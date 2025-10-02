читать дальше

уважения к природе. Безусловно, это заслуга моего гида Наяна (обязательно спросите как переводится его имя) - замечательного знающего рассказчика, очень интеллигентного, внимательного к моим пожеланиям и причинам, которые заставили приехать в этот благословенный священный край. Отдельно хочу отметить, что гид является отличным рассказчиком и выстраивает экскурсию не нудно, включая туристов в процесс повествования. А как он танцует??? А как читает рэп?)) Если хотите увидеть Элисту глазами человека, который действительно знает и любит город – экскурсия Наяна идеальный выбор! Белой дороги Вам.