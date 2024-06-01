1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: незабываемый джип-тур из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим необычный замок Шато Эркен на озере, стилизованный под Средневековье»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Чегемское ущелье, Шато Эркен и термальные источники
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, откройте для себя замок Шато Эркен и расслабьтесь в термальных источниках Гедуко
«Молодая постройка возле села Черная Речка, ставшая новой достопримечательностью Кавказа, не уступает в красоте эталонным европейским замкам в романском стиле 11-12 вв»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Безенгийский Язык Тролля и сокровища Верхней Балкарии: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и средневековой истории с экскурсией по Верхней Балкарии. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«Термальные источники и рыцарский замок После такой насыщенной программы вам наверняка захочется отдохнуть, поэтому мы поедем на термальные источники в Аушигер»
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Ессентуков
Посетить замок-корабль, пройти по «Чёртову мосту» и побывать в самом загадочном поселении Кавказа
«Замок «Фрегат» в древнем селении Ханаз»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания
«Горные пейзажи, одно из самых глубочайших карстовых озёр мира, инста место «Язык тролля», старинные башни, ущелья, замок Шато-Эркен, познакомимся с местной кухней, традициями и обычаями, а после снимем усталость в термальных источниках Аушигер»
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 550₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 июня 202428 мая были на экскурсии с водителем-гидом Романом. Понравилось всё: хорошая машина и организация тура. Всю дорогу Роман очень интересно
- TTatyana29 мая 2024Экскурсия была 24 мая 2024 года. Погода немного подкачала, но впечатлений от увиденного не испортила, даже наоборот, привнесла свой шарм,
- ППолина24 мая 2024Поездка в горы всегда впечатляет. За один день посетили несколько локаций. Поднялись в горы к доброму волшебнику. Он угостил нас
- УУльяна21 мая 2024Прекрасная экскурсия с отличным гидом Алексеем. Мы в восторге от харизмы Алексея и заботы о туристах. Кладенец знаний, рассказывал много
- ЕЕЛЕНА16 мая 2024Экскурсия очень впечатлила, несмотря на пасмурную погоду. Спасибо гиду Лёше, за ранний выезд, благодаря чему, мы были первыми на локациях., красивые фотографии, интересные исторические факты. Создал комфортную атмосферу.
- ЛЛидия27 марта 2024Красивые места, было интересно.
- ННаталья14 марта 2024Добрый день! Мы,с друзьями, очень довольны данной индивидуальной экскурсией. Ездили мини группой 4 человека на комфортабельном авто. Водитель, Сергей, в
- ЮЮлия10 августа 2023Ездили с мужем и детьми. Экскурсия всем очень понравилась. Места красивые, Алексей интересно все рассказывает и отвечает на вопросы, подсказывает лучшие места для фото. Всем рекомендуем.
- ААлександр15 октября 2022Три в 1: Чегемское ущелье, замок Шато-Эркен и термальные источники ГедукоДобрый день! Отлично провели этот день с Алексеем и его белым "конем". Особо хочется отметить прекрасное вождение Алексея. Нас забрали
- ЛЛюбава20 августа 2022Три в 1: Чегемское ущелье, замок Шато-Эркен и термальные источники ГедукоЗамечательная поездка, всем рекомендую. Невероятной красоты ущелье, водопады, симпатичный замок. Дети в восторге от термальных источников. Алексей очень внимательный, знающий и интересный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Дворцы, замки и особняки»
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