1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Погрузитесь в мир неповторимых красот Домбая, где каждый шаг открывает новые впечатления. Перевал Гумбаши, Сырная пещера и многое другое ждут вас
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: к вершинам, пронзающим небо и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, включая подъем на канатной дороге и отдых в термальных источниках
Начало: По договоренности
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: от Голубого озера до Аушигера
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с комфортом и уникальными впечатлениями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: незабываемый джип-тур из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Чегемское ущелье, Шато Эркен и термальные источники
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, откройте для себя замок Шато Эркен и расслабьтесь в термальных источниках Гедуко
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Магия Северного Приэльбрусья: индивидуальная экскурсия из Ессентуков
Приглашаем в удивительное путешествие по мистическому урочищу Джилы-су, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Гедуко и чудеса Кавказа из Ессентуков
Откройте для себя Гедуко и великолепие Кавказа, создав экскурсию мечты с уникальными достопримечательностями
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур на урочище Джилы-Су с видами на Эльбрус и минеральными источниками
Путешествие на джипе к урочищу Джилы-Су. Впечатляющие виды Эльбруса, горные водопады и древние башни. Узнайте местные легенды и насладитесь природой
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор
В мини-группе до 7 человек отправляйтесь по живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Ожидают потрясающие виды, мистические озёра и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
57004 560₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Впечатляющие виды, исторические факты и дегустация минеральной воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41113 700₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Ессентуков - в горную Ингушетию
Полюбоваться фантастической природой и погулять по башенным городам на авто-пешеходной экскурсии
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе (из Ессентуков)
Отправиться к Баксанской долине и ущелью Адыр-Су, пройтись до горы и загадать желание
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
10 июня в 06:30
65005 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 июня 2024Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро Гижгит. Так и хотелось в нём искупаться:))
- ЕЕлена1 июня 202428 мая были на экскурсии с водителем-гидом Романом. Понравилось всё: хорошая машина и организация тура. Всю дорогу Роман очень интересно
- УУльяна21 мая 2024Прекрасная экскурсия с отличным гидом Алексеем. Мы в восторге от харизмы Алексея и заботы о туристах. Кладенец знаний, рассказывал много
- ННадежда20 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, отдельно большое спасибо гиду Алексею. Он кладесь знаний и отличный рассказчик. Мы остались очень довольны поездкой.
- ДДмитрий5 мая 2024Замечательная поездка вышла! Посетили всё самое интересное по пути👍 Море вречатлений🔥 Мы очень довольны!!!
- ААнна30 апреля 2024Поездка очень понравилась! Прекрасный гид, интересно рассказывает, все было комфортно и в плане организации и общения.
- ООльга28 апреля 2024Несмотря на наше лохматоушастое обстоятельство, экскурсия прошла великолепно! Маршрут был составлен максимально комфортно для нас, с учетом физических возможностей нашей
- ЛЛидия27 марта 2024Красивые места, было интересно.
- ННаталья14 марта 2024Добрый день! Мы,с друзьями, очень довольны данной индивидуальной экскурсией. Ездили мини группой 4 человека на комфортабельном авто. Водитель, Сергей, в
- ВВиктория4 декабря 2023Содержательная экскурсия. Комфортный автомобиль,музыка приятная, гид-водитель рассказал много интересного о местной истории. Посетили озеро Гижгит и Приэлбрусье. Учитывая, что экскурсию заказали поздно вечером,не отказал, всё организовал. За это отдельное спасибо. Всё понравилось, рекомендую к заказу.
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Активности»
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