Экскурсии на Машук из Ессентуков

Найдено 3 экскурсии в категории «Машук» в Ессентуках, цены от 12 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
И это все - Кавказские Минеральные Воды
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
68 отзывов
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите природное карстовое озеро Провал с водой бирюзового цвета, прокатитесь по канатной дороге и насладитесь видами Пятигорска и Кавказского хребта с горы Машук»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 800 за всё до 4 чел.
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами! (Из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Плато Бермамыт: горные пейзажи и культура Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в мир горных вершин и древних легенд на комфортабельном внедорожнике. Плато Бермамыт ждет вас
«Вы увидите с него горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
от 16 000 за всё до 6 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Ессентуков до Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Кавказским Минеральным Водам. Вас ждут впечатляющие виды, исторические места и уникальная природа
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    10 мая 2024
    И это все - Кавказские Минеральные Воды
    Замечательная экскурсия, мы в восторге! Сергей профессионал своего дела, понятно и интересно доносит информацию! Отвез нас в такие места, до
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    которых мы бы сами точно не добрались. Мы и не думали, что обзорная экскурсия по городам может быть настолько интересной! Очень хорошая организация, все динамично и интересно! Однозначно рекомендуем! Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию!

  • Р
    Регина
    24 апреля 2024
    И это все - Кавказские Минеральные Воды
    Спасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но в тоже время насыщенно и
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    объемно! Мягкий стиль вождения, комфортная и чистейшая машина, уважительное отношение и увлекательные рассказы, соблюдение тайминга, но в тоже времени не было суеты и не торопил, а также получили ответы на все вопросы и даже больше!

    Спасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но в
  • С
    Светлана
    24 апреля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
    Прекрасная экскурсия. Баланс городских и природных достопримечательностей. Аккуратное вождение, чудесная подача материала. Спасибо Виталию за проведённый день.
  • М
    Марина
    22 апреля 2024
    И это все - Кавказские Минеральные Воды
    Спасибо огромное Сергею за замечательную экскурсию по городам КМВ! Интересное, насыщенное, позитивное, комфортное путешествие запомнится нам на долго. Не было
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    ощущения, что гид просто выполняет свою работу, а как будто беседа с приятелем. Не голые факты и даты, а интересные истории и легкая подача огромного объема информации. Шагов находили мы, конечно, непривычно много, ног не чувствовали) Но усталость забудется, а воспоминания и впечатления - на всю жизнь!

  • О
    Ольга
    16 марта 2024
    На плато Бермамыт за невероятными пейзажами! (Из Ессентуков)
    Экскурсию для нас проводил Николай. Экскурсия оказалась насыщенной и очень интересной. Николай полностью учëл наши пожелания и помог определиться с
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    программой, которая была интересна и детям, и взрослым. Николай очень доступно и интересно преподносил информацию и рассказал много познавательного об этом крае. Большое спасибо!!!

  • И
    Ирина
    10 октября 2023
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
    Анастасия очень внимательный гид! Посмотрели красоты Пятигорска и Кисловодска. Гора Машук! Очень впечатлило озеро Провал! Спасибо большое за прекрасную экскурсию!
  • О
    Ольга
    20 июля 2023
    На плато Бермамыт за невероятными пейзажами! (Из Ессентуков)
    Вот и закончился наш отпуск, но остались эмоции и воспоминания…. Ездила на плато Бермамыт 05.07.2023 с Борисом… После поездки было
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    много городов, гор и море, но единогласно вся наша компания из 5 человек самым ярким эпизодом считает поездку с Борисом! Однозначно рекомендуем к посещению!!! Величие и красота гор, нетронутой человеком природы, табуны диких лошадей, а в комплексе с историческими фактами и легендами от Бориса оставят от поездки долгое и приятное послевкусие и желание обязательно вернуться… вернуться чтоб еще раз насладится спокойствием и красотой, переключится от житейской суеты и напитаться этой энергией…. Борису отдельная благодарность, что никуда не торопил, много и интересно рассказывал и точно чувствовал, когда надо оставить в тишине и дать подумать:) Мы обязательно вернемся:)

    Вот и закончился наш отпуск, но остались эмоции и воспоминания…. Ездила на плато Бермамыт 05.07.2023 сВот и закончился наш отпуск, но остались эмоции и воспоминания…. Ездила на плато Бермамыт 05.07.2023 сВот и закончился наш отпуск, но остались эмоции и воспоминания…. Ездила на плато Бермамыт 05.07.2023 с
  • С
    Светлана
    13 апреля 2023
    На плато Бермамыт за невероятными пейзажами! (Из Ессентуков)
    Благодарим за прекрасную поездку! Восхищены потрясающими видами, все было продумано, места для экскурсии выбраны замечательно, гид Андрей хорошо организовал поездку, включая и возможность передохнуть и поесть. Спасибо!
  • И
    Ирина
    25 февраля 2023
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
    У нас получилось прекрасное путешествие. Поехали всей семьёй. С двумя детьми. Спасибо большое Анастасии. Благодаря ее профессионализму, заботе и гостеприимству
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    мы все успели посмотреть. Получили удовольствие от Медовых водопадов и вкусного шашлыка, познакомились с Пятигорском и Кисловодском, познакомились с красотами гор(несмотря на погодные условия) И конечно наделали огромное количество фотографий и сама Анастасия очень много нас на фотографировала, чему лично я очень рада так как сама плохо фотографирую. Ещё раз огромное спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Машук»

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  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Машук" можно забронировать 3 экскурсии от 12 800 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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