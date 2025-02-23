Горнолыжные туры – экскурсии в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «Горнолыжные туры» в Ессентуках, цены от 3400 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
-
15%
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Поездка на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков на микроавтобусе
Современный горнолыжный курорт Архыз в 195 км от Ессентуков ждёт вас! Комфортабельный микроавтобус, скидки на прокат и помощь на месте. Успейте забронировать
Начало: У вашего дома или отеля
«Я отвезу вас на горнолыжный курорт Архыз»
Расписание: в субботу и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
16 мар в 04:30
3400 ₽4000 ₽ за человека
Нестандартная поездка в сказочный Домбай из Ессентуков
На машине
13 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
Путешествие в Домбай из Ессентуков подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные места, о которых мало кто знает
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
«Насладившись природой, поднимемся до конечной точки маршрута — горнолыжного курорта Домбай»
Расписание: в будние дни в 06:30, в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
17 мар в 06:30
3700 ₽ за человека
Архыз, древние храмы и горнолыжный курорт (индивидуальная поездка)
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Архыз, древние храмы и горнолыжный курорт (индивидуальная поездка)
Начало: Ваше место проживания в пределах Ессентуков
«Вы побываете на популярном горнолыжном курорте, познакомитесь с его природой и древними храмами»
Расписание: ежедневно
17 мар в 06:30
18 мар в 06:30
от 21 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Горнолыжные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
  2. Нестандартная поездка в сказочный Домбай из Ессентуков
  3. Архыз, древние храмы и горнолыжный курорт (индивидуальная поездка)
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Перевал Гум-Баши
  6. Джилы-су
  7. Плато Бермамыт
  8. Медовые водопады
  9. Грязелечебница им. Семашко
  10. Курортный парк
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в марте 2025
Сейчас в Ессентуках в категории "Горнолыжные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 21 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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