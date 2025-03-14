Рустам — ваша команда гидов в Ессентуках

Провели экскурсии для 143 туристов

Добрый день! Я сам увлекаюсь туризмом, родился в этих сказочных местах и с радостью открою их вам вместе с нашей командой гидов. Каждый из нас расскажет истории края, ответит на вопросы и поддержит дружескую беседу. Все автомобили комфортные, ездим аккуратно.