3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
Елец - город легенд и талантов. Узнайте о его истории, знаменитых жителях и удивительных местах. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У Вознесенского собора
6 янв в 15:00
7 янв в 14:00
5400₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - прогулка по уездному городу
Узнайте о славном прошлом Ельца, его знаменитых жителях и скрытых сокровищах. Погрузитесь в атмосферу купеческого города с богатой историей
Начало: Красная площадь
6 янв в 18:00
7 янв в 16:00
4000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Погрузитесь в атмосферу древнего Ельца, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о местных легендах и культурных сокровищах
Начало: На Красной площади
Завтра в 12:00
30 дек в 12:00
3000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим14 декабря 2024Елец с его историческим наследием, представленным бесконечной чередой ярких памятников архитектуры, застывших в своей притягательности, паутиной старинных улиц и блеском монументальных храмов - прекрасный вариант для путешествия!
- ИИрина22 ноября 2024Елена удивительной души человек. Очень интересно рассказала о своем городе. Уверена, что она могла бы рассаазывать бесконечно. Спасибо огромное, получили удовольствие. Хочется возвратиться в эти улочки
- ЕЕкатерина19 ноября 2024Нам очень все понравилось!
- ННаталья11 сентября 2024Замечательный экскурсовод! Очень увлекательно и интересно, время экскурсии пролетело очень быстро и хотелось слушать рассказчика еще и еще. Всем советую!
- ЮЮрий3 сентября 2024Экскурсовод(Елена) отлично владеет материалом и очень любит свой город, её любовь передалась нам. Большое Елене спасибо!
- ZZoya19 августа 2024Огромное спасибо за содержательную экскурсию. Мы получили представление о наиболее примечательных исторических фактах, выдающихся личностях города, о его культурных и архитектурных памятниках и традициях. Очень рекомендуем Юлию как экскурсовода.
Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «Популярные места»
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