Описание экскурсии

Что вас ждет Для того, чтобы въехать в Ингушетию, надо проехать часть военно-грузинской дороги. Даже в самом начале своего расположения дорога уже вызывает восхищение. Мы проедем главные въездные ворота в Джейрах — район и селение одноимённого муниципалитета со сложной историей. Добавляет страстей река Армхи или «Запретная вода». Крутые склоны и извилистые горные дороги ведут на перевал Цей-Лоам — престол Бога Селы. Превратившись в Орла летает Села, обозревает окрестности своей земли, смотрит на нас — с чем пожаловали. Решает — можно ли показать нам свои владения. Дух захватывает, когда видишь Казбек и его свиту, величественные горы Кавказа! Древние поселения ждут нас в долине священной реки Асса — именно по ней пришли караваны, принесшие когда-то новую веру. Название реки вайнахи трактуют, как «богоотступник». Вы сможете увидеть и прикоснуться к истории, войти в двери и выглянуть из окон высоких башен древних селений — Эгикал, Таргим и Хамхи, которые расскажут о тяжелой жизни горцев. В долине реки сохранились древнейшие христианские храмы, датируемые VIII–X веками. Один из них — храм Тхаба-Ерды, мы сможем увидеть совсем близко. Интересна и трагична история ингушского народа, некогда оставившего свои обжитые места и навсегда покинувшего родовые селения. Историю народа продолжает современность.