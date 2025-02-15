Плато Бермамыт — это потрясающей красоты пейзажи, парящие орлы и крутые склоны, причудливо выточенные природой. Добраться сюда непросто, но оно того стоит. Мы проедем 25 километров по бездорожью на подготовленном джипе.
Познакомим вас с традициями местных жителей и кавказскими легендами, а ещё покажем лучшие локации для впечатляющих фотоснимков.
Познакомим вас с традициями местных жителей и кавказскими легендами, а ещё покажем лучшие локации для впечатляющих фотоснимков.
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
- Вы полюбуетесь живописными долинами и альпийскими лугами с мирно пасущимися лошадьми.
- Окажетесь на смотровой площадке в самой высокой точке Ставропольского края — 1500 метров над уровнем моря.
- Увидите Эшкаконское ущелье, бывшую обсерваторию, каменный «амфитеатр» и скалу Два монаха.
- Отметите необычный рельеф местности: асимметричные склоны, глубокие ущелья и высокие утёсы.
- Понаблюдаете за парящих кавказскими орлами и, может, даже увидите диких животных.
- Поймаете драйв от подъёма на джипе по горному бездорожью.
- Попробуете карачаевскую кухню, в частности, знаменитые хычыны.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на внедорожнике «УАЗ Патриот».
- Дополнительно оплачиваются еда и напитки.
- Маршрут может быть изменён из-за погоды (по согласованию).
- По желанию можно дополнить путешествие посещением Медовых водопадов или сталактитовой пещеры. Доплата составит 1000 ₽.
- На обратном пути можем довезти вас до ж/д вокзала Кисловодска.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания или на ж/д вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Ессентуках
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Алексей, я представитель опытной команды гидов, которая уже 15 лет помогает туристам посетить самые интересные и красивые места северного Кавказа! Мы накопили огромный опытЗадать вопрос
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