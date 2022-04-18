Это одно из самых популярных экскурсионных мест в окрестностях Кисловодска.

Оно расположено в глубокой каменной лощине, которая отличается живописностью и красотой окружающего пейзажа.

Каждый путешественник стремится посетить источник Нарзана и побывать у скалы «Замок», получившей название Замка Коварства и Любви.

Затем гости продвигаются в среднюю часть парка, где смогут увидеть знаменитые Красные камни.

Следующим объектом для посещения в экскурсии по Кисловодску является Свято–Никольский собор – главный храм Кисловодска XIX века в честь Николая Чудотворца.

Экскурсия по Кисловодску начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу–курорту в первых годах XIX столетия.

14:10 Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви.

С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз–Орун.

С нее начинается подъем на Эльбрус.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Завтрак (если предусмотрен).

Обзорная экскурсия по Ессентукам.

Гости Ессентуков узнают интересные сведения из истории открытия основных минеральных источников в долине у горы Щелочной, увидят современный курорт младший по возрасту, но мощный по емкости, ознакомятся с некоторыми уникальными архитектурными сооружениями, побывают в прекрасных лечебных парках и увидят самую знаменитую достопримечательность города – грязелечебницу им. Семашко.

Экскурсия в "зеленую жемчужину" Кавказских Минеральных Вод – Железноводск.

Железноводск – самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод.

За последние годы из обычного провинциального городка он превратился в курорт европейского уровня.

Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем.

Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе с дворцом Эмира Бухарского, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE–площадь.

Возвращение в Кисловодск.