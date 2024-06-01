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рассказывал о жизни и традициях народа,аккуратно вёл машину,делая остановки и выбирая время,без скопления туристов из других групп. В результате много отличных фото. Отдельное спасибо за фотосессию на Языке Тролля и обед в кафе в Верхней Балкарии! Красота и мощь этих мест,впечатлили меня,гораздо сильнее,чем Домбай. Рекомендую всем,кто не любит большие группы в автобусном туре. Считаю, данный формат экскурсий,оптимальным соотношением цены и качества. Ещё раз большое спасибо всей команде,организовавшей наш замечательный отдых!