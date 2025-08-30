Индивидуальная
до 4 чел.
Весь очаровательный Туринск за 1 день
Узнайте о Туринске - городе Ермака и декабристов. Погуляйте по историческим местам, посетите музеи и насладитесь природой в уникальной экскурсии
Начало: У метро «Проспект Космонавтов»
Завтра в 15:00
31 авг в 06:00
26 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - в высокогорный Златоуст
Суровая красота уральской природы и удивительные сказы Бажова
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в старинный город Верхотурье - из Екатеринбурга
Познакомиться с бывшей столицей Урала и её ролью в истории России
1 сен в 08:00
4 сен в 08:00
30 000 ₽ за всё до 3 чел.
