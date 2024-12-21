Трансфер из аэропорта в Ессентуки с экскурсией по Пятигорску

Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Приглашаю вас окунуться в атмосферу Пятигорска по пути из аэропорта в Ессентуки. Две эти жемчужины Кавминвод, находящиеся всего в 50 км друг от друга, удивительно непохожи. Мы прогуляемся по местам Лермонтова, поднимемся на Машук и спустимся в знаменитый парк «Цветник». Вы узнаете, кто устроил здесь свой последний бал и как гора подарила название городу.
Трансфер из аэропорта в Ессентуки с экскурсией по Пятигорску
Трансфер из аэропорта в Ессентуки с экскурсией по Пятигорску
Трансфер из аэропорта в Ессентуки с экскурсией по Пятигорску
Ближайшие даты:
21
дек22
дек23
дек24
дек25
дек26
дек27
дек
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание трансфер

Гид-водитель встретит вас в аэропорту и довезёт до нужного адреса в Ессентуках — или, наоборот, заберёт вас из Ессентуков и доставит в аэропорт. Сразу после встречи мы с вами отправимся в курортную зону к подножию горы Машук. Посетим озеро Провал, Бесстыжие ванны, посмотрим на Старый город и Елизаветинскую галерею с лучшей смотровой — Эоловой арфы. При желании поднимемся на вершину Машука на канатной дороге, откуда в ясную погоду можно увидеть Эльбрус и местные горы-лакколиты.

Затем спустимся к парку «Цветник» мимо кофейни Гукасова и здания Ресторации. Подойдём к Лермонтовской галерее и ваннам. А ещё посетим грот Дианы, скульптуру Орла и Китайскую беседку.

Вы узнаете:

  • Как называлось исконное поселение на месте Пятигорска
  • В честь какой горы город получил своё название
  • Какую роль сыграл Пятигорск в Кавказской войне
  • Как местный нарзан «заложил» парк
  • Какой известный писатель устроил здесь свой последний бал

Кому подойдёт программа

Наше предложение — для тех, кто хочет с комфортом доехать до Ессентуков из аэропорта, при этом посетив основные достопримечательности Пятигорска по пути. Все пешеходные маршруты построены так, чтобы затрачивать минимум вашей энергии и дарить максимум впечатлений. Экскурсия проходит в спокойном темпе, так что вы в полной мере прочувствуете атмосферу города.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном внедорожнике Suzuki Grand Vitara xl7 limited. Гид встретит вас прямо у терминала прилёта.
  • Билет на канатную дорогу (по желанию) — 350 руб. /чел., стоимость посещения дома-музея Лермонтова (по желанию) — 150 руб. /чел.
  • Возможен обратный вариант трансфера из Ессентуков в аэропорт с экскурсией по Пятигорску
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Ессентуков

Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
143 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: Заберем с вашего местопроживания
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
41203708 за человека
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
На машине
11 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Исследуйте жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. От Кисловодска до Железноводска - каждый город раскроет свои секреты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
15%
3 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Поездка на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков на микроавтобусе
Современный горнолыжный курорт Архыз в 195 км от Ессентуков ждёт вас! Комфортабельный микроавтобус, скидки на прокат и помощь на месте. Успейте забронировать
Начало: У вашего дома или отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 04:30
28 дек в 04:30
29 дек в 04:30
40003400 за человека