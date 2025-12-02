Индивидуальная
до 2 чел.
Уральская кругосветка
Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу и окрестностям подарит уникальные впечатления. Узнайте о судьбе царской семьи и промышленниках Урала
Начало: В центре города
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в парк «Исеть» и Чёртово городище
Увлекательное путешествие в Чёртово городище обещает незабываемые впечатления и уникальные фото. Погрузитесь в мир легенд и древних тайн Среднего Урала
Начало: В посёлке Исеть
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 16 чел.
Промышленный пояс Урала
Познакомьтесь с историей Урала, посетив Невьянск, Висим и Нижний Тагил. Узнайте о Демидовых и насладитесь видами местных гор
Начало: На улице Челюскинцев
Расписание: в четверг в 09:00
11 дек в 09:00
18 дек в 09:00
7900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в старинный город Верхотурье - из Екатеринбурга
Познакомиться с бывшей столицей Урала и её ролью в истории России
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
38 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Из Екатеринбурга в Верхотурье: на «Ласточке»
Увлекательное путешествие в Верхотурье ждёт вас! Посетите кремль, монастыри и другие достопримечательности, насладитесь культурой и историей Урала
Начало: На ж/д вокзале Екатеринбурга
13 дек в 06:30
4600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППетрова2 декабря 2025Понравилось, что тур был на комфортабельной скоростной электричке (Ласточке), это не так утомительно, как на автобусе. Насыщенная и познавательная программа.
- ДДарья16 ноября 2025Благодарим Елену за интереснейшую поездку в Верхотурье! Отзывчивая, доброжелательная, компетентная и харизматичная Елена прекрасный рассказчик, знающий историю и умеющий ее
- ООвчинникова12 октября 2025Здравствуйте! Я очень довольна Мариной и организаторам. Не довольна я электричкой. Сиденья не удобные. Скатываешься с сидений
- ННаталия9 сентября 2025Не хватило времени, чтоб осмотреть подробнее достопримечательности, очень плотный график. Все остальное по организации мероприятия, экскурсоводу- отлично
- ИИнесса20 июня 2025Благодарю замечательного экскурсовода Марину за легкую и интересную подачу материала. за умение держать внимание на протяжении донесения до аудитории большого массива информации!!! Все понравилось, советую!!!
