Отправляемся в оздоровительное путешествие среди живописных кавказских пейзажей.
Вас ждут расслабляющие купания в минеральных водах, рассказ гида о природе и истории источников, а также время для отдыха и прогулок.
Программа отлично подойдёт тем, кто хочет восстановить силы, улучшить самочувствие и провести день в гармонии с природой.
Описание трансфер
Переезд по живописному маршруту к Суворовским термальным источникам с видами на горные долины и кавказские хребты.
Купание в целебных ваннах с уникальным минеральным составом, помогающим расслабиться, восстановить силы и улучшить самочувствие.
Рассказ гида о составе воды, её лечебных свойствах, истории источников и правилах безопасного принятия процедур.
Свободное время для отдыха, прогулок, фотографий и наслаждения природой.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер. Посещение источников оплачивается отдельно — 700 ₽ за чел.
- Время в пути — 1,5 ч в одну сторону
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Ессентуках
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 710 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
