — чтобы вы расслабились и влюбились в уральскую природу. Я покажу вам лесопарк «Шарташ» с заботой, без спешки и с душой. Приезжайте знакомиться! Буду рада лично встретить вас у Каменных палаток или в любой другой точке парка.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Познавательная экскурсия в те места, куда при нехватке времени сложно попасть пешком. Рекомендую!

