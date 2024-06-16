Ингушетия — маленькая, но изумительная по красоте республика. Задача этой экскурсии, в том,чтобы познакомить вас с горным кластером «страны башен».
Мы посетим Джейрахское и Ассинское ущелья, а также город Владикавказ — узнаем много интересного из истории столицы Северной Осетии и о самой республике.
Мы посетим Джейрахское и Ассинское ущелья, а также город Владикавказ — узнаем много интересного из истории столицы Северной Осетии и о самой республике.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Что вас ожидает:
- Владикавказ
- Верхний Ларс
- Джейрах
- Армхи
- Тхаба-Ерды
Описание экскурсии
Что вас ждетДля того, чтобы въехать в Ингушетию, надо проехать часть военно-грузинской дороги. Даже в самом начале своего расположения дорога уже вызывает восхищение. Мы проедем главные въездные ворота в Джейрах — район и селение одноимённого муниципалитета со сложной историей. Добавляет страстей река Армхи или «Запретная вода». Крутые склоны и извилистые горные дороги ведут на перевал Цей-Лоам — престол Бога Селы. Превратившись в Орла летает Села, обозревает окрестности своей земли, смотрит на нас — с чем пожаловали. Решает — можно ли показать нам свои владения. Дух захватывает, когда видишь Казбек и его свиту, величественные горы Кавказа! Древние поселения ждут нас в долине священной реки Асса — именно по ней пришли караваны, принесшие когда-то новую веру. Название реки вайнахи трактуют, как «богоотступник». Вы сможете увидеть и прикоснуться к истории, войти в двери и выглянуть из окон высоких башен древних селений — Эгикал, Таргим и Хамхи, которые расскажут о тяжелой жизни горцев. В долине реки сохранились древнейшие христианские храмы, датируемые VIII–X веками. Один из них — храм Тхаба-Ерды, мы сможем увидеть совсем близко. Интересна и трагична история ингушского народа, некогда оставившего свои обжитые места и навсегда покинувшего родовые селения. Историю народа продолжает современность.
Воскресенье
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 500 ₽
|Детский (до 12 лет)
|3 300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Владикавказ
- Верхний Ларс
- Джейрах
- Армхи
- Тхаба-Ерды
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 150 р.
- Питание
- Личные расходы (сувениры и др.),
- Посещение комплекса «Вовнушки» - по желанию группы, доплата 350 р.
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Важная информация
- Для участия в экскурсии необходимо иметь с собой удобную одежду и обувь
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
- Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00
- Телефон для связи доступен с 07:00 до 22:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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