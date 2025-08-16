Весь очаровательный Туринск за 1 день (из Екатеринбурга)
Узнайте о Туринске - городе Ермака и декабристов. Погуляйте по историческим местам, посетите музеи и насладитесь природой в уникальной экскурсии
Туринск - город с богатой историей, где переплетаются судьбы Ермака и декабристов.
Экскурсия предлагает погружение в прошлое: прогулка по старинным улицам, посещение Музея декабристов и Музея деревянной игрушки. Вы увидите термальный комплекс в лесу и узнаете о редкой урало-сибирской росписи.
Это уникальная возможность открыть для себя забытые страницы истории и насладиться красотой российской глубинки
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Исторические храмы
🎨 Урало-сибирская роспись
📚 Музей декабристов
🧸 Музей деревянной игрушки
🌲 Термальный источник в лесу
Что можно увидеть
Музей декабристов
Музей деревянной игрушки
Термальный комплекс
Описание экскурсии
Мы погуляем по исторической части города, поговорим о жизни купцов и посетим три сохранившихся храма.
Заглянем в Музей декабристов — единственный в своём роде на Среднем Урале. Когда-то в этом 200-летнем доме жили Ивашев и Пущин. Я расскажу, что здесь делали декабристы и какую невероятную историю любви пережил один из них.
Зайдём в частный Музей деревянной игрушки. Вы узнаете, как зародилась урало-сибирская роспись, которую сейчас пытаются сохранить.
Побываем в термальном комплексе с минеральным источником — он находится в глухом лесу.
Примерный тайминг
6:00 — выезд из Екатеринбурга 10:00 — остановка в кофейне с уральским угощением (по желанию) 10:40 — обзорная экскурсия по старой части города 11:30 — Музей декабристов 12:30 — прогулка по парку 13:00 — Музей деревянной игрушки 13:50 — обед в столовой (по желанию) 15:00 — термальный источник 19:30–23:00 — дорога в Екатеринбург
Организационные детали
Интересно будет взрослым и детям от 6 лет
Едем на комфортабельном легковом автомобиле. По запросу предоставлю детское кресло
Дополнительные расходы: вход в термальный комплекс — 1300 ₽ за чел., питание и сувениры — по желанию
Билеты в музеи включены в стоимость
Анастасия — ваш гид в Екатеринбурге
Люблю путешествовать, восхищаюсь природой и необычными местами. Люблю историю и с удовольствием слушаю о том, что было раньше. Интересно познавать новые места.
В 2024 году окончила курс «Гид-экскурсовод», в 2025 году аттестовалась. Приглашаю вас вместе со мной окунуться в историю Урала!
Отзывы и рейтинг
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тест
16 авг 2025
Анастасия, большое спасибо за экскурсию. Благодаря вам посетили красивейшие места, познакомились с историей и бытом декабристов. Очень понравился визит на целебные источники. Очень приятное впечатление оставило чаепитие с домашними сладостями. Больше вам спасибо и успехов.