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позитивно, интересно, познавательно, информации масса! Человек знает огромное, просто грандиознейшее количество информации об этом регионе, расскажет о каждом камне, о каждой горе! Запомнить всё просто нереально, а он помнит и рассказывает, будучи за рулем! Водит как Бог, как говорится едет туда «где волки ходить бояться». Завозит в потрясные места, покажет самые красивые локации, расскажет и порекомендует куда сходить, что посмотреть, где покушать и не только! Забирают, как правило, прямо из места вашей локации. Заранее всё расскажут и напишут, везде на связи, не переживайте, про Вас не забудут. По ближайшим городам знает всё и вся. Когда вы забронируете эту экскурсию и увидите, что у вас гид Михаил, знайте! Вы не пожалеете ни о чем! Вы потратите этот день на горы и историю! Самое главное - будьте позитивны и открыты всему новому!