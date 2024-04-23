1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: горные вершины, пещеры и древний храм
Погрузитесь в величие Кавказа: от перевала Гум-Баши до ледников Домбая с профессиональным гидом
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
«Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
47774 300₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У места вашего проживания
«Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип-тур: Эльбрус и озеро Былым из Ессентуков
Вас ждет захватывающее приключение по Северному Кавказу с личным гидом и незабываемыми видами
Начало: По договоренности
«Дополнительные расходы: канатная дорога Азау — 2000 руб»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария23 апреля 2024Очень долго собиралась написать отзыв, потому что не могла собрать все свои чувства и эмоции. С Анастасией и ее коллегами
- ИИрма23 апреля 2024Замечательная экскурсия! Прекрасные виды! С гидом Турпалом было интересно. Жаль на Домбае не повезло с погодой
- ООксана15 апреля 2024Делюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. Нашим гидом был Абрек. Получили
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Канатная дорога»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 экскурсии от 4 300 до 18 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Ессентуках на 2024 год по теме «Канатная дорога», 9 ⭐ отзывов, цены от 4300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август