Вас ждёт одно из самых живописных ущелий Кабардино-Балкарии, лежащее у подножия горы Тихтенген! Его верховья нечасто видят путешественников — здесь только нетронутая природа, звенящая тишина и чистейший горный воздух. Вы увидите редкие растения, выпьете целебный нарзан и совершите легкий треккинг. И сполна насладитесь красотой республики.

Описание экскурсии

Чегемские водопады — полюбуемся одним из самых узких ущелий на Кавказе и позавтракаем вкуснейшими балкарскими хычинами (с прекрасным видом!).

Эльтюбю — мистическое село в котором происходит немало необъяснимых вещей. Здесь вы увидите древнюю родовую башню и дом легендарного поэта Кайсына Кулиева. И посмотрите, где снимали фильм Балабанова «Война».

Верховья Чегемского ущелья. Вы поймёте откуда берёт своё начало река Чегем, посетите несколько великолепных смотровых площадок с видами на горы, ущелья и реки.

А затем — несложный треккинг. Остановимся у Алёнушкиного озера и сквозь хвойный лес, мимо рек, по подвесным мостам отправимся к подножию горы Тихтенген, где отведаем целебный нарзан прямо из природного источника.

Организационные детали