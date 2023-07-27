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Вместе со мной вы побываете в Приэльбрусье. Наша цель — добраться до плато Бермамыт. Живописный серпантин, дикие пастбища, альпийские луга и горный воздух. А с вершины открываются панорамные виды.



Бештау, Машук, Верблюд и сам Эльбрус будут у вас перед глазами! Ими можно наслаждаться вечно! Я расскажу вам про эти места, их истории и легенды.