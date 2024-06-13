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и час нас ждал Дмитрий у отеля. Экскурсия замечательная! От природы в полном восторге. Огромное спасибо нашему водителю-гиду Дмитрию. Учёл все наши пожелания. Показал нам Максимум. Какая красивая природа в КБР. Дмитрий - это не только хороший водитель, это - прежде всего профессиональный гид. Очень много интересного нам рассказывал. Вот этот человек точно владеет массой информации.