Лучший выборГлавное в Элисте - с танцующим гидом-другом
Про кочевой народ, буддизм и гадания на костях
Начало: На улице Пушкина
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
5334 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Элисте с посещением хурула
Побывать в самом крупном буддийском храме Европы и увидеть самого высокого в России Будду Шакьямуни
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
16 окт в 09:00
6000 ₽ за всё до 15 чел.
Знакомство с тибетским буддизмом в Элисте
Побывать в крупнейшем буддийском храме Европы и сделать первый шаг к знакомству с религией
Начало: На ул. Клыкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
- ЕЕлена2 октября 2025В Элисте были проездом, и даже не знали, что она является буддийским центром. Наш экскурсовод Гиляна рассказывала нам об основах
- ККузьминова18 сентября 2025Огромное спасибо Наяну за знакомство с Элистой и культурой Калмыкии. Очень содержательная, не скучная экскурсия! Наверное нет такой темы, которую
- ЕЕвгения17 сентября 2025Экскурсия в Элисту оказалась настоящим открытием благодаря нашему гиду. Он продемонстрировал глубокое знание истории Калмыкии, культуры и традиций местного населения.
- РРоман15 сентября 2025Поездка впечатлила не только экскурсом в историю и традиции Калмыкии, но и глубиной погружения в философию буддизма, особенности культуры и
