Это Кавказ

Легкий экскурсионный тур по Кавказу с проживанием в Кисловодске

5
3 отзыва
Легкий экскурсионный тур по Кавказу с проживанием в Кисловодске.

Вы посетите все города Кавказских Минеральных Вод и побываете в самых популярных горнолыжных центрах Кавказа – в Приэльбрусье и Домбае.
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
Это Кавказ
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • экскурсия в один из самых известных горнолыжных курортов страны – Домбай; 
  • обзорные экскурсии по г. Ессентуки, г. Пятигорску и г. Железноводску;
  • экскурсия по г. Кисловодску с посещением замка;
  • экскурсия на Приэльбрусье, где посетим поляну Азау и гору Чегет.

Программа тура по дням

1 день
Кисловодск, Замок коварства и любви

Приезд в Кисловодск.

Размещение в отеле.

14:10 Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви. 

Экскурсия по Кисловодску начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу–курорту в первых годах XIX столетия.

Следующим объектом для посещения в экскурсии по Кисловодску является Свято–Никольский собор – главный храм Кисловодска XIX века в честь Николая Чудотворца.

Далее гости курорта посетят Колоннаду и объекты нижнего курортного парка: Водопад «Стеклянная струя», Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз».

Затем гости продвигаются в среднюю часть парка, где смогут увидеть знаменитые Красные камни.

Далее обзорная экскурсия продолжается по городским окрестностям.

Каждый путешественник стремится посетить источник Нарзана и побывать у скалы «Замок», получившей название Замка Коварства и Любви.

Оно расположено в глубокой каменной лощине, которая отличается живописностью и красотой окружающего пейзажа.

Это одно из самых популярных экскурсионных мест в окрестностях Кисловодска.

Возвращение в отель.

2 день
Приэльбрусье

Завтрак (если предусмотрен).

Экскурсия в известный горнолыжный курорт Приэльбрусье. 

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.

Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.

С нее начинается подъем на Эльбрус.

В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.

С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз–Орун.

Возвращение в Кисловодск.

3 день
Ессентуки, Железноводск

Завтрак (если предусмотрен).  

Обзорная экскурсия по Ессентукам.

Гости Ессентуков узнают интересные сведения из истории открытия основных минеральных источников в долине у горы Щелочной, увидят современный курорт младший по возрасту, но мощный по емкости, ознакомятся с некоторыми уникальными архитектурными сооружениями, побывают в прекрасных лечебных парках и увидят самую знаменитую достопримечательность города – грязелечебницу им. Семашко.

Экскурсия в "зеленую жемчужину" Кавказских Минеральных Вод Железноводск.

Железноводск – самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод.

За последние годы из обычного провинциального городка он превратился в курорт европейского уровня.

Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем.

Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе с дворцом Эмира Бухарского, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE–площадь.

Возвращение в Кисловодск.

4 день
Горнолыжный курорт Домбай

Завтрак (если предусмотрен).

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны – Домбай.

Домбай – это живописная долина, по кругу ограниченная заснеженными горами.

Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай–Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.

Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м. 

Возвращение в Кисловодск. 

5 день
Экскурсия в Пятигорск

Завтрак (если предусмотрен).  

Экскурсия в столицу Кавказа – Пятигорск. 

Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями северо–кавказской столицы.

В 2019 году курортная зона Пятигорска была полностью реконструирована.

Вас ждет обновленный парк "Цветник", посещение дома–музея Лермонтова и подземного озера "Провал". 

Также в рамках экскурсии вы посетите место дуэли Лермонтова и сможете подняться на канатной дороге на гору Машук за дополнительную плату.

19:00 Возвращение в Кисловодск.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Кисловодск.

Стоимость тура на 1 человека с 20.06.2022 г. и с 11.08.22 в зависимости от размещения, руб.: 

Название гостиницыСтоимость тура с человека в 2–х местном номереДоплата за доп.сутки, 2–х местный номер Стоимость тура с человека в 1–но местном номереДоплата за доп.сутки, 1–но местный номер
Отель "Le Bristol", 2-х местный стандарт, душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать, (завтраки) 

33 600 DBL

36 000 TWIN

5 500 DBL

6 500 TWIN

43 0005 000
Отель "Амира Парк", 2-х местный  стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник, (завтраки)31 0005 00035 0003 500
Отель "Парк Отель", 2-х местный  стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник, (завтраки)32 0005 20038 0004 000
Гостиница "Венеция", 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник,(без завтраков)35 0006 50041 0006 000
Отель "Колизей", 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник, есть бассейн, (завтраки)34 0006 00040 0005 500

Стоимость тура: с 06.06.-20.06.2022 г. и с 11.08.-01.11.2022г.: 

Название гостиницыСтоимость тура с человека в 2–х местном номереДоплата за доп.сутки, 2–х местный номер Стоимость тура с человека в 1–но местном номереДоплата за доп.сутки, 1–но местный номер
Отель "Le Bristol", 2-х местный стандарт, душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать, (завтраки) 

35 000 DBL

38 400 TWIN

5 500 DBL

6 500 TWIN

48 3005 000
Отель "Амира Парк", 2-х местный  стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник, (завтраки)34 0005 00039 6003 500
Отель "Парк Отель", 2-х местный  стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник, (завтраки)34 4005 20043 0004 000
Гостиница "Венеция", 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник,(без завтраков)38 0006 50046 0006 000
Отель "Колизей", 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник, есть бассейн, (завтраки)36 8006 00045 6005 500

 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Кисловодска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер:
  • Ж/д вокзал Кисловодск-гостиница – 250 руб. /машина/в одну сторону
  • А/п Минеральные Воды-гостиница – 1300 руб. /машина/в одну сторону
  • Курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в гостинице при заселении)
  • Канатные дороги в Домбае – 1600 руб. /чел. /все очереди (дополнительно – 400 руб. /чел. /до панорамной площадки)
  • Канатные дороги в Приэльбрусье – 2150 руб. /чел. /все очереди (на Чегет – 600 руб. /чел., на Эльбрус – 1400 руб. /чел., 150 руб. /чел. залог за один подъем туда и обратно)
  • Грязелечебница им. Семашко в г. Ессентуки – 150 руб. /чел.
  • Дом-музей Лермонтова в г. Пятигорске - 150 руб. /чел.
  • Канатная дорога в г. Пятигорске - 360 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Кисловодск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

– на весенний период: теплые вещи (брюки, свитер, теплая куртка, шапка, шарф),

– на летний период: толстовка или кофта с длинным рукавом, брюки, головной убор, летние вещи,

– обувь спортивного типа,

– солнцезащитные очки, солнцезащитный крем,

– документы, личные лекарства,

– наличные деньги на дополнительные расходы.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько начинаются и заканчиваются экскурсии?

Короткие экскурсии начинаются в 14:00, возврат в город до 19:00.

  • Кисловодск обзорная;
  • Ессентуки и Железноводск;
  • Пятигорск.

Длинные экскурсии начинаются в 06:00, возврат до 20:30.

  • Домбай;
  • Приэльбрусье.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
18 апр 2022
Удивительный тур для знакомства с Его Величеством Кавказом! Предвкушение от тура полностью оправдалось! За 5 дней экскурсий по КМВ и самостоятельных прогулок по Кисловодску многое увидели! Конечно, невозможно за 5-тидневный тур объять необъятное, возникает огромное желание вернуться и продолжить исследование этого восхитительного региона!
М
11 апр 2022
Мне очень все понравилось
В
23 июня 2022
Очень понравилась организация Тура весь Кавказ. Все было организовано на высоком профессиональном уровне. Море впечатлений. Спасибо компании Большая Страна!!!

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