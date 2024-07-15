Экскурсия «Выйду в луг и рощу с конём» предложит вам уникальную возможность насладиться конной прогулкой в окрестностях Ессентуков.
В сопровождении опытных инструкторов вы пройдёте по живописным альпийским лугам и остановитесь в
В сопровождении опытных инструкторов вы пройдёте по живописным альпийским лугам и остановитесь в
5 причин купить эту экскурсию
- 🐴 Конная прогулка для всех уровней
- 🏞️ Живописные тропы и кавказские панорамы
- 👨🏫 Опытные инструкторы и инструктаж
- 🌲 Привал в горной роще
- 🚌 Трансфер от места встречи и обратно
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 13:30, 16:30
Что можно увидеть
- Приозёрный сквер
- Берёзовское ущелье
- Эльбрус
- Бештау
- Большой Кавказский хребет
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы встретим вас в Ессентуках, в районе Приозёрного сквера и отвезём в наш конноспортивный комплекс, где вас встретят опытные профессиональные инструкторы с многолетним стажем.
- Они проведут для вас инструктаж: научат надевать седло и поводья, правильно держаться в седле и управлять лошадью. А также расскажут тонкости коневодства на Кавказе.
- Затем вы отправитесь на двухчасовую прогулку по альпийским лугам по краю Берёзовского ущелья, с привалом в горной роще на холме, с которого открывается чарующий вид на окрестности. В хорошую погоду можно увидеть Эльбрус, Бештау и часть Большого Кавказского хребта.
- После возвращения вы посетите смотровую площадку.
Организационные детали
- В стоимость включены: конная прогулка, сопровождение гида-инструктора и трансфер от места встречи и обратно.
- Прогулка предназначена для наездников любого уровня подготовки от 6 лет.
- Для конной прогулки рекомендуем свободную одежду по сезону и закрытую обувь.
- Дополнительные расходы: посещение смотровой площадки — 100 руб. за человека; питание — на территории комплекса есть кафе, где можно насладиться натуральным горным чаем с национальной кухней.
- Есть строгие противопоказания для занятия верховой ездой, пожалуйста, убедитесь, что ваше состояние здоровья безоговорочно позволяет кататься на лошади.
ежедневно в 10:30, 13:30 и 16:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Приозёрном сквере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 13:30 и 16:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расул — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 633 туристов
Меня зовут Расул, я представляю команду гидов в Кисловодске. Мы занимаемся туризмом более 9 лет. Знаем секретные и невероятно красивые места, где мало туристов. С нами интересно, весело, надёжно и безопасно. После наших экскурсий гости говорят: хотим ещё. С нетерпением ждём встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
15 июля 2024
Прогулка прекрасна от А до Я! Лошади очень ухоженные, видно, что их любят и заботятся. Выдают шлемы для поездки верхом.
Забрали с места встречи и довезли обратно. Все очень приветливые. На
Забрали с места встречи и довезли обратно. Все очень приветливые. На
А
Амелия
14 июля 2024
Захватывающая экскурсия, гид был очень доброжелателен и вежлив, что к нам, что к лошадкам) Лошади, видно, отлично обучены и к ним прилагается нежный уход от организаторов💗Невероятные виды и звуки природы, обязательно вернусь! 🤍
Л
Леонид
14 июля 2024
Ездили всей семьёй (6 чел). Организация на высшем уровне. Забрали с указанного места и привезли обратно. Виды наикрасивейшие! Кони с характером, но красивые и воспитанные. Дети по 10 лет с поездкой хорошо справились. Спасибо за это время!
Е
Екатерина
14 июля 2024
Всегда мечтала покататься на лошади, и вот наконец моя мечта сбылась! Все прошло великолепно! Мне подобрали спокойную лошадку, с которой справится даже такой неопытный наездник как я. Виды в ущелье просто умопомрачительные, а какой там воздух! С непривычки конечно немного болели ноги, но это того определенно стоило.
Спасибо большое за яркие эмоции и впечатления, надеюсь вернуться сюда снова! ❤️
Спасибо большое за яркие эмоции и впечатления, надеюсь вернуться сюда снова! ❤️
А
Анастасия
11 июля 2024
Долго искали с мужем конные прогулки, хотелось красивых видов и безопасный маршрут. Именно это мы и получили: очень внимательный инструктор, прекрасные и доброжелательные люди вокруг, лошади чистые и умные, виды
Л
Лидия
10 июля 2024
Пишу отзыв спустя уже несколько часов после поездки, а эмоции все равно зашкаливают!!!!!!!! Я оставила кусочек своего ❤️ В этом месте и с этими, увлечёнными своим делом, людьми! Это сказка!
Елена
9 июля 2024
Отличная конная прогулка в по Берёзовому ущелью! Проводник Расул очень внимательно, терпеливо и профессионально курировал нашу поездку. Отдельное огромное спасибо 🌹! Природа великолепная, кони тоже чудесные:обученные, ласковые и спокойные. Мы
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