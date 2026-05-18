Эти земли старше динозавров — а значит, пропитаны историей.
Вы увидите место стоянки древних кочевников и отлитых в бронзе гигантов, бродивших здесь в ледниковый период. Услышите о золотой лихорадке, самолёте-амфибии, сказителе и госте Урала — Бажове и Пастернаке. А также узнаете о хранителе озера — ящере Шарти «с горбом чернее воды».
Описание экскурсии
Пешая прогулка
- Каменные палатки — скалы-останцы высотой до 4 этажей
- Современная скульптура «Ступенчатый человек»
- Гранитный амфитеатр советских времён
- Старая геодезическая вышка, превращённая в арт-объект
Поездка на гольф-каре
- Озеро Шарташ
- Палеопарк — бронзовые фигуры мамонта, бизона, шерстистого носорога и других доисторических животных в натуральную величину
- Гранитный цветок, вдохновлённый уральскими сказами Бажова
- Следы великих людей и изобретений
- Единственная действующая кузница
Вы узнаете
- Откуда появилось название озера и правда ли в его глубинах прячется гигантская рептилия
- Какие кочевые племена жили на берегах и какие артефакты оставили после себя
- Почему Каменные палатки считались священными и как их чуть не пустили на тротуарную плитку
- Как Шарташ строил Екатеринбург и кормил Свердловск в военные годы
- Как с этими местами связаны Пастернак, первые советские планеры и самолёт-амфибия
И многое другое!
Организационные детали
- Гольф-кар рассчитан на 8 пассажиров. Если в группе больше 9 человек, во второй части экскурсии за рулём буду я и мой коллега на второй машине
- На транспорте проедем 9 км
- В электрокаре встроен 3D-аудиогид, транслируемый через стереосистему, — никаких наушников
- После экскурсии можно перекусить в парке — подскажу хорошие кафе на территории
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети до 14 лет
|1500 ₽
|Пенсионеры
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Екатеринбурге
Мой путь в экскурсионном деле начался с желания показать природу тем, кто не может исходить пешком километры троп. Так в 2023 году родился мой проект — прогулки на гольф-карах с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
В
Познавательная экскурсия в те места, куда при нехватке времени сложно попасть пешком. Рекомендую!
