Мои заказы

Верхотурье – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Верхотурье» в Екатеринбурге, цены от 4600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Уральская кругосветка
На машине
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Уральская кругосветка
Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу и окрестностям подарит уникальные впечатления. Узнайте о судьбе царской семьи и промышленниках Урала
Начало: В центре города
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Чёртово городище: прогулка к чуду Зауралья
Пешая
5.5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в парк «Исеть» и Чёртово городище
Увлекательное путешествие в Чёртово городище обещает незабываемые впечатления и уникальные фото. Погрузитесь в мир легенд и древних тайн Среднего Урала
Начало: В посёлке Исеть
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Промышленный пояс Урала: Невьянск - Нижний Тагил
На автобусе
10 часов
9 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Промышленный пояс Урала
Познакомьтесь с историей Урала, посетив Невьянск, Висим и Нижний Тагил. Узнайте о Демидовых и насладитесь видами местных гор
Начало: На улице Челюскинцев
Расписание: в четверг в 09:00
11 дек в 09:00
18 дек в 09:00
7900 ₽ за человека
Путешествие в старинный город Верхотурье - из Екатеринбурга
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в старинный город Верхотурье - из Екатеринбурга
Познакомиться с бывшей столицей Урала и её ролью в истории России
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
38 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Екатеринбурга в Верхотурье: на «Ласточке» в духовную столицу Урала
12 часов
6 отзывов
Групповая
Из Екатеринбурга в Верхотурье: на «Ласточке»
Увлекательное путешествие в Верхотурье ждёт вас! Посетите кремль, монастыри и другие достопримечательности, насладитесь культурой и историей Урала
Начало: На ж/д вокзале Екатеринбурга
13 дек в 06:30
4600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петрова
    2 декабря 2025
    Из Екатеринбурга в Верхотурье: на «Ласточке» в духовную столицу Урала
    Понравилось, что тур был на комфортабельной скоростной электричке (Ласточке), это не так утомительно, как на автобусе. Насыщенная и познавательная программа.
    читать дальше

    Мы посетили храмы, Верхотурский кремль, музей и тюремный острог в Кремле, пообщались с альпаками. В туре организован сытный и вкусный обед, а в завершении программы интересное чаепитие с мини-концертом в доме народных промыслов и ремёсел. Хотелось бы поблагодарить нашего гида за увлекательную экскурсию. Тур прошёл отлично и оставил самые приятные впечатления! Спасибо!

  • Д
    Дарья
    16 ноября 2025
    Путешествие в старинный город Верхотурье - из Екатеринбурга
    Благодарим Елену за интереснейшую поездку в Верхотурье! Отзывчивая, доброжелательная, компетентная и харизматичная Елена прекрасный рассказчик, знающий историю и умеющий ее
    читать дальше

    преподнести.
    Экскурсоводов и экскурсий в Верхотурье мало, но нам очень хотелось посетить Верхотурский Кремль и места силы Урала. Нам повезло и Елена откликнулась на нашу просьбу. С самого самолета, экскурсия на весь день, но мы ни секунды не пожалели, что поехали.
    Знакомство с «воротами в Сибирь» было захватывающим и увлекательным.
    Спасибо, Елене.

    Благодарим Елену за интереснейшую поездку в Верхотурье! Отзывчивая, доброжелательная, компетентная и харизматичная Елена прекрасный рассказчик, знающийБлагодарим Елену за интереснейшую поездку в Верхотурье! Отзывчивая, доброжелательная, компетентная и харизматичная Елена прекрасный рассказчик, знающийБлагодарим Елену за интереснейшую поездку в Верхотурье! Отзывчивая, доброжелательная, компетентная и харизматичная Елена прекрасный рассказчик, знающийБлагодарим Елену за интереснейшую поездку в Верхотурье! Отзывчивая, доброжелательная, компетентная и харизматичная Елена прекрасный рассказчик, знающийБлагодарим Елену за интереснейшую поездку в Верхотурье! Отзывчивая, доброжелательная, компетентная и харизматичная Елена прекрасный рассказчик, знающий
  • О
    Овчинникова
    12 октября 2025
    Из Екатеринбурга в Верхотурье: на «Ласточке» в духовную столицу Урала
    Здравствуйте! Я очень довольна Мариной и организаторам. Не довольна я электричкой. Сиденья не удобные. Скатываешься с сидений
  • Н
    Наталия
    9 сентября 2025
    Из Екатеринбурга в Верхотурье: на «Ласточке» в духовную столицу Урала
    Не хватило времени, чтоб осмотреть подробнее достопримечательности, очень плотный график. Все остальное по организации мероприятия, экскурсоводу- отлично
  • И
    Инесса
    20 июня 2025
    Из Екатеринбурга в Верхотурье: на «Ласточке» в духовную столицу Урала
    Благодарю замечательного экскурсовода Марину за легкую и интересную подачу материала. за умение держать внимание на протяжении донесения до аудитории большого массива информации!!! Все понравилось, советую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Верхотурье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Уральская кругосветка
  2. Чёртово городище: прогулка к чуду Зауралья
  3. Промышленный пояс Урала: Невьянск - Нижний Тагил
  4. Путешествие в старинный город Верхотурье - из Екатеринбурга
  5. Из Екатеринбурга в Верхотурье: на «Ласточке» в духовную столицу Урала
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ганина яма
  6. Набережная
  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Дом Ипатьева
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в декабре 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Верхотурье" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4600 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Екатеринбурге на 2025 год по теме «Верхотурье», 58 ⭐ отзывов, цены от 4600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль