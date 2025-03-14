Из Ессентуков мы отправимся в путешествие по одному из самых захватывающих маршрутов Северного Кавказа.
Часть пути пройдёт по ущелью, которое представляет собой тектонический разлом длиной более 100 км! Вы оцените красоту его ландшафтов, посетите высокогорное озеро и Поляну нарзанов. А на верхней станции «Гара-Баши» полюбуетесь снежными склонами Эльбруса.
Часть пути пройдёт по ущелью, которое представляет собой тектонический разлом длиной более 100 км! Вы оцените красоту его ландшафтов, посетите высокогорное озеро и Поляну нарзанов. А на верхней станции «Гара-Баши» полюбуетесь снежными склонами Эльбруса.
Описание экскурсии
- Баксанское ущелье. Покинув зону Кавказских Минеральных Вод, мы вскоре окажемся на территории Кабардино-Балкарии. Вся она — сплошная горная сказка, и ущелье с рекой Баксан — одна из её самых красочных страниц
- Озеро Гижгит. У вас будет час свободного времени для прогулки вдоль берегов бирюзового водоёма. Вы узнаете, как оно появилось, и сделаете живописные снимки озера в окружении скалистых гор и зелёных холмов
- Величавый Эльбрус. Кавказский исполин уже более двух веков притягивает путешественников и альпинистов. Вдоль южного склона горы протянута канатная дорога, состоящая из трёх очередей. Первая станция — «Кругозор» (3000 м), вторая — «Мир» (3500 м) и, наконец, верхняя — «Гара-Баши» (3850 м). На каждой вы сможете выйти погулять и пофотографировать. На посещение Эльбруса в программе выделено около 3 часов
- Поляна нарзанов. На обратном пути мы заедем в долину с источниками. Вы попробуете целебную горную воду и при желании возьмёте её с собой (бутылки можно купить на месте)
По дороге мы поговорим о природе Приэльбрусья и Кавказского хребта; истории и обычаях местных народов; первых альпинистах, покоривших Эльбрус, и многом другом.
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике УАЗ Patriot или минивэнах. В общей сложности дорога займёт около 6 часов
- В течение дня предусмотрена остановка для перекуса в кафе. Пообедать вы сможете на Эльбрусе — на станциях есть несколько заведений
- Дополнительные расходы: канатная дорога — 2200 ₽ за человека, завтрак — 300-600 ₽, обед — 500-700 ₽ (средний чек)
- Мы не рекомендуем отправляться по этому маршруту людям с гипертонией — перепады давления в горах очень существенные
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 143 туристов
Добрый день! Я сам увлекаюсь туризмом, родился в этих сказочных местах и с радостью открою их вам вместе с нашей командой гидов. Каждый из нас расскажет истории края, ответит на вопросы и поддержит дружескую беседу. Все автомобили комфортные, ездим аккуратно.Задать вопрос
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