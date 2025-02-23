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15%
Мини-группа
до 8 чел.
Поездка на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков на микроавтобусе
Современный горнолыжный курорт Архыз в 195 км от Ессентуков ждёт вас! Комфортабельный микроавтобус, скидки на прокат и помощь на месте. Успейте забронировать
Начало: У вашего дома или отеля
«Я отвезу вас на горнолыжный курорт Архыз»
Расписание: в субботу и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
16 мар в 04:30
3400 ₽
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
Путешествие в Домбай из Ессентуков подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные места, о которых мало кто знает
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
«Насладившись природой, поднимемся до конечной точки маршрута — горнолыжного курорта Домбай»
Расписание: в будние дни в 06:30, в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
17 мар в 06:30
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Архыз, древние храмы и горнолыжный курорт (индивидуальная поездка)
Начало: Ваше место проживания в пределах Ессентуков
«Вы побываете на популярном горнолыжном курорте, познакомитесь с его природой и древними храмами»
Расписание: ежедневно
17 мар в 06:30
18 мар в 06:30
от 21 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей23 февраля 2025За короткий отпуск второй раз путешествую вместе с Романом, эмоции захлёстывают
- ВВячеслав15 февраля 2025Роман, профессионал. Удобный трансфер. Рекомендую для семейного путешествия.
- ААндрей10 февраля 2025Мне очень повезло,что я сидел рядом с Романом, нашим гидом. В Архызе быстро и грамотно помог со снаряжением и инструктором, ни минуты лишнего ожидания. Если будет возможность воспользуюсь услугами Романа ещё раз и обязательно буду рекомендовать его услуги другим.
- ННадежда15 августа 2023Спасибо большое Алексею за интересную поездку! Очень много информации рассказал, просто ходячая энциклопедия!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Горнолыжные туры»
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