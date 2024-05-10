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много городов, гор и море, но единогласно вся наша компания из 5 человек самым ярким эпизодом считает поездку с Борисом! Однозначно рекомендуем к посещению!!! Величие и красота гор, нетронутой человеком природы, табуны диких лошадей, а в комплексе с историческими фактами и легендами от Бориса оставят от поездки долгое и приятное послевкусие и желание обязательно вернуться… вернуться чтоб еще раз насладится спокойствием и красотой, переключится от житейской суеты и напитаться этой энергией…. Борису отдельная благодарность, что никуда не торопил, много и интересно рассказывал и точно чувствовал, когда надо оставить в тишине и дать подумать:) Мы обязательно вернемся:)