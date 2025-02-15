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Плато Бермамыт — это потрясающей красоты пейзажи, парящие орлы и крутые склоны, причудливо выточенные природой. Добраться сюда непросто, но оно того стоит. Мы проедем 25 километров по бездорожью на подготовленном джипе.



Познакомим вас с традициями местных жителей и кавказскими легендами, а ещё покажем лучшие локации для впечатляющих фотоснимков.