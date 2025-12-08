Это насыщенная поездка в национальный парк «Зюраткуль» — его называют «Уральской Рицей» за прозрачную воду и живописные виды.
Вы услышите легенды о здешних местах, узнаете, откуда появился гигантский геоглиф в виде лося, и пройдёте по треккинговому маршруту к кварцитовым останцам — необычным скалам-медведям.
Описание водной прогулки
Выезд из Екатеринбурга
Встреча у вашего дома. В дороге — 1,5 часа, по пути я расскажу о природе и легендах Урала.
Начало треккинга в национальном парке
Первые километры проходят по лесным тропам, где встречаются черничники и мхи.
Подъём к кварцитовым останцам «Медведи»
Гигантские скалы высотой до 10 метров, за ними — зона голубичной тундры. Здесь поговорим о происхождении геоглифа-лося и связанных с ним мифах.
Отдых на берегу озера Зюраткуль
Прогулка к воде, истории о «Китовой пристани» и часовне Иоанна Предтечи. Время для фото и перекуса.
Организационные детали
- Поедем на минивэне (8 мест) или седане (5 мест). Есть детское кресло (для детей от 2 до 9 лет, но я не рекомендую ехать с детьми младше 12 лет)
- Дорога туда-обратно — 3 часа, пеший трек в горы — 2 часа в одну сторону
- Входные билеты в национальный парк входят в стоимость
- Дополнительно оплачивается обед в кафе
Экипировка
- Удобная обувь для пересечённой местности (будут камни и грязные участки дороги)
- Многослойная одежда: в горах погода меняется быстро
- Дождевик, вода или чай в термосе, лёгкий перекус
Физическая нагрузка
- Треккинг около 18 км
- Подъём средней сложности, в одном месте потребуется забираться по камням
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Екатеринбурге
Я влюблена в природу нашего края. Здесь даже одни и те же места никогда не наскучивают. Меня вдохновляют новые люди, новые знакомства. Самым ценным считаю восторг в глазах людей, которым я открываю частичку чудесного Урала.
