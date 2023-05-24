Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков

Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета

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Вам предстоит провести удивительный день среди природных красот Приэльбрусья.

Мы отправимся на ледяную поляну Азау с превосходным обзором главной вершины Кавказа, по канатной дороге поднимемся к смотровой площадке «Мир» в 3500 метрах над уровнем моря, посетим ярко-голубое озеро Гижгит в кольце гор. А по пути поговорим об историях альпинистов и легендах этих мест.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
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Описание

Что вас ожидает

Азау: ледяная красота Эльбруса

Наш путь лежит в Приэльбрусье — через скальные башни Шхельды и двурогой Ушбы, через ледники и снежные поля, речные долины, загадочные ущелья и альпийские луга. Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н. у. м.). Из кабины подъемника и со смотровой площадки вам откроются потрясающие виды на поселок Азау, вершины Большого Кавказа и главное действующее лицо горного спектакля — Эльбрус! По пути я поделюсь историями альпинистов и расскажу, какие чудеса творятся на главной вершине Кавказа.

Заповедное озеро Гижгит

После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета. Здешние пейзажи вдохновляют в любое время года: благоухающие весенними цветами и травами, заполненные пасущимися животными летом, пестрящие багряными красками осенью и укрытые льдом и снегом зимой, когда Гижгит превращается в сказочный горный каток. Вы прогуляетесь вдоль озера, полюбуетесь скалистыми рельефами и сделаете чудесные снимки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
  • В стоимость включен кофе-брейк (свежемолотый сваренный в турке кофе)
  • Подъем по канатной дороге оплачивается дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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