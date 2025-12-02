читать дальше

Экскурсоводов и экскурсий в Верхотурье мало, но нам очень хотелось посетить Верхотурский Кремль и места силы Урала. Нам повезло и Елена откликнулась на нашу просьбу. С самого самолета, экскурсия на весь день, но мы ни секунды не пожалели, что поехали.

Знакомство с «воротами в Сибирь» было захватывающим и увлекательным.

Спасибо, Елене.