Замки, дворцы и особняки Ессентуков

Найдено 5 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Ессентуках, цены от 4 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
44 отзыва
Язык Тролля и Верхняя Балкария: незабываемый джип-тур из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим необычный замок Шато Эркен на озере, стилизованный под Средневековье»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500 за человека
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Чегемское ущелье, Шато Эркен и термальные источники
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, откройте для себя замок Шато Эркен и расслабьтесь в термальных источниках Гедуко
«Молодая постройка возле села Черная Речка, ставшая новой достопримечательностью Кавказа, не уступает в красоте эталонным европейским замкам в романском стиле 11-12 вв»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 999 за всё до 4 чел.
Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
Групповая
12 часов
102 отзыва
Безенгийский Язык Тролля и сокровища Верхней Балкарии: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и средневековой истории с экскурсией по Верхней Балкарии. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«Термальные источники и рыцарский замок После такой насыщенной программы вам наверняка захочется отдохнуть, поэтому мы поедем на термальные источники в Аушигер»
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 500 за человека
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Ессентуков
Посетить замок-корабль, пройти по «Чёртову мосту» и побывать в самом загадочном поселении Кавказа
«Замок «Фрегат» в древнем селении Ханаз»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
25 000 за всё до 5 чел.
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Ессентуков
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания
«Горные пейзажи, одно из самых глубочайших карстовых озёр мира, инста место «Язык тролля», старинные башни, ущелья, замок Шато-Эркен, познакомимся с местной кухней, традициями и обычаями, а после снимем усталость в термальных источниках Аушигер»
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 550 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
    28 мая были на экскурсии с водителем-гидом Романом. Понравилось всё: хорошая машина и организация тура. Всю дорогу Роман очень интересно
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    рассказывал о жизни и традициях народа,аккуратно вёл машину,делая остановки и выбирая время,без скопления туристов из других групп. В результате много отличных фото. Отдельное спасибо за фотосессию на Языке Тролля и обед в кафе в Верхней Балкарии! Красота и мощь этих мест,впечатлили меня,гораздо сильнее,чем Домбай. Рекомендую всем,кто не любит большие группы в автобусном туре. Считаю, данный формат экскурсий,оптимальным соотношением цены и качества. Ещё раз большое спасибо всей команде,организовавшей наш замечательный отдых!

  • T
    Tatyana
    29 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
    Экскурсия была 24 мая 2024 года. Погода немного подкачала, но впечатлений от увиденного не испортила, даже наоборот, привнесла свой шарм,
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    когда облака переваливаются через горы! Удивительно атмосферная и масштабная экскурсия! Я бы пометила эту экскурсию как "обязательную для посещения"! Организация экскурсии, гиды - все на высшем уровне! Мини-группа - это идеальное сочетание цены и комфорта без толпы народа! Помимо этой экскурсии брали еще Эльбрус и Джилы Су, до сих пор под впечатлением! Спасибо!

  • П
    Полина
    24 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
    Поездка в горы всегда впечатляет. За один день посетили несколько локаций. Поднялись в горы к доброму волшебнику. Он угостил нас
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    травяным чаем, чак чаком,вкусными свежеприготовленными хачанами. Верхняя Балкария угостила меня вкусным блюдом Жау баур. Могучие горы, великолепные виды, горный воздух -ещё раз обязательно вернусь на Кавказ. Спасибо вам за организацию туров в малых группах, очень комфортно. Ездус вами уже третий раз.

  • У
    Ульяна
    21 мая 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
    Прекрасная экскурсия с отличным гидом Алексеем. Мы в восторге от харизмы Алексея и заботы о туристах. Кладенец знаний, рассказывал много
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    интересного про места в которых мы побывали. Компания подобралась у нас душевная, все путешествие по прекрасному маршруту прошла на высшем уровне. Процветание и удачи вам в вашем деле.

    Прекрасная экскурсия с отличным гидом Алексеем. Мы в восторге от харизмы Алексея и заботы о туристахПрекрасная экскурсия с отличным гидом Алексеем. Мы в восторге от харизмы Алексея и заботы о туристахПрекрасная экскурсия с отличным гидом Алексеем. Мы в восторге от харизмы Алексея и заботы о туристах
  • Е
    ЕЛЕНА
    16 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
    Экскурсия очень впечатлила, несмотря на пасмурную погоду. Спасибо гиду Лёше, за ранний выезд, благодаря чему, мы были первыми на локациях., красивые фотографии, интересные исторические факты. Создал комфортную атмосферу.
  • Л
    Лидия
    27 марта 2024
    Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
    Красивые места, было интересно.
    Красивые места, было интересно
  • Н
    Наталья
    14 марта 2024
    Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
    Добрый день! Мы,с друзьями, очень довольны данной индивидуальной экскурсией. Ездили мини группой 4 человека на комфортабельном авто. Водитель, Сергей, в
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    полной мере владеет данной информацией по этим местам. Интересно рассказывает, не навящиво. Всё посмотрели без спешки, пообедали, погуляли, погрелись в источниках. Огромное спасибо за поездку. Порекомендовали друзьям.

    Добрый день! Мы,с друзьями, очень довольны данной индивидуальной экскурсией. Ездили мини группой 4 человека на комфортабельномДобрый день! Мы,с друзьями, очень довольны данной индивидуальной экскурсией. Ездили мини группой 4 человека на комфортабельномДобрый день! Мы,с друзьями, очень довольны данной индивидуальной экскурсией. Ездили мини группой 4 человека на комфортабельномДобрый день! Мы,с друзьями, очень довольны данной индивидуальной экскурсией. Ездили мини группой 4 человека на комфортабельном
  • Ю
    Юлия
    10 августа 2023
    Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
    Ездили с мужем и детьми. Экскурсия всем очень понравилась. Места красивые, Алексей интересно все рассказывает и отвечает на вопросы, подсказывает лучшие места для фото. Всем рекомендуем.
  • А
    Александр
    15 октября 2022
    Три в 1: Чегемское ущелье, замок Шато-Эркен и термальные источники Гедуко
    Добрый день! Отлично провели этот день с Алексеем и его белым "конем". Особо хочется отметить прекрасное вождение Алексея. Нас забрали
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    и доставили непосредственно от места проживания в удобное время. Дорога по Кабардино-Балкарии хорошая, только в высокогорных районах-дорога посложнее. Замечательные яблоневые сады, горы Кавказа, стада на пастбищах-картины идиллические. Экскурсия супернасыщенная. Колоритнейшие места-горы, Чегемская теснина, водопады, замок ШатоЭркен, термы Гедуко. Вау!

  • Л
    Любава
    20 августа 2022
    Три в 1: Чегемское ущелье, замок Шато-Эркен и термальные источники Гедуко
    Замечательная поездка, всем рекомендую. Невероятной красоты ущелье, водопады, симпатичный замок. Дети в восторге от термальных источников. Алексей очень внимательный, знающий и интересный гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Дворцы, замки и особняки»

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  1. Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
  2. Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
  3. Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
  4. Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Ессентуков
  5. Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Ессентуков
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  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
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