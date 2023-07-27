Вместе со мной вы побываете в Приэльбрусье. Наша цель — добраться до плато Бермамыт. Живописный серпантин, дикие пастбища, альпийские луга и горный воздух. А с вершины открываются панорамные виды.
Бештау, Машук, Верблюд и сам Эльбрус будут у вас перед глазами! Ими можно наслаждаться вечно! Я расскажу вам про эти места, их истории и легенды.
Бештау, Машук, Верблюд и сам Эльбрус будут у вас перед глазами! Ими можно наслаждаться вечно! Я расскажу вам про эти места, их истории и легенды.
Описание экскурсииЗахватывающие дух виды Плато Бермамыт является высшей точкой скалистого хребта в районе Северного Приэльбрусья. Гора Малый Бермамыт высотой 2642 метра над уровнем моря очень живописна. Горное плато возвышается над изрезанными долинами, которые простираются до Кавказского хребта. Поэтому Бермамыт — одно из тех мест, где Эльбрус виден лучше всего, обзор не закрыт абсолютно ничем. Таинственность и недоступность этих мест, во многом подкрепляет тот факт, что до плато не так просто добраться, я помогу вам сделать это с комфортом. Важная информация • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;
- Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;
- В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;
- На маршруте практически отсутствуют банкоматы. Важная информация: На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур. Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей. Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь. В горах погода непредсказуемая, возьмите теплую одежду. На маршруте практически нет банкоматов.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
- Личные расходы, питание, напитки, сувениры и пр.
- Дополнительно можно посетить Медовые водопады или Долину нарзанов за отдельную плату
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
- Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей
- Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь
- В горах погода непредсказуемая, возьмите теплую одежду
- На маршруте практически нет банкоматов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Зрелищный джип-тур, с плато открывается великолепный вид на Эльбрус и не только, скалы монахи заставляют разыграться воображение, много фотолокаций. Нашему водителю-гиду Мураду большая благодарность, отлично провез, показал лучшие места, угощал вкусным чаем
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