Преимущества этого путешествия:
Приезд в Кисловодск.
Размещение в отеле.
14:10 Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви.
Экскурсия по Кисловодску начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу–курорту в первых годах XIX столетия.
Следующим объектом для посещения в экскурсии по Кисловодску является Свято–Никольский собор – главный храм Кисловодска XIX века в честь Николая Чудотворца.
Далее гости курорта посетят Колоннаду и объекты нижнего курортного парка: Водопад «Стеклянная струя», Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз».
Затем гости продвигаются в среднюю часть парка, где смогут увидеть знаменитые Красные камни.
Далее обзорная экскурсия продолжается по городским окрестностям.
Каждый путешественник стремится посетить источник Нарзана и побывать у скалы «Замок», получившей название Замка Коварства и Любви.
Оно расположено в глубокой каменной лощине, которая отличается живописностью и красотой окружающего пейзажа.
Это одно из самых популярных экскурсионных мест в окрестностях Кисловодска.
Возвращение в отель.
Завтрак (если предусмотрен).
Экскурсия в известный горнолыжный курорт Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз–Орун.
Возвращение в Кисловодск.
Завтрак (если предусмотрен).
Обзорная экскурсия по Ессентукам.
Гости Ессентуков узнают интересные сведения из истории открытия основных минеральных источников в долине у горы Щелочной, увидят современный курорт младший по возрасту, но мощный по емкости, ознакомятся с некоторыми уникальными архитектурными сооружениями, побывают в прекрасных лечебных парках и увидят самую знаменитую достопримечательность города – грязелечебницу им. Семашко.
Экскурсия в "зеленую жемчужину" Кавказских Минеральных Вод – Железноводск.
Железноводск – самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод.
За последние годы из обычного провинциального городка он превратился в курорт европейского уровня.
Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем.
Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе с дворцом Эмира Бухарского, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE–площадь.
Возвращение в Кисловодск.
Завтрак (если предусмотрен).
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны – Домбай.
Домбай – это живописная долина, по кругу ограниченная заснеженными горами.
Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай–Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.
Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м.
Возвращение в Кисловодск.
Завтрак (если предусмотрен).
Экскурсия в столицу Кавказа – Пятигорск.
Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями северо–кавказской столицы.
В 2019 году курортная зона Пятигорска была полностью реконструирована.
Вас ждет обновленный парк "Цветник", посещение дома–музея Лермонтова и подземного озера "Провал".
Также в рамках экскурсии вы посетите место дуэли Лермонтова и сможете подняться на канатной дороге на гору Машук за дополнительную плату.
19:00 Возвращение в Кисловодск.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Кисловодск.
Стоимость тура на 1 человека с 20.06.2022 г. и с 11.08.22 в зависимости от размещения, руб.:
|Название гостиницы
|Стоимость тура с человека в 2–х местном номере
|Доплата за доп.сутки, 2–х местный номер
|Стоимость тура с человека в 1–но местном номере
|Доплата за доп.сутки, 1–но местный номер
|Отель "Le Bristol", 2-х местный стандарт, душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать, (завтраки)
33 600 DBL
36 000 TWIN
5 500 DBL
6 500 TWIN
|43 000
|5 000
|Отель "Амира Парк", 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник, (завтраки)
|31 000
|5 000
|35 000
|3 500
|Отель "Парк Отель", 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник, (завтраки)
|32 000
|5 200
|38 000
|4 000
|Гостиница "Венеция", 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник,(без завтраков)
|35 000
|6 500
|41 000
|6 000
|Отель "Колизей", 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник, есть бассейн, (завтраки)
|34 000
|6 000
|40 000
|5 500
Стоимость тура: с 06.06.-20.06.2022 г. и с 11.08.-01.11.2022г.:
|Название гостиницы
|Стоимость тура с человека в 2–х местном номере
|Доплата за доп.сутки, 2–х местный номер
|Стоимость тура с человека в 1–но местном номере
|Доплата за доп.сутки, 1–но местный номер
|Отель "Le Bristol", 2-х местный стандарт, душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать, (завтраки)
35 000 DBL
38 400 TWIN
5 500 DBL
6 500 TWIN
|48 300
|5 000
|Отель "Амира Парк", 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник, (завтраки)
|34 000
|5 000
|39 600
|3 500
|Отель "Парк Отель", 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник, (завтраки)
|34 400
|5 200
|43 000
|4 000
|Гостиница "Венеция", 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник,(без завтраков)
|38 000
|6 500
|46 000
|6 000
|Отель "Колизей", 2-х местный стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник, есть бассейн, (завтраки)
|36 800
|6 000
|45 600
|5 500
– на весенний период: теплые вещи (брюки, свитер, теплая куртка, шапка, шарф),
– на летний период: толстовка или кофта с длинным рукавом, брюки, головной убор, летние вещи,
– обувь спортивного типа,
– солнцезащитные очки, солнцезащитный крем,
– документы, личные лекарства,
– наличные деньги на дополнительные расходы.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Короткие экскурсии начинаются в 14:00, возврат в город до 19:00.
Длинные экскурсии начинаются в 06:00, возврат до 20:30.