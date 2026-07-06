Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Если вы отдыхаете в Ессентуках, то будет большим упущением не посетить Приэльбрусье. Всего пара часов на автобусе и вы находитесь у подножия самой высокой горы Европы.



С нами вы подниметесь на канатной дороге на высоту 3900 метров, попробуете нарзан прямо из источников и пообедаете в кафе национальной кухни. Отдохните от городской суеты, насладитесь чистым воздухом. 4.8 15 отзывов

Ладья Ваш гид в Ессентуках Задать вопрос Групповая экскурсия 3000 ₽ за человека 4.8 15 отзывов 12 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Приэльбрусье - замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей. Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха. Дорога из Пятигорска идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол наполяне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. Три канатных дороги, первые две – вагончик. Третья - кресельная - от станции Мир (3500м.) идет до высоты 3900 м. над у. м., до лагеря акклиматизации альпинистов. В программу экскурсии в Приэльбрусье входит и посещение горы Чегет. С горы Чегет (4200 м.) открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун. Две кресельных канатных дороги идут до высоты 3100 м. Наверху в ясную погоду с успехом можно позагорать среди сверкающего снега. Экскурсионная программа: 06:00 — Выезд из Ессентуков (вход в Курортный парк, Привокзальная площадь); 08:00 — санитарная остановка (возможен завтрак за доп плату) 08:20–10:00 — приезд на поляну Чегет (подъём на канатной дороге, прогулка); 12:00 — переезд на поляну Азау; 12:15 — посещение поляны Азау (подъём на канатной дороге, прогулка); 15:00 — обед (за доп. плату); 15:30 — выезд с поляны Азау; 15:45 — посещение поляны Нарзанов; 16:15 — отправление в Пятигорск; 18:30 — прибытие в Ессентуков (вход в Курортный парк, Привокзальная площадь). Дополнительные расходы: Канатные дороги: Чегет: - 1100 руб. /чел., дети от 6 до 13 лет - 550 руб. /чел., дети до 7 лет бесплатно (при наличии документов) Азау: в высокий сезон (01.06.26-30.11.26) - 3200 руб/чел, дети от 6 до 13 лет - 1800 руб. /чел (при наличии документов), низкий сезон (01.12.2026 по 31.12.2026) - 2700 руб. /чел., дети от 6 до 13 лет - 1500 руб. /чел. (при наличии документов) Питание (можно пообедать в кафе или взять с собой). Важная информация! Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест. Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00. Телефон для связи доступен с 07:00 до 22:00. Важная информация: Не рекомендуется посещать экскурсию в день, когда у вас до 22:00 выезд (поезд или самолет) во избежании опоздания.

Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье 06:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Баксанское ущелье

Терскол

Поляна Азау

Г. Чегет

Незабываемые виды на гору Эльбрус и Донгуз-Орун Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Подъем на канатной дороге на Чегет (по желанию) - 1100 руб., дети до 5 лет - бесплатно

Подъем на канатной дороге на Азау (по желанию): 2900 руб., дети до 5 лет - бесплатно

Питание Место начала и завершения? Привокзальная площадь Когда и сколько длится? Когда: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье 06:00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация Не рекомендуется посещать экскурсию в день

Когда у вас до 22:00 выезд (поезд или самолет) во избежании опоздания Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.