1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите природное карстовое озеро Провал с водой бирюзового цвета, прокатитесь по канатной дороге и насладитесь видами Пятигорска и Кавказского хребта с горы Машук»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Плато Бермамыт: горные пейзажи и культура Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в мир горных вершин и древних легенд на комфортабельном внедорожнике. Плато Бермамыт ждет вас
«Вы увидите с него горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
от 16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Ессентуков до Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Кавказским Минеральным Водам. Вас ждут впечатляющие виды, исторические места и уникальная природа
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна10 мая 2024Замечательная экскурсия, мы в восторге! Сергей профессионал своего дела, понятно и интересно доносит информацию! Отвез нас в такие места, до
- РРегина24 апреля 2024Спасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но в тоже время насыщенно и
- ССветлана24 апреля 2024Прекрасная экскурсия. Баланс городских и природных достопримечательностей. Аккуратное вождение, чудесная подача материала. Спасибо Виталию за проведённый день.
- ММарина22 апреля 2024Спасибо огромное Сергею за замечательную экскурсию по городам КМВ! Интересное, насыщенное, позитивное, комфортное путешествие запомнится нам на долго. Не было
- ООльга16 марта 2024Экскурсию для нас проводил Николай. Экскурсия оказалась насыщенной и очень интересной. Николай полностью учëл наши пожелания и помог определиться с
- ИИрина10 октября 2023Анастасия очень внимательный гид! Посмотрели красоты Пятигорска и Кисловодска. Гора Машук! Очень впечатлило озеро Провал! Спасибо большое за прекрасную экскурсию!
- ООльга20 июля 2023Вот и закончился наш отпуск, но остались эмоции и воспоминания…. Ездила на плато Бермамыт 05.07.2023 с Борисом… После поездки было
- ССветлана13 апреля 2023Благодарим за прекрасную поездку! Восхищены потрясающими видами, все было продумано, места для экскурсии выбраны замечательно, гид Андрей хорошо организовал поездку, включая и возможность передохнуть и поесть. Спасибо!
- ИИрина25 февраля 2023У нас получилось прекрасное путешествие. Поехали всей семьёй. С двумя детьми. Спасибо большое Анастасии. Благодаря ее профессионализму, заботе и гостеприимству
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Машук»
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