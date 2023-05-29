Окунуться в мир традиционного зодчества, древних символов и тайн прошлого
Историк по образованию, я годами собирал информацию о наличниках Ельца: фотографии, описание, значение узоров деревянной резьбы.
Вы узнаете, где находятся дома, хранящие заповедный дух старины, и научитесь «читать» резной орнамент.
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Описание
Что вас ожидает
Удивительные сплетения
К наличникам в Ельце относятся достаточно трепетно (ну чем они не кружева!). Здесь сохранились дома с резными фасадами, которые доносят до нас отголоски былых времён. Смотришь на два соседних окна, кажется, что они словно близнецы. А вот и нет! Каждый наличник — особенный. Я много лет изучаю резной декор и собрал целую «энциклопедию деревянного кружева» Ельца, ставшую основой экскурсии.
На поиски сокровищ
На прогулке по центральным улицам города я познакомлю вас с сохранившейся деревянной резьбой, относящейся к концу 19-го — началу 20-го веков. Поговорим о том, как устроен наличник и что общего между избой и храмом. Вы увидите причудливые орнаменты и узоры, в которых отразились символы человеческой культуры. Попробуете расшифровать древние знаки и догадаться, откуда на окнах взялись петухи, змеи и даже драконы.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.