Джип-тур на Плато Бермамыт из Ессентуков

Вместе со мной вы побываете в Приэльбрусье

В группе
до 7 чел.
Вместе со мной вы побываете в Приэльбрусье.

Наша цель — добраться до Плато Бермамыт.

Живописный серпантин, дикие пастбища, альпийские луга и горный воздух.

А с вершины открываются панорамные виды.

Бештау, Машук, Верблюд и сам Эльбрус будут у вас перед глазами! Ими можно наслаждаться вечно! А я расскажу вам об этих местах, их истории и легенды.
Джип-тур на Плато Бермамыт из Ессентуков
Джип-тур на Плато Бермамыт из Ессентуков
Джип-тур на Плато Бермамыт из Ессентуков
Джип-тур на Плато Бермамыт из Ессентуков
Джип-тур на Плато Бермамыт из Ессентуков
Джип-тур на Плато Бермамыт из Ессентуков
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Захватывающие дух виды

Плато Бермамыт является высшей точкой скалистого хребта в районе Северного Приэльбрусья. Гора Малый Бермамыт высотой 2642 метра над уровнем моря очень живописна.
Горное плато возвышается над изрезанными долинами, которые простираются до Кавказского хребта. Поэтому Бермамыт — одно из тех мест, где Эльбрус виден лучше всего, обзор не закрыт абсолютно ничем. Таинственность и недоступность этих мест, во многом подкрепляет тот факт, что до плато не так просто добраться, я помогу вам сделать это с комфортом.
Важная информация
  • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;
  • Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;
  • В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;
  • На маршруте практически отсутствуют банкоматы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги водителя гида.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.) дополнительно можно посетить Медовые водопады или Долину нарзанов за отдельную плату
Где начинаем и завершаем?
Начало: Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду
  • В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи
  • На маршруте практически отсутствуют банкоматы.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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