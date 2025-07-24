Приготовьтесь к путешествию на удобных внедорожниках Toyota Land Cruiser через Кармадонское ущелье, Кармадон, Даргавс и Верхний Фиагдон — идеальный маршрут для открытия Осетии. В ходе поездки вы посетите место, где установлена мемориальная доска в память о Сергее Бодрове и его съёмочной группе, пропавших в 2002 году.

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Описание экскурсии

Кармадонское ущелье

Кармадонское ущелье расположено в Северной Осетии — Алании. Здесь протекает река Геналдон, являющаяся частью горной системы Большого Кавказа. В верховьях ущелья находятся два величественных ледника — Колка и Майли. К сожалению, именно сход ледника Колка стал причиной трагедии, произошедшей 20 сентября 2002 года. В результате этой катастрофы погибли и пропали без вести 125 человек, среди которых была съёмочная группа фильма «Связной», включая актёра и режиссёра Сергея Бодрова-младшего. Несмотря на свою печальную историю, Кармадонское ущелье остаётся одним из самых живописных мест Северной Осетии.

Даргавский некрополь

Даргавский некрополь, известный как «город мёртвых», является филиалом Национального музея республики Северная Осетия — Алания. Историки датируют это место XIV-XVIII веками нашей эры. Некрополь обладает огромной культурно-исторической ценностью и привлекает внимание туристов своей уникальной атмосферой.

Качели и Аланский Успенский мужской монастырь

Следующей остановкой нашего путешествия станут высокогорные качели, где вы сможете насладиться захватывающим полётом над горными просторами. Наши гиды помогут вам запечатлеть эти моменты на красочных снимках!

После этого мы посетим Аланский Успенский мужской монастырь, который относится к Владикавказской епархии Русской православной церкви. Это место вдохновляет своей духовной атмосферой и архитектурной красотой.

Дзивгисская скальная крепость

Дзивгисская скальная крепость — это выдающееся средневековое оборонительное сооружение Северной Осетии. Крепость была построена прямо на склоне могучей горы Кариухох и является одним из самых значимых объектов материальной культуры Алании. Здесь вы сможете узнать больше о богатой истории региона.

Кадаргаванский каньон

Кадаргаванский каньон — уникальный памятник природы в Северной Осетии — Алании, расположенный в Куртатинском ущелье. Здесь вы увидите арт-объект зеркального барса, который был «царём гор» и занесён в Красную книгу. Это место оставит незабываемые впечатления!

Заключение

На этом наше путешествие подходит к концу, и мы с радостью вернёмся обратно. Надеемся на скорую встречу, чтобы вновь открыть для себя красоту и уникальность Северной Осетии!