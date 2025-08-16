Туринск - город с богатой историей, где переплетаются судьбы Ермака и декабристов. Экскурсия предлагает погружение в прошлое: прогулка по старинным улицам, посещение Музея декабристов и Музея деревянной игрушки. Вы увидите термальный комплекс в лесу и узнаете о редкой урало-сибирской росписи. Это уникальная возможность открыть для себя забытые страницы истории и насладиться красотой российской глубинки

Описание экскурсии

Мы погуляем по исторической части города, поговорим о жизни купцов и посетим три сохранившихся храма.

Заглянем в Музей декабристов — единственный в своём роде на Среднем Урале. Когда-то в этом 200-летнем доме жили Ивашев и Пущин. Я расскажу, что здесь делали декабристы и какую невероятную историю любви пережил один из них.

Зайдём в частный Музей деревянной игрушки. Вы узнаете, как зародилась урало-сибирская роспись, которую сейчас пытаются сохранить.

Побываем в термальном комплексе с минеральным источником — он находится в глухом лесу.

Примерный тайминг

6:00 — выезд из Екатеринбурга

10:00 — остановка в кофейне с уральским угощением (по желанию)

10:40 — обзорная экскурсия по старой части города

11:30 — Музей декабристов

12:30 — прогулка по парку

13:00 — Музей деревянной игрушки

13:50 — обед в столовой (по желанию)

15:00 — термальный источник

19:30–23:00 — дорога в Екатеринбург

Организационные детали