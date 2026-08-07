Вас ждет путешествие по красивому Кавказу. Он весь красив, но Джилы-Су и дорога к нему особенно живописны.
Горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на Эльбрус — и это мы ещё не доехали до самого урочища! А там — минеральные источники, мощные водопады, ковры жёлтых лютиков, пасущиеся коровы… Если успеем, заедем ещё и в Долину Нарзанов.
Горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на Эльбрус — и это мы ещё не доехали до самого урочища! А там — минеральные источники, мощные водопады, ковры жёлтых лютиков, пасущиеся коровы… Если успеем, заедем ещё и в Долину Нарзанов.
Описание экскурсииМесто назначения — Джилы-Су«Тёплая вода» — так переводится название урочища. Всё благодаря тёплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса. Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы. По дороге мы сделаем остановки в видовых местах, например, на плато Шаджатмаз — в ясную погоду перед вами откроется вид на Эльбрус. Ещё заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — место, словно из фильма или с другой планеты! А также, если не будем задерживаться, на обратном пути посетим Долину Нарзанов, где из земных недр пробивается множество источников.
согласно календарю
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джилы-Су
- Плато Шаджатмаз
- Ущелье реки Харбаз
- Долина Нарзанов (по возможности)
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.), также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
- Экосбор в Джилы-Су - 100 руб. /чел.
- Экосбор в Долине Нарзанов - 100 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: согласно календарю
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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