Это насыщенная поездка в национальный парк «Зюраткуль» — его называют «Уральской Рицей» за прозрачную воду и живописные виды. Вы услышите легенды о здешних местах, узнаете, откуда появился гигантский геоглиф в виде лося, и пройдёте по треккинговому маршруту к кварцитовым останцам — необычным скалам-медведям.

Надежда

Надежда

Выезд из Екатеринбурга

Встреча у вашего дома. В дороге — 1,5 часа, по пути я расскажу о природе и легендах Урала.

Начало треккинга в национальном парке

Первые километры проходят по лесным тропам, где встречаются черничники и мхи.

Подъём к кварцитовым останцам «Медведи»

Гигантские скалы высотой до 10 метров, за ними — зона голубичной тундры. Здесь поговорим о происхождении геоглифа-лося и связанных с ним мифах.

Отдых на берегу озера Зюраткуль

Прогулка к воде, истории о «Китовой пристани» и часовне Иоанна Предтечи. Время для фото и перекуса.

Организационные детали

Поедем на минивэне (8 мест) или седане (5 мест). Есть детское кресло (для детей от 2 до 9 лет, но я не рекомендую ехать с детьми младше 12 лет)

Дорога туда-обратно — 3 часа, пеший трек в горы — 2 часа в одну сторону

Входные билеты в национальный парк входят в стоимость

Дополнительно оплачивается обед в кафе

Экипировка

Удобная обувь для пересечённой местности (будут камни и грязные участки дороги)

Многослойная одежда: в горах погода меняется быстро

Дождевик, вода или чай в термосе, лёгкий перекус

Физическая нагрузка