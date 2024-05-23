Чегемское ущелье – экскурсии в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «Чегемское ущелье» в Ессентуках, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Чегемское ущелье, Шато Эркен и термальные источники
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, откройте для себя замок Шато Эркен и расслабьтесь в термальных источниках Гедуко
«Дальше дорога приведет в Чегемское ущелье, которое по праву считается природным алмазом Кабардино-Балкарии: здесь природа вдохновляет своей красотой и мощью»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 999 за всё до 4 чел.
Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
28 отзывов
Путешествие к озеру Гижгит, перевалу Актопрак и Чегемским водопадам
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Ессентуки, Привокзальная пл., 1
«Конечно же, мы посетим Актопрак, известный с древнейших времен перевал, который позволял жителям Чегемского и Баксанского ущелий общаться, через него же проходил старинный торговый путь»
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700 за человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Мини-группа
11 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Начало: Ессентуки, ул. Первомайская,144
«Наша программа • 7:00 Выезд из Кисловодска (Кавказские Минеральные Воды) • Баксанское ущелье • Завтрак в кафе по пути • Озеро Гижгит • Обзор перевала Актопрак высотой 2100 м»
Расписание: Ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
    Отличный гид Расул. Очень наполненный маршрут. Красота Кавказа. Покормили вкусно. Даже для опытного туриста очень много впечатлений.
  • В
    Валерия
    26 апреля 2024
    Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
    Выражаю огромнейшую искреннюю благодарность гиду Михаилу! Такому гиду надо памятник ставить! Человек невероятной энергии! Экскурсия прошла на одном дыхании: очень
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    позитивно, интересно, познавательно, информации масса! Человек знает огромное, просто грандиознейшее количество информации об этом регионе, расскажет о каждом камне, о каждой горе! Запомнить всё просто нереально, а он помнит и рассказывает, будучи за рулем! Водит как Бог, как говорится едет туда «где волки ходить бояться». Завозит в потрясные места, покажет самые красивые локации, расскажет и порекомендует куда сходить, что посмотреть, где покушать и не только! Забирают, как правило, прямо из места вашей локации. Заранее всё расскажут и напишут, везде на связи, не переживайте, про Вас не забудут. По ближайшим городам знает всё и вся. Когда вы забронируете эту экскурсию и увидите, что у вас гид Михаил, знайте! Вы не пожалеете ни о чем! Вы потратите этот день на горы и историю! Самое главное - будьте позитивны и открыты всему новому!

  • Л
    Лидия
    27 марта 2024
    Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
    Красивые места, было интересно.
    Красивые места, было интересно
  • Н
    Наталья
    14 марта 2024
    Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
    Добрый день! Мы,с друзьями, очень довольны данной индивидуальной экскурсией. Ездили мини группой 4 человека на комфортабельном авто. Водитель, Сергей, в
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    полной мере владеет данной информацией по этим местам. Интересно рассказывает, не навящиво. Всё посмотрели без спешки, пообедали, погуляли, погрелись в источниках. Огромное спасибо за поездку. Порекомендовали друзьям.

    Добрый день! Мы,с друзьями, очень довольны данной индивидуальной экскурсией. Ездили мини группой 4 человека на комфортабельномДобрый день! Мы,с друзьями, очень довольны данной индивидуальной экскурсией. Ездили мини группой 4 человека на комфортабельномДобрый день! Мы,с друзьями, очень довольны данной индивидуальной экскурсией. Ездили мини группой 4 человека на комфортабельномДобрый день! Мы,с друзьями, очень довольны данной индивидуальной экскурсией. Ездили мини группой 4 человека на комфортабельном
  • А
    Анастасия
    13 августа 2023
    Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
    Очень насыщенная экскурсия. Посетили много красивых мест. Красота природа просто завораживает. Всем очень советую☺️
  • Ю
    Юлия
    10 августа 2023
    Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
    Ездили с мужем и детьми. Экскурсия всем очень понравилась. Места красивые, Алексей интересно все рассказывает и отвечает на вопросы, подсказывает лучшие места для фото. Всем рекомендуем.
  • Ф
    Ф.
    5 января 2023
    Перевал Актопрак, озеро Гижгит и Чегемское ущелье
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Турпалу за сегодняшнюю 05.01.2023 поездку на Ак Топрак-Гижгит-Чегемские водопады. Турпал заранее позвонил и объяснил детали
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    поездки. На следующий день приехал вовремя и встретил. Машина чистая,играла приятная музыка. Гид рассказал план поездки,дал советы о посещениях локаций. По пути Турпал рассказал о Кавказе,республике,ее культуре,достопримечательностях,их истории,отвечал на вопросы. Гид очень внимательный,добрый,не торопил. Турпал-молодец!!!

  • А
    Александр
    15 октября 2022
    Три в 1: Чегемское ущелье, замок Шато-Эркен и термальные источники Гедуко
    Добрый день! Отлично провели этот день с Алексеем и его белым "конем". Особо хочется отметить прекрасное вождение Алексея. Нас забрали
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    и доставили непосредственно от места проживания в удобное время. Дорога по Кабардино-Балкарии хорошая, только в высокогорных районах-дорога посложнее. Замечательные яблоневые сады, горы Кавказа, стада на пастбищах-картины идиллические. Экскурсия супернасыщенная. Колоритнейшие места-горы, Чегемская теснина, водопады, замок ШатоЭркен, термы Гедуко. Вау!

  • D
    Dina
    26 сентября 2022
    Перевал Актопрак, озеро Гижгит и Чегемское ущелье
    Потрясающие виды, очень красивая природа. Большая благодарность гиду Расулу!
  • Л
    Любава
    20 августа 2022
    Три в 1: Чегемское ущелье, замок Шато-Эркен и термальные источники Гедуко
    Замечательная поездка, всем рекомендую. Невероятной красоты ущелье, водопады, симпатичный замок. Дети в восторге от термальных источников. Алексей очень внимательный, знающий и интересный гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Чегемское ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
  2. Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
  3. Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Чегемское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 14 999. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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