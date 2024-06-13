Эльтюбю – экскурсии в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «Эльтюбю» в Ессентуках, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таинственная Кабардино-Балкария
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
18 отзывов
Таинственная Кабардино-Балкария: путешествие по водопадам, горам и озерам
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд с экскурсией в Кабардино-Балкарию. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эль-тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-тюбю, Гижгит - из Ессентуков
Путешествие на джипе по живописным местам Кабардино-Балкарии: водопады, древние башни и озеро с чистейшей водой
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
6 июля в 07:00
от 15 590 за всё до 4 чел.
Сокровища Кавказа: Чегемские водопады, озеро Гижгит и село Эльтюбю
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Сокровища Кавказа: Чегемские водопады, озеро Гижгит и село Эльтюбю
Из Ессентуков - в природным красотам Кабардино-Балкарии в мини-группе
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 июля в 07:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 июня 2024
    Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эль-тюбю и озеро Гижгит
    Ездили с семьей на экскурсию с гидом Максимом, остались в восторге! Все рассказал, показал, всегда учитывал наши пожелания, а главное не был слишком навязчивым) Однозначно рекомендую!
  • И
    Ирина
    26 апреля 2024
    Таинственная Кабардино-Балкария
    Всё было супер…. экскурсия оооочень впечатляющая. Два ущелья и таких великолепных за один день- это интересно. В чём вся прелесть?
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    В чём разница экскурсии индивидуальной и общей… да в том что на каждый наш "Ох" была остановка и фотосессия, интересные легенды республик, очень вкусная кухня по рекомендации гида и конечно же сама атмосфера общения во время поездки. Всё супер. рекомендую 🙂

  • А
    Алена
    14 февраля 2024
    Таинственная Кабардино-Балкария
    По стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себе, заранее предупредив обо всех
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    деталях. Экскурсию проводил Александр. Просто потрясающий маршрут, насыщенный живописными местами, интересными локациями! Организация экскурсии на высшем уровне! Нам очень понравилось! Однозначно рекомендуем к посещению. В следующую поездку с Иваном обязательно поедем ☺️

    По стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себеПо стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себеПо стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себеПо стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себеПо стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себеПо стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себеПо стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себеПо стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себе
  • Н
    Наталья
    6 января 2024
    Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эль-тюбю и озеро Гижгит
    Очень понравилась организация тура. Организаторы сработали быстро,чётко. . на отлично. Только сделала заказ-сразу же получила ответ и в назначенный день
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    и час нас ждал Дмитрий у отеля. Экскурсия замечательная! От природы в полном восторге. Огромное спасибо нашему водителю-гиду Дмитрию. Учёл все наши пожелания. Показал нам Максимум. Какая красивая природа в КБР. Дмитрий - это не только хороший водитель, это - прежде всего профессиональный гид. Очень много интересного нам рассказывал. Вот этот человек точно владеет массой информации.

  • М
    Марина
    12 сентября 2023
    Таинственная Кабардино-Балкария
    Огромная благодарность Ивану за замечательную поездку! Сказочные виды, интересные рассказы, экскурс в непростую историю этого края очень впечатлили! Высокий профессионализм
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    рассказчика и водителя! Не могу не отметить музыкальное сопровождение, подобранное со вкусом и в полной гармонии с окружающими пейзажами. Оно усиливает восприятие потрясающих красот Кавказа!

  • И
    Инна
    26 июля 2023
    Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эль-тюбю и озеро Гижгит
    Имели счастье побывать в этом туре с гидом Анатолием. Грамотно продуманный маршрут, интересные локации, от которых захватывает дух, максимально учтены
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    наши просьбы и интересы. На целый день окунулись в упоительный самобытный мир Кабардино-Балкарии. Ни секунды не сомневались в профессионализме гида, хотя временами дорога проходила весьма непростыми местами. Однозначно рекомендую команду Сергея для организации активного отдыха на КМВ, спасибо огромное за добрые воспоминания!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Эльтюбю»

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  3. Сокровища Кавказа: Чегемские водопады, озеро Гижгит и село Эльтюбю
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Чегемские водопады
  5. Самое главное
  6. Плато Бермамыт
  7. Перевал Актопрак
  8. Голубые озёра
  9. Голубые озера
  10. Долина Нарзанов
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июле 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Эльтюбю" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 15 590. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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