Описание экскурсии
Замок Шато-Эркен
Внешне он выглядит как французский замок 11–12 веков в романском стиле. Это высокие, остроконечные башни, зубчатые стены с бойничными окнами. На этом схожесть заканчивается, так как технология строительства и материалы — современные. Замок располагается на воде, а его подвальная часть — на глубине 20 м ниже уровня воды искусственного озера. А там — винный погреб с широким ассортиментом.
Водопад Тыжинты и стихи Мечиева
По дороге к Карасу вы полюбуетесь живописными буковыми лесами. На месте вас ждёт небольшой карстовый водопад под названием Тыжинты («Вода, выдавливаемая из скал») и мемориальный камень со стихами Кязима Мечиева. Склон, по которому текут струи воды, имеет естественную ступенчатую структуру, поэтому любители красивых видов могут взобраться выше и осмотреть водопад поближе. Главное не забывать об осторожности — там очень скользко.
Черекская теснина, Язык дракона и обед
Вы оцените виды на величественную красоту кавказской природы со смотровой площадки в ущелье. Прогуляетесь по природному мостику между тоннелями и вдоль теснины. А затем мы отвезём вас в одну из самых впечатляющих фотолокаций на Кавказе — к скальному выступу, с которого вам откроются потрясающие пейзажи аула Хулама и окрестностей.
Здесь у нас будет обед в местном кафе. По желанию вы самостоятельно приготовите хычины.
Башни и древние поселения
Башня Амирхановых — Амирхан-Кала — на окраине покинутого селения Шканты сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек в регионе. Вы осмотрите башню, стоящую на огромном валуне с 17 века, и с её подножия взглянете на окрестные аулы.
Мы заедем в замок Курнаят, трёхъярусную крепость Зылги-Кала, старинные сооружения Малкар-Кала и Карча-Кала, разные семейные усыпальницы и могильники. К сожалению, захоронения давно разграбили, и от величественных древних построек остались руины.
Голубые озёра
Мы доберёмся до знаменитых древних озёр Чирик-Кёль, которые исследовал Жак-Ив Кусто. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера (самого глубокого карстового озера в России и второго по глубине в мире) обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 млн лет.
Горячие источники «Аушигер»
Аушигерские термальные источники — одни из лучших термальных источников Кабардино-Баркарской республики. Они подарены природой и несут в себе красоту и здоровье.
Величественная и красивая гора Эльбрус уже много лет стоит на страже благословенного уголка природы — термального источника. Она также является своеобразным обогревателем вод, которые идут из недр земли.
Организационные детали
- Мы заберём вас из любого удобного вам места в Ессентуках и после экскурсии привезём обратно
- Дополнительные расходы: завтрак/обед (по желанию) — 600-700 ₽ за чел., Шато-Эркен — 100 ₽ за чел., термальные источники — 500 ₽ за чел.
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры
- Время выезда указано приблизительное, точный час гид сообщит накануне поездки с 19:00 до 21:00 телефонным звонком или сообщением. Время возвращение тоже ориентировочное и зависит от многих факторов
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5100 ₽