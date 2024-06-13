1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Таинственная Кабардино-Балкария: путешествие по водопадам, горам и озерам
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд с экскурсией в Кабардино-Балкарию. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-тюбю, Гижгит - из Ессентуков
Путешествие на джипе по живописным местам Кабардино-Балкарии: водопады, древние башни и озеро с чистейшей водой
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
6 июля в 07:00
от 15 590₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Сокровища Кавказа: Чегемские водопады, озеро Гижгит и село Эльтюбю
Из Ессентуков - в природным красотам Кабардино-Балкарии в мини-группе
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 июля в 07:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 июня 2024Ездили с семьей на экскурсию с гидом Максимом, остались в восторге! Все рассказал, показал, всегда учитывал наши пожелания, а главное не был слишком навязчивым) Однозначно рекомендую!
- ИИрина26 апреля 2024Всё было супер…. экскурсия оооочень впечатляющая. Два ущелья и таких великолепных за один день- это интересно. В чём вся прелесть?
- ААлена14 февраля 2024По стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себе, заранее предупредив обо всех
- ННаталья6 января 2024Очень понравилась организация тура. Организаторы сработали быстро,чётко. . на отлично. Только сделала заказ-сразу же получила ответ и в назначенный день
- ММарина12 сентября 2023Огромная благодарность Ивану за замечательную поездку! Сказочные виды, интересные рассказы, экскурс в непростую историю этого края очень впечатлили! Высокий профессионализм
- ИИнна26 июля 2023Имели счастье побывать в этом туре с гидом Анатолием. Грамотно продуманный маршрут, интересные локации, от которых захватывает дух, максимально учтены
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Эльтюбю»
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