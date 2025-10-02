Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Элисте, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
На машине
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
Про кочевой народ, буддизм и гадания на костях
Начало: На улице Пушкина
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
5334 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Элисте с посещением хурула
На автобусе
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Элисте с посещением хурула
Побывать в самом крупном буддийском храме Европы и увидеть самого высокого в России Будду Шакьямуни
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
16 окт в 09:00
6000 ₽ за всё до 15 чел.
Знакомство с тибетским буддизмом в Элисте
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с тибетским буддизмом в Элисте
Побывать в крупнейшем буддийском храме Европы и сделать первый шаг к знакомству с религией
Начало: На ул. Клыкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 октября 2025
    Знакомство с тибетским буддизмом в Элисте
    В Элисте были проездом, и даже не знали, что она является буддийским центром. Наш экскурсовод Гиляна рассказывала нам об основах
    читать дальше

    религии, об истории храма. Нам удалось увидеть красивую мандалу, но понять, что к красоте не стоит привязываться, так как нет ничего вечного. Теперь с детьми учимся бороться с внутренними демонами, а не с другими. Спасибо за интересный рассказ и новый взгляд на себя

    В Элисте были проездом, и даже не знали, что она является буддийским центром. Наш экскурсовод ГилянаВ Элисте были проездом, и даже не знали, что она является буддийским центром. Наш экскурсовод Гиляна
  • К
    Кузьминова
    18 сентября 2025
    Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
    Огромное спасибо Наяну за знакомство с Элистой и культурой Калмыкии. Очень содержательная, не скучная экскурсия! Наверное нет такой темы, которую
    читать дальше

    бы не смог поддержать Наян. На любой вопрос мы получали развернутый ответ. В Элисте мы провели всего лишь сутки, но благодаря нашему экскурсоводу, как-будто жили неделю. Осмотрели достопримечательности, поиграли, побывали на службе в буддийском храме, и зашли в сувенирный магазин, который мы бы точно сами не нашли. Желаю Вам успеха в работе и благодарных туристов!

    Огромное спасибо Наяну за знакомство с Элистой и культурой Калмыкии. Очень содержательная, не скучная экскурсия! НаверноеОгромное спасибо Наяну за знакомство с Элистой и культурой Калмыкии. Очень содержательная, не скучная экскурсия! НаверноеОгромное спасибо Наяну за знакомство с Элистой и культурой Калмыкии. Очень содержательная, не скучная экскурсия! НаверноеОгромное спасибо Наяну за знакомство с Элистой и культурой Калмыкии. Очень содержательная, не скучная экскурсия! НаверноеОгромное спасибо Наяну за знакомство с Элистой и культурой Калмыкии. Очень содержательная, не скучная экскурсия! Наверное
  • Е
    Евгения
    17 сентября 2025
    Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
    Экскурсия в Элисту оказалась настоящим открытием благодаря нашему гиду. Он продемонстрировал глубокое знание истории Калмыкии, культуры и традиций местного населения.
    читать дальше

    Мы посетили главные достопримечательности города, включая знаменитый Золотой храм Будды Шакьямуни. Гид подробно рассказал о значении каждого места, поделился интересными фактами и легендами, что сделало экскурсию увлекательной и познавательной.

    Особое внимание было уделено уникальной атмосфере города, сочетающей восточную мудрость и современные тенденции. Наш экскурсовод сумел создать комфортную обстановку, отвечал на все вопросы.

    Безусловно, экскурсия оставила яркие впечатления и желание вернуться сюда снова. Рекомендую этого гида всем, кто хочет глубже познакомиться с культурой и историей Калмыкии.

  • Р
    Роман
    15 сентября 2025
    Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
    Поездка впечатлила не только экскурсом в историю и традиции Калмыкии, но и глубиной погружения в философию буддизма, особенности культуры и
    читать дальше

    уважения к природе. Безусловно, это заслуга моего гида Наяна (обязательно спросите как переводится его имя) - замечательного знающего рассказчика, очень интеллигентного, внимательного к моим пожеланиям и причинам, которые заставили приехать в этот благословенный священный край. Отдельно хочу отметить, что гид является отличным рассказчиком и выстраивает экскурсию не нудно, включая туристов в процесс повествования. А как он танцует??? А как читает рэп?)) Если хотите увидеть Элисту глазами человека, который действительно знает и любит город – экскурсия Наяна идеальный выбор! Белой дороги Вам.

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
  2. Обзорная экскурсия по Элисте с посещением хурула
  3. Знакомство с тибетским буддизмом в Элисте
Какие места ещё посмотреть в Элисте
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Храм Будды Шакьямуни
  2. Самое главное
  3. Пагода Семи Дней
  4. Храм Сякюсн-Сюме
  5. Одинокий тополь
  6. Ступа Просветления
  7. Золотые Ворота
  8. Курганная группа «Элистинская»
  9. Город Шахмат
Сколько стоит экскурсия по Элисте в октябре 2025
Сейчас в Элисте в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Элисте на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 6 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь