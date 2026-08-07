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Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков

Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Вам предстоит провести удивительный день среди природных красот Приэльбрусья.

Мы отправимся на ледяную поляну Азау с превосходным обзором главной вершины Кавказа, по канатной дороге поднимемся к смотровой площадке «Мир» в 3500 метрах над уровнем моря, посетим ярко-голубое озеро Гижгит в кольце гор. А по пути поговорим об историях альпинистов и легендах этих мест.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков

Описание экскурсии

Азау: ледяная красота Эльбруса

Наш путь лежит в Приэльбрусье — через скальные башни Шхельды и двурогой Ушбы, через ледники и снежные поля, речные долины, загадочные ущелья и альпийские луга. Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н. у. м.). Из кабины подъемника и со смотровой площадки вам откроются потрясающие виды на поселок Азау, вершины Большого Кавказа и главное действующее лицо горного спектакля — Эльбрус! По пути я поделюсь историями альпинистов и расскажу, какие чудеса творятся на главной вершине Кавказа.

Заповедное озеро Гижгит

После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета. Здешние пейзажи вдохновляют в любое время года: благоухающие весенними цветами и травами, заполненные пасущимися животными летом, пестрящие багряными красками осенью и укрытые льдом и снегом зимой, когда Гижгит превращается в сказочный горный каток. Вы прогуляетесь вдоль озера, полюбуетесь скалистыми рельефами и сделаете чудесные снимки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
  • В стоимость включен кофе-брейк (свежемолотый сваренный в турке кофе)
  • Подъем по канатной дороге оплачивается дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3748 туристов
Наша команда занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Мы поможем вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажем множество интересных мифов и легенд.

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