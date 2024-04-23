Экскурсии с посещением канатной дороги в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «Канатная дорога» в Ессентуках, цены от 4 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: горные вершины, пещеры и древний храм
Погрузитесь в величие Кавказа: от перевала Гум-Баши до ледников Домбая с профессиональным гидом
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
«Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
47774 300 за человека
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У места вашего проживания
«Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Джип-тур из Ессентуков «Эльбрус и озеро Былым»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип-тур: Эльбрус и озеро Былым из Ессентуков
Вас ждет захватывающее приключение по Северному Кавказу с личным гидом и незабываемыми видами
Начало: По договоренности
«Дополнительные расходы: канатная дорога Азау — 2000 руб»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    23 апреля 2024
    Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
    Очень долго собиралась написать отзыв, потому что не могла собрать все свои чувства и эмоции. С Анастасией и ее коллегами
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    я провела почти неделю и здесь даже не стоит описывать на сколько красивая была поездка, потому что она была неописуемая. Более важное для меня эта та забота и внимание, которые я ощущала на протяжении всех дней. Не нужно ни о чем думать и переживать, а просто наслаждаться этим временем. Мне очень повезло с каждым гидом, которые не просто везут на место и рассказывают историю, но выкладываются на все 100% чтобы создать дружественную и теплую атмосферу, накормить и напоить каждого)) Очень советую Анастасию, если хотите провести время так же замечательно, как и я))

  • И
    Ирма
    23 апреля 2024
    Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
    Замечательная экскурсия! Прекрасные виды! С гидом Турпалом было интересно. Жаль на Домбае не повезло с погодой
    Замечательная экскурсия! Прекрасные виды! С гидом Турпалом было интересно. Жаль на Домбае не повезло с погодойЗамечательная экскурсия! Прекрасные виды! С гидом Турпалом было интересно. Жаль на Домбае не повезло с погодойЗамечательная экскурсия! Прекрасные виды! С гидом Турпалом было интересно. Жаль на Домбае не повезло с погодойЗамечательная экскурсия! Прекрасные виды! С гидом Турпалом было интересно. Жаль на Домбае не повезло с погодой
  • О
    Оксана
    15 апреля 2024
    Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
    Делюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. Нашим гидом был Абрек. Получили
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    массу впечатлений от увиденного! С перевала Гум-Баши открывается потрясающий вид на Кавказский хребет. Посещение Шоанинского храма также оставило яркие впечатления. Удивительно, что сооружение 10 века сохранилось до наших дней. На Домбае было немного пасмурно, но величие и красоту гор мы все равно увидели. Анастасия, Абрек, большое вам спасибо за организацию экскурсии! Это было незабываемо!

    Делюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. НашимДелюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. НашимДелюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. НашимДелюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. НашимДелюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. НашимДелюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. НашимДелюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. НашимДелюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. Нашим

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Канатная дорога»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
  2. Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
  3. Джип-тур из Ессентуков «Эльбрус и озеро Былым»
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 экскурсии от 4 300 до 18 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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