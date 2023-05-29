Что Ельцу к лицу? Деревянное кружево наличников

Окунуться в мир традиционного зодчества, древних символов и тайн прошлого

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Деревянное зодчество — самый хрупкий пласт архитектурного наследия. Он исчезает буквально на глазах, унося с собой секреты предков.

Историк по образованию, я годами собирал информацию о наличниках Ельца: фотографии, описание, значение узоров деревянной резьбы.

Вы узнаете, где находятся дома, хранящие заповедный дух старины, и научитесь «читать» резной орнамент.
Что Ельцу к лицу? Деревянное кружево наличников
Что Ельцу к лицу? Деревянное кружево наличников
Что Ельцу к лицу? Деревянное кружево наличников
Что Ельцу к лицу? Деревянное кружево наличников
Что Ельцу к лицу? Деревянное кружево наличников
Что Ельцу к лицу? Деревянное кружево наличников
Что Ельцу к лицу? Деревянное кружево наличников
Что Ельцу к лицу? Деревянное кружево наличников
Что Ельцу к лицу? Деревянное кружево наличников
Что Ельцу к лицу? Деревянное кружево наличников
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Удивительные сплетения

К наличникам в Ельце относятся достаточно трепетно (ну чем они не кружева!). Здесь сохранились дома с резными фасадами, которые доносят до нас отголоски былых времён. Смотришь на два соседних окна, кажется, что они словно близнецы. А вот и нет! Каждый наличник — особенный. Я много лет изучаю резной декор и собрал целую «энциклопедию деревянного кружева» Ельца, ставшую основой экскурсии.

На поиски сокровищ

На прогулке по центральным улицам города я познакомлю вас с сохранившейся деревянной резьбой, относящейся к концу 19-го — началу 20-го веков. Поговорим о том, как устроен наличник и что общего между избой и храмом. Вы увидите причудливые орнаменты и узоры, в которых отразились символы человеческой культуры. Попробуете расшифровать древние знаки и догадаться, откуда на окнах взялись петухи, змеи и даже драконы.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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