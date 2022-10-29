Волшебное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов

Приглашаем в насыщенное двенадцатичасовое путешествие в мини-группе

Приглашаем в насыщенное двенадцатичасовое путешествие в мини-группе в волшебное Приэльбрусье! За один день вы увидите с заснеженный Эльбрус и поднимитесь по канатной дороге на высоту 3780 м. Полюбуетесь на вдохновляющие панорамы Баксанского ущелья и реку Адыр-Су, посетите Поляну Нарзанов и озеро Гижгит, которое называют Кавказским Байкалом.
Волшебное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Волшебное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Волшебное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Волшебное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Волшебное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Волшебное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Волшебное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Баксанское ущелье
  • Озеро Гижгит (Былымское)
  • Пос. Азау
  • Ст. Мир/ст. Гарабаши
  • Гора Эльбрус
  • Поляна Нарзанов (дегустация)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Жемчужиной Приэльбрусья является Баксанское ущелье. Мы прокатимся по асфальтированной высокогорной дороге, которая ведёт прямо к Эльбрусу (2500 м. над уровнем моря). Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан.
Пронесемся через живописный облик высокогорного города Тырныауз, знаменитого своими вольфрамо-молибденовыми месторождениями.
По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом. Вы полюбуетесь изумрудно-малахитовой гладью, обрамленной белыми берегами — абсолютно волшебный фон для фотографий. Водоём абсолютно чист и безопасен, в нем плавает форель — рыба-чистюля.
У подножия Эльбруса мы повстречаем туристический посёлок Азау. Это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья. Зимой она полностью покрыта снегом с небольшими темно-зелеными островками елей, а летом покрыта ковром из луговых цветов.
От Азау на Эльбрус поднимемся по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м. На склоне увидим заснеженные вершины, горные перевалы и насладимся изумительными национальными лакомствами.
На обратном пути мы заедем в Поляну Нарзанов, чтобы взбодриться
продегустировать несколько видов минеральной воды.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер до дома на комфортном внедорожнике,
  • услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание в кафе с кавказской кухней (около 400 руб. /чел.), рекомендуем взять воду с собой,
  • билет на канатную дорогу (около 900-1500 руб. /чел., оплачивается в кассе),
  • стаканчики/бутылки для дегустации нарзана.

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до дома на комфортном внедорожнике
  • Услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (около 400 руб. /чел.), рекомендуем взять воду с собой
  • Билет на канатную дорогу (около 900-1500 руб. /чел., оплачивается в кассе)
  • Стаканчики/бутылки для дегустации нарзана
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: Привозим к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Ближе к 20:00 отправим информацию о точном времени выезда и номер водителя-гида на вотсап накануне поездки, будем ждать вас по вашему адресу. Бронируем места по предоплате!
  • Программа может быть изменена в связи с погодными условиями!
  • Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах (до 6/7 пассажиров).
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону. Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, воду, дождевик. Канатная дорога оплачивается отдельно. Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении менеджеру), а также в индивидуальной форме
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

👥ГрупповыеГоры🍀Природа и пейзажи🏆Активный отдых☀️На весь деньЭльбрус🗽Популярные местаЭкскурсии по КавказуГижгит

Похожие туры в Ессентуках

Легендарный Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе из Ессентуков
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
4.9
28 отзывов
Очень популярно сейчас
Легендарный Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе из Ессентуков
В этом путешествии мы с вами увидим скалистые ущелья
Жд Вокзал. Улица Вокзальная 3 вход в парк
Сегодня
Завтра
31 окт
1 ноя
32002 880 за 1 человека
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
5
2 отзыва
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
Вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3500 метров и впечатлитесь видом
По адресу проживания
Сегодня
Завтра
31 окт
1 ноя
3 000 за 1 человека
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
Нет отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Мы проедем по живописному Баксанскому ущелью
Кисловодск
12 000 за всё до 4 чел.
Тур в Приэльбрусье и на озеро Гижгит
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
4
1 отзыв
Тур в Приэльбрусье и на озеро Гижгит
Мы отправимся в путешествие по Баксанскому ущелью, вдоль реки Баксан, до самой высокой точки России и Европы
От Вашего отеля
40003 400 за 1 человека
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
4.9
32 отзыва
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Горное озеро, музей Высоцкого, лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
от 1400012 600 за всё до 4 чел.
Путешествие к Озеру Гижгит перевал Актопрак Чегемское ущелье с водопадами
11 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
5
19 отзывов
Путешествие к Озеру Гижгит перевал Актопрак Чегемское ущелье с водопадами
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Привокзальная пл. , 1, Ессентуки
Сегодня
Завтра
31 окт
1 ноя
3 200 за 1 человека
Высокогорное озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Высокогорное озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады
Отправимся в мини-путешествие с насыщенной и разнообразной программой
Забираем с адреса в пределах КМВ
3 000 за 1 человека
Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
4 отзыва
Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Приглашаем вас в путешествие к Чегемским водопадам. Наш путь пройдет через Чегемское ущелье
от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
4 000 за 1 человека
Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит
11 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Приглашаем вас в путешествие к Чегемским водопадам. Наш путь пройдет через Чегемское ущелье
от вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
от 19 000 за всё до 6 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Артем
Артем
4
2 отзыва
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
По договоренности
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 000 за 1 человека
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
Нет отзывов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Мы проедем по двум ущельям КБР
Ессентуки
11 000 за всё до 4 чел.
Дуккинские озёра - жемчужина Архыза
14 часов
🚶 Пешая
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Дуккинские озёра - жемчужина Архыза
Дуккинские озера - это группа живописных озёр
ваш адрес
от 4 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ессентуках
ХОРОШО
🧭
ТАМ