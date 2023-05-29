Деревянное зодчество — самый хрупкий пласт архитектурного наследия. Он исчезает буквально на глазах, унося с собой секреты предков. Историк по образованию, я годами собирал информацию о наличниках Ельца: фотографии, описание, значение узоров деревянной резьбы. Вы узнаете, где находятся дома, хранящие заповедный дух старины, и научитесь «читать» резной орнамент.

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Описание

Что вас ожидает

Удивительные сплетения

К наличникам в Ельце относятся достаточно трепетно (ну чем они не кружева!). Здесь сохранились дома с резными фасадами, которые доносят до нас отголоски былых времён. Смотришь на два соседних окна, кажется, что они словно близнецы. А вот и нет! Каждый наличник — особенный. Я много лет изучаю резной декор и собрал целую «энциклопедию деревянного кружева» Ельца, ставшую основой экскурсии.

На поиски сокровищ

На прогулке по центральным улицам города я познакомлю вас с сохранившейся деревянной резьбой, относящейся к концу 19-го — началу 20-го веков. Поговорим о том, как устроен наличник и что общего между избой и храмом. Вы увидите причудливые орнаменты и узоры, в которых отразились символы человеческой культуры. Попробуете расшифровать древние знаки и догадаться, откуда на окнах взялись петухи, змеи и даже драконы.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.