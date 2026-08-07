Вам предстоит провести удивительный день среди природных красот Приэльбрусья. Мы отправимся на ледяную поляну Азау с превосходным обзором главной вершины Кавказа, по канатной дороге поднимемся к смотровой площадке «Мир» в 3500 метрах над уровнем моря, посетим ярко-голубое озеро Гижгит в кольце гор. А по пути поговорим об историях альпинистов и легендах этих мест.

Описание экскурсии

Азау: ледяная красота Эльбруса

Наш путь лежит в Приэльбрусье — через скальные башни Шхельды и двурогой Ушбы, через ледники и снежные поля, речные долины, загадочные ущелья и альпийские луга. Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н. у. м.). Из кабины подъемника и со смотровой площадки вам откроются потрясающие виды на поселок Азау, вершины Большого Кавказа и главное действующее лицо горного спектакля — Эльбрус! По пути я поделюсь историями альпинистов и расскажу, какие чудеса творятся на главной вершине Кавказа.

Заповедное озеро Гижгит

После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета. Здешние пейзажи вдохновляют в любое время года: благоухающие весенними цветами и травами, заполненные пасущимися животными летом, пестрящие багряными красками осенью и укрытые льдом и снегом зимой, когда Гижгит превращается в сказочный горный каток. Вы прогуляетесь вдоль озера, полюбуетесь скалистыми рельефами и сделаете чудесные снимки.

Организационные детали