Эльбрус +Чегет

В группе
до 50 чел.
Эльбрус +Чегет
Эльбрус +Чегет
Эльбрус +Чегет
Эльбрус +Чегет
Эльбрус +Чегет

Что вы можете увидеть 🤩

  • Баксанское ущелье
  • Терскол
  • поляна Азау
  • г. Чегет
  • незабываемые виды на гору Эльбрус и Донгуз-Орун
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Приэльбрусье - замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога из Пятигорска идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол наполяне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. Три канатных дороги, первые две – вагончик. Третья - кресельная - от станции Мир (3500м.) идет до высоты 3900 м. над у. м., до лагеря акклиматизации альпинистов.
В программу экскурсии в Приэльбрусье входит и посещение горы Чегет. С горы Чегет (4200 м.) открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун. Две кресельных канатных дороги идут до высоты 3100 м. Наверху в ясную погоду с успехом можно позагорать среди сверкающего снега.

Экскурсионная программа:

  • 06:00 — Выезд из Ессентуков (вход в Курортный парк, Привокзальная площадь);
08:00 — санитарная остановка (возможен завтрак за доп плату)
08:20–10:00 — приезд на поляну Чегет (подъём на канатной дороге, прогулка);
12:00 — переезд на поляну Азау;
12:15 — посещение поляны Азау (подъём на канатной дороге, прогулка);
15:00 — обед (за доп. плату);
15:30 — выезд с поляны Азау;
15:45 — посещение поляны Нарзанов;

16:15 — отправление в Пятигорск;

18:30 — прибытие в Ессентуков (вход в Курортный парк, Привокзальная площадь).

Важная информация!

На территории Кабардино-Балкарской Республики введены следующие ограничения:

  • соблюдение масочного режима при посещении общественных мест, мест массового скопления.
  • Наличие QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации COVID-19 или справок о перенесенном в течении последних 6-ти месяцев заболевании при посещении объектов питания и мест массового скопления.
При отсутствии справки или QR-кода, необходимо предъявить результат ПЦР-исследования на COVID-19

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Канатные дороги: Чегет — 900 руб. Эльбрус — 1400 руб. залог — 100 руб. за один подъем туда и обратно, эко сбор 150 руб.
  • Питание в кафе, по месту за дополнительную плату или можно взять с собой
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
  • Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00.
  • Телефон для связи доступен с 07:00 до 22:00.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Воскресенье 06:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

👥Групповые🚌На автобусеГоры🏆Активный отдыхЭльбрус🗽ДостопримечательностиЭкскурсии по КавказуКабардино-Балкария

Еще несколько похожих предложений в Ессентуках

Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
В группе
до 8 чел.
4.2
11
12ч
3 000
за 1 чел.
Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
Эльбрус - самая известная гора в России
27 янв
28 янв
29 янв
ещё...
каждый день при наборе группы 4-8 человек в 7.00 утра
Эльбрус
Индивидуально
для 5 чел.
13 000
за 1-5 чел.
Эльбрус
28 янв
29 янв
30 янв
ещё...
Каждый день с 7:00
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус
Индивидуально
для 4 чел.
10ч
14 000
за 1-4 чел.
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус
🚗 На машине
Посетить «кавказский Стоунхендж» и насладиться фантастическими горными видами
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
В группе
до 8 чел.
5
2
12ч
3 000
за 1 чел.
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3500 метров и впечатлитесь видом на весь Кавказский хребет
в 7:00
Путешествие к Эльбрусу - высочайшей вершине России
Индивидуально
для 5 чел.
4.7
6
14ч
19 000
за 1-5 чел.
Путешествие к Эльбрусу - высочайшей вершине России
Хороший отдых может быть недорогим и запоминающимся, если вы проведете его в горах
По договоренности
Экскурсия в Приэльбрусье
В группе
до 50 чел.
4.6
46
12ч
1 800
за 1 чел.
Экскурсия в Приэльбрусье
🚌 На автобусе
Эльбрус - самая высокая гора России и Европы
28 янв
30 янв
2 фев
ещё...
среда, пятница, воскресенье - 06:40
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Индивидуально
до 8 чел.
4.8
15
11ч
12 000
за 1-8 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Горное озеро, музей Высоцкого, лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день
27 янв
28 янв
29 янв
ещё...
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
В группе
до 8 чел.
4.6
10
2 500
за 1 чел.
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
👣 Пешеходные
🚌 На автобусе
Эльбрус - самая высокая и самая известная вершина на территории России
Ежедневно в 6.30
На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
В группе
до 8 чел.
4.5
14
2 500
за 1 чел.
На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
👣 Пешеходные
🚌 На автобусе
Всего в 40 километрах от Кисловодска находится Эльбрус
Ежедневно
Джилы-Су: дорога в облака
Индивидуально
для 4 чел.
4.5
2
8 000
за 1-4 чел.
Джилы-Су: дорога в облака
Полюбуйтесь на могучий Эльбрус, испробуйте разные виды источников в Долине нарзанов и доберитесь до Джилы-Су
По договоренности
Легендарный Бермамыт
Индивидуально
для 6 чел.
10ч
16 000
за 1-6 чел.
Легендарный Бермамыт
Мы поприветствуем Эльбрус со спины одного из его верных «псов» - Бермамыта! Плато по мощности оставляемого впечатления
27 янв
28 янв
29 янв
ещё...
Ежедневно, время выезда - по Вашему желанию: с 06.00 до 11.00
Большой и Малый Бермамыт
Индивидуально
для 4 чел.
4.8
15
9 900
за 1-4 чел.
Большой и Малый Бермамыт
🚗 На машине
Лучшие виды на Эльбрус, зеленые луга, скалы и местные легенды на автомобильной экскурсии
27 янв
28 янв
29 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ессентуках
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ