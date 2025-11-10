Вас ждёт одно из самых живописных ущелий Кабардино-Балкарии, лежащее у подножия горы Тихтенген! Его верховья нечасто видят путешественников — здесь только нетронутая природа, звенящая тишина и чистейший горный воздух. Вы увидите редкие растения, выпьете целебный нарзан и совершите легкий треккинг. И сполна насладитесь красотой республики.
Чегемские водопады — полюбуемся одним из самых узких ущелий на Кавказе и позавтракаем вкуснейшими балкарскими хычинами (с прекрасным видом!).
Эльтюбю — мистическое село в котором происходит немало необъяснимых вещей. Здесь вы увидите древнюю родовую башню и дом легендарного поэта Кайсына Кулиева. И посмотрите, где снимали фильм Балабанова «Война».
Верховья Чегемского ущелья. Вы поймёте откуда берёт своё начало река Чегем, посетите несколько великолепных смотровых площадок с видами на горы, ущелья и реки.
А затем — несложный треккинг. Остановимся у Алёнушкиного озера и сквозь хвойный лес, мимо рек, по подвесным мостам отправимся к подножию горы Тихтенген, где отведаем целебный нарзан прямо из природного источника.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных подготовленных внедорожниках УАЗ Patriot
- Дополнительно оплачивается обед по меню и сбор в заповеднике — 250 ₽ за чел.
- В поездке мы посещаем приграничную зону, поэтому обязательно возьмите с собой паспорт
- С вами буду я или другой проверенный сопровождающий из нашей команды
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Провели экскурсии для 1015 туристов
Всем привет! Меня зовут Николай, и я всю жизнь живу в Кисловодске. Знаю все самые живописные места в окрестностях города и с удовольствием покажу их вам! А также расскажу о жизни нашего региона и помогу раскрыть местный колорит.Задать вопрос
