А Андрей

Мне очень повезло,что я сидел рядом с Романом, нашим гидом. В Архызе быстро и грамотно помог со снаряжением и инструктором, ни минуты лишнего ожидания. Если будет возможность воспользуюсь услугами Романа ещё раз и обязательно буду рекомендовать его услуги другим.