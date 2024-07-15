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Лошади-как машина класса люкс, чувствуют каждое твоё движение поводом. Ухоженные, аккуратные, с мягким ходом. А виды открываются просто космические!!!!! Время пролетает незаметно. Я обычно делаю много фото и видео на экскурсионных маршрутах, а здесь просто забываешь о том, что надо всю эту красоту запечатлеть на память. Ты едешь и просто любуешься, впитывая каждой клеточкой умиротворение и красоты открывающихся пейзажей.

Отдельно о людях: Рамазан, владелец этого пока ещё маленького, но развивающегося места счастья. Интересный собеседник, человек по настоящему болеющий своим делом. Он лично сам долго присматривался к этому месту, «примерял» его для осуществления своей мечты-это горы, лошади. Он каждую лошадку тоже подбирает сам, прежде чем купить. Изучает ее нрав, особенности, распределяет их по категорийности - какую можно дать ребёнку, какую взрослому человеку, а также распределяет по типу-какой конь подойдёт для опытного всадника, а какого дать новичку. Для него безопасность гостя-на первом месте. И что покорило меня в этом человеке, так это то, что он пришёл к делу своей мечты уже в солидном мужском возрасте (вот где понимаешь, что мечты сбываются, надо просто идти к ней, не обращая внимания на пересуды).

Рамазан, от всей души желаю процветания вашему делу! Сил, терпения и благодарных посетителей!

Расул-инструктор, который подберёт вам лошадку и Сопроводит на конной прогулке. Молчаливый, серьёзный мужчина. По началу немного напрягло. Молчит. Едет и молчит. А потом наоборот чувство благодарности, так как ты едешь слушая звуки природы. Слева-отара овец пасётся, справа-коровы на выпасе, в лесной чаще-табун лошадей, проезжая небольшую заводь, наблюдаешь за утками, а остановку совершаете на необъятном, усыпанном цветами поле. Это реально место не тронутое «благами» цивилизации. И это КРУТО!! На поле у вас будет остановка для отдыха лошадок и вас самих. И вот здесь вы можете задать любые вопросы и пообщаться с Расулом. Можно сделать красивые фото (я не успела;))), так как -за отдельную плату-по полю прошлась галопом). Так что имейте в виду, если вы уверены в себе, то можете пройтись галопом. Расул-отдельное спасибо за галоп и видеосъёмку) 🤝.

После конной прогулки можно покормить лошадей (яблоками, порезанной и почищенной заранее морковью. Сахар, хлеб-НЕЛЬЗЯ).

Также в домике выпить ароматного чаю. Перекусить. Готовят тут же. Нет формата-подогрев сейчас вам то, что вчера готовили. Все свежее и готовится по заказу. На территории есть отличная видовая площадка. Медведь-вегетарианец:))), кролики.

Чтобы я посоветовала людям влюблённым в конные прогулки и запланировавшим поездку в это место силы:

1. Берите с собой яблоки среднего или маленького размера (не кислые!), резаную и почищенную морковь. Чтобы лошадка не сошла с ума от ароматов-пакеты с угощением перед поездкой оставьте в кафе. Приедете-покормите.

2. Медведь конечно веган, но оооооочень уважает сгущенку и варенье (сами не кормим). К медведю в гости идём после катания.

3. Если хотите после катания поесть шашлык, то лучше сделать заказ перед тем как поедете на прогулку, вы приехали-шашлык готов и вся группа не стоит в ожидании когда Вам его приготовят.

4. На всякий случай берём с собой-кофту, дождевик, панамку/бейсболку/косынку от солнца.

Отличных всем эмоций! Заряда позитива и энергии!



Рамазан, в следующий раз точно к Вам! И жду когда запустите первый домик в аренду!



Фух. Никогда тааааак много не писала 🙈