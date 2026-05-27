На комфортабельном внедорожнике вы отправитесь изучать живописную Кабардино-Балкарию. Увидите замок в романском стиле, в подвале которого хранится вино. Узнаете, почему замок Жабоевых называют замком людоеда. Побываете на водопаде Тыжинты и Аушигерских термальных источников. И сделаете впечатляющие фотографии на Языке дракона.

Описание экскурсии

Замок Шато-Эркен

Внешне он выглядит как французский замок 11–12 веков в романском стиле. Это высокие, остроконечные башни, зубчатые стены с бойничными окнами. На этом схожесть заканчивается, так как технология строительства и материалы — современные. Замок располагается на воде, а его подвальная часть — на глубине 20 м ниже уровня воды искусственного озера. А там — винный погреб с широким ассортиментом.

Водопад Тыжинты и стихи Мечиева

По дороге к Карасу вы полюбуетесь живописными буковыми лесами. На месте вас ждёт небольшой карстовый водопад под названием Тыжинты («Вода, выдавливаемая из скал») и мемориальный камень со стихами Кязима Мечиева. Склон, по которому текут струи воды, имеет естественную ступенчатую структуру, поэтому любители красивых видов могут взобраться выше и осмотреть водопад поближе. Главное не забывать об осторожности — там очень скользко.

Черекская теснина, Язык дракона и обед

Вы оцените виды на величественную красоту кавказской природы со смотровой площадки в ущелье. Прогуляетесь по природному мостику между тоннелями и вдоль теснины. А затем мы отвезём вас в одну из самых впечатляющих фотолокаций на Кавказе — к скальному выступу, с которого вам откроются потрясающие пейзажи аула Хулама и окрестностей.

Здесь у нас будет обед в местном кафе. По желанию вы самостоятельно приготовите хычины.

Башни и древние поселения

Башня Амирхановых — Амирхан-Кала — на окраине покинутого селения Шканты сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек в регионе. Вы осмотрите башню, стоящую на огромном валуне с 17 века, и с её подножия взглянете на окрестные аулы.

Мы заедем в замок Курнаят, трёхъярусную крепость Зылги-Кала, старинные сооружения Малкар-Кала и Карча-Кала, разные семейные усыпальницы и могильники. К сожалению, захоронения давно разграбили, и от величественных древних построек остались руины.

Голубые озёра

Мы доберёмся до знаменитых древних озёр Чирик-Кёль, которые исследовал Жак-Ив Кусто. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера (самого глубокого карстового озера в России и второго по глубине в мире) обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 млн лет.

Горячие источники «Аушигер»

Аушигерские термальные источники — одни из лучших термальных источников Кабардино-Баркарской республики. Они подарены природой и несут в себе красоту и здоровье.

Величественная и красивая гора Эльбрус уже много лет стоит на страже благословенного уголка природы — термального источника. Она также является своеобразным обогревателем вод, которые идут из недр земли.

