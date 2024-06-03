Активности – экскурсии в Ессентуках

Найдено 13 экскурсий в категории «Активности» в Ессентуках, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
33 отзыва
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Погрузитесь в мир неповторимых красот Домбая, где каждый шаг открывает новые впечатления. Перевал Гумбаши, Сырная пещера и многое другое ждут вас
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
от 14 800 за всё до 7 чел.
Домбай: к вершинам, пронзающим небо
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Домбай из Ессентуков: к вершинам, пронзающим небо и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, включая подъем на канатной дороге и отдых в термальных источниках
Начало: По договоренности
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 000 за всё до 4 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: от Голубого озера до Аушигера
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с комфортом и уникальными впечатлениями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
21 000 за всё до 4 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
44 отзыва
Язык Тролля и Верхняя Балкария: незабываемый джип-тур из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500 за человека
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Чегемское ущелье, Шато Эркен и термальные источники
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, откройте для себя замок Шато Эркен и расслабьтесь в термальных источниках Гедуко
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 999 за всё до 4 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Магия Северного Приэльбрусья: индивидуальная экскурсия из Ессентуков
Приглашаем в удивительное путешествие по мистическому урочищу Джилы-су, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Гедуко и чудеса Кавказа из Ессентуков
Откройте для себя Гедуко и великолепие Кавказа, создав экскурсию мечты с уникальными достопримечательностями
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Джип-тур на урочище Джилы-Су с видами на Эльбрус и минеральными источниками
Путешествие на джипе к урочищу Джилы-Су. Впечатляющие виды Эльбруса, горные водопады и древние башни. Узнайте местные легенды и насладитесь природой
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
15 000 за всё до 4 чел.
Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор
В мини-группе до 7 человек отправляйтесь по живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Ожидают потрясающие виды, мистические озёра и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
57004 560 за человека
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Впечатляющие виды, исторические факты и дегустация минеральной воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41113 700 за человека
Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков - в горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Ессентуков - в горную Ингушетию
Полюбоваться фантастической природой и погулять по башенным городам на авто-пешеходной экскурсии
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
18 000 за всё до 6 чел.
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе (из Ессентуков)
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе (из Ессентуков)
Отправиться к Баксанской долине и ущелью Адыр-Су, пройтись до горы и загадать желание
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
10 июня в 06:30
65005 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков)
    Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро Гижгит. Так и хотелось в нём искупаться:))
    Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
    28 мая были на экскурсии с водителем-гидом Романом. Понравилось всё: хорошая машина и организация тура. Всю дорогу Роман очень интересно
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    рассказывал о жизни и традициях народа,аккуратно вёл машину,делая остановки и выбирая время,без скопления туристов из других групп. В результате много отличных фото. Отдельное спасибо за фотосессию на Языке Тролля и обед в кафе в Верхней Балкарии! Красота и мощь этих мест,впечатлили меня,гораздо сильнее,чем Домбай. Рекомендую всем,кто не любит большие группы в автобусном туре. Считаю, данный формат экскурсий,оптимальным соотношением цены и качества. Ещё раз большое спасибо всей команде,организовавшей наш замечательный отдых!

  • У
    Ульяна
    21 мая 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
    Прекрасная экскурсия с отличным гидом Алексеем. Мы в восторге от харизмы Алексея и заботы о туристах. Кладенец знаний, рассказывал много
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    интересного про места в которых мы побывали. Компания подобралась у нас душевная, все путешествие по прекрасному маршруту прошла на высшем уровне. Процветание и удачи вам в вашем деле.

    Прекрасная экскурсия с отличным гидом Алексеем. Мы в восторге от харизмы Алексея и заботы о туристахПрекрасная экскурсия с отличным гидом Алексеем. Мы в восторге от харизмы Алексея и заботы о туристахПрекрасная экскурсия с отличным гидом Алексеем. Мы в восторге от харизмы Алексея и заботы о туристах
  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Спасибо большое за экскурсию, отдельно большое спасибо гиду Алексею. Он кладесь знаний и отличный рассказчик. Мы остались очень довольны поездкой.
  • Д
    Дмитрий
    5 мая 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Замечательная поездка вышла! Посетили всё самое интересное по пути👍 Море вречатлений🔥 Мы очень довольны!!!
  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Поездка очень понравилась! Прекрасный гид, интересно рассказывает, все было комфортно и в плане организации и общения.
  • О
    Ольга
    28 апреля 2024
    Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Ессентуков
    Несмотря на наше лохматоушастое обстоятельство, экскурсия прошла великолепно! Маршрут был составлен максимально комфортно для нас, с учетом физических возможностей нашей
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    мини группы 😊. Олег прекрасный собеседник, вся поездка прошла в приятной, дружественной атмосфере, как будто в компании давно знакомых людей. И даже наше «лохматое обстоятельство» позволило нам посетить термоисточник, оставшись наедине с Олегом ждать нас в машине. Насладились прекрасными видами, прекрасной погодой, интересной беседой и вкусными хычинами. Рекомендую!

  • Л
    Лидия
    27 марта 2024
    Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
    Красивые места, было интересно.
    Красивые места, было интересно
  • Н
    Наталья
    14 марта 2024
    Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
    Добрый день! Мы,с друзьями, очень довольны данной индивидуальной экскурсией. Ездили мини группой 4 человека на комфортабельном авто. Водитель, Сергей, в
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    полной мере владеет данной информацией по этим местам. Интересно рассказывает, не навящиво. Всё посмотрели без спешки, пообедали, погуляли, погрелись в источниках. Огромное спасибо за поездку. Порекомендовали друзьям.

    Добрый день! Мы,с друзьями, очень довольны данной индивидуальной экскурсией. Ездили мини группой 4 человека на комфортабельномДобрый день! Мы,с друзьями, очень довольны данной индивидуальной экскурсией. Ездили мини группой 4 человека на комфортабельномДобрый день! Мы,с друзьями, очень довольны данной индивидуальной экскурсией. Ездили мини группой 4 человека на комфортабельномДобрый день! Мы,с друзьями, очень довольны данной индивидуальной экскурсией. Ездили мини группой 4 человека на комфортабельном
  • В
    Виктория
    4 декабря 2023
    Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков)
    Содержательная экскурсия. Комфортный автомобиль,музыка приятная, гид-водитель рассказал много интересного о местной истории. Посетили озеро Гижгит и Приэлбрусье. Учитывая, что экскурсию заказали поздно вечером,не отказал, всё организовал. За это отдельное спасибо. Всё понравилось, рекомендую к заказу.
    Содержательная экскурсия. Комфортный автомобиль,музыка приятная, гид-водитель рассказал много интересного о местной истории. Посетили озеро Гижгит и

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
  2. Домбай: к вершинам, пронзающим небо
  3. Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Ессентуков
  4. Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
  5. Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
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