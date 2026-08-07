Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет путешествие по красивому Кавказу. Он весь красив, но Джилы-Су и дорога к нему особенно живописны.



Горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на Эльбрус — и это мы ещё не доехали до самого урочища! А там — минеральные источники, мощные водопады, ковры жёлтых лютиков, пасущиеся коровы… Если успеем, заедем ещё и в Долину Нарзанов.

Абрек Ваш гид в Ессентуках Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -7% 28 000 ₽ выгода 2000 ₽ 26 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 9 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Место назначения — Джилы-Су«Тёплая вода» — так переводится название урочища. Всё благодаря тёплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса. Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы. По дороге мы сделаем остановки в видовых местах, например, на плато Шаджатмаз — в ясную погоду перед вами откроется вид на Эльбрус. Ещё заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — место, словно из фильма или с другой планеты! А также, если не будем задерживаться, на обратном пути посетим Долину Нарзанов, где из земных недр пробивается множество источников.

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