Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Захватывающие дух виды
Плато Бермамыт является высшей точкой скалистого хребта в районе Северного Приэльбрусья. Гора Малый Бермамыт высотой 2642 метра над уровнем моря очень живописна.
Горное плато возвышается над изрезанными долинами, которые простираются до Кавказского хребта. Поэтому Бермамыт — одно из тех мест, где Эльбрус виден лучше всего, обзор не закрыт абсолютно ничем. Таинственность и недоступность этих мест, во многом подкрепляет тот факт, что до плато не так просто добраться, я помогу вам сделать это с комфортом.
Важная информация
Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;
Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;
В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;
На маршруте практически отсутствуют банкоматы.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги водителя гида.
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.) дополнительно можно посетить Медовые водопады или Долину нарзанов за отдельную плату
Где начинаем и завершаем?
Начало: Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду
В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи
На маршруте практически отсутствуют банкоматы.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Константин Я.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них