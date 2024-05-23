1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Чегемское ущелье, Шато Эркен и термальные источники
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, откройте для себя замок Шато Эркен и расслабьтесь в термальных источниках Гедуко
«Дальше дорога приведет в Чегемское ущелье, которое по праву считается природным алмазом Кабардино-Балкарии: здесь природа вдохновляет своей красотой и мощью»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Путешествие к озеру Гижгит, перевалу Актопрак и Чегемским водопадам
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Ессентуки, Привокзальная пл., 1
«Конечно же, мы посетим Актопрак, известный с древнейших времен перевал, который позволял жителям Чегемского и Баксанского ущелий общаться, через него же проходил старинный торговый путь»
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Начало: Ессентуки, ул. Первомайская,144
«Наша программа • 7:00 Выезд из Кисловодска (Кавказские Минеральные Воды) • Баксанское ущелье • Завтрак в кафе по пути • Озеро Гижгит • Обзор перевала Актопрак высотой 2100 м»
Расписание: Ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 мая 2024Отличный гид Расул. Очень наполненный маршрут. Красота Кавказа. Покормили вкусно. Даже для опытного туриста очень много впечатлений.
- ВВалерия26 апреля 2024Выражаю огромнейшую искреннюю благодарность гиду Михаилу! Такому гиду надо памятник ставить! Человек невероятной энергии! Экскурсия прошла на одном дыхании: очень
- ЛЛидия27 марта 2024Красивые места, было интересно.
- ННаталья14 марта 2024Добрый день! Мы,с друзьями, очень довольны данной индивидуальной экскурсией. Ездили мини группой 4 человека на комфортабельном авто. Водитель, Сергей, в
- ААнастасия13 августа 2023Очень насыщенная экскурсия. Посетили много красивых мест. Красота природа просто завораживает. Всем очень советую☺️
- ЮЮлия10 августа 2023Ездили с мужем и детьми. Экскурсия всем очень понравилась. Места красивые, Алексей интересно все рассказывает и отвечает на вопросы, подсказывает лучшие места для фото. Всем рекомендуем.
- ФФ.5 января 2023Перевал Актопрак, озеро Гижгит и Чегемское ущельеХочу выразить огромную благодарность гиду Турпалу за сегодняшнюю 05.01.2023 поездку на Ак Топрак-Гижгит-Чегемские водопады. Турпал заранее позвонил и объяснил детали
- ААлександр15 октября 2022Три в 1: Чегемское ущелье, замок Шато-Эркен и термальные источники ГедукоДобрый день! Отлично провели этот день с Алексеем и его белым "конем". Особо хочется отметить прекрасное вождение Алексея. Нас забрали
- DDina26 сентября 2022Перевал Актопрак, озеро Гижгит и Чегемское ущельеПотрясающие виды, очень красивая природа. Большая благодарность гиду Расулу!
- ЛЛюбава20 августа 2022Три в 1: Чегемское ущелье, замок Шато-Эркен и термальные источники ГедукоЗамечательная поездка, всем рекомендую. Невероятной красоты ущелье, водопады, симпатичный замок. Дети в восторге от термальных источников. Алексей очень внимательный, знающий и интересный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Чегемское ущелье»
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