Выйду в луг и рощу с конём

Прокатитесь на лошадях по живописным тропам Ессентуков, отдохните в горной роще и полюбуйтесь кавказскими панорамами. Подходит для всех уровней подготовки
Экскурсия «Выйду в луг и рощу с конём» предложит вам уникальную возможность насладиться конной прогулкой в окрестностях Ессентуков.

В сопровождении опытных инструкторов вы пройдёте по живописным альпийским лугам и остановитесь в
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горной роще с красивыми панорамами Кавказа. Прогулка подойдёт даже новичкам, а после возвращения вас ждёт смотровая площадка. В стоимость включены трансфер, сопровождение и сама прогулка. Дополнительные расходы включают питание и посещение смотровой площадки

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🐴 Конная прогулка для всех уровней
  2. 🏞️ Живописные тропы и кавказские панорамы
  3. 👨‍🏫 Опытные инструкторы и инструктаж
  4. 🌲 Привал в горной роще
  5. 🚌 Трансфер от места встречи и обратно
Выйду в луг и рощу с конём
Выйду в луг и рощу с конём
Выйду в луг и рощу с конём
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 13:30, 16:30

Что можно увидеть

  • Приозёрный сквер
  • Берёзовское ущелье
  • Эльбрус
  • Бештау
  • Большой Кавказский хребет

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы встретим вас в Ессентуках, в районе Приозёрного сквера и отвезём в наш конноспортивный комплекс, где вас встретят опытные профессиональные инструкторы с многолетним стажем.
  • Они проведут для вас инструктаж: научат надевать седло и поводья, правильно держаться в седле и управлять лошадью. А также расскажут тонкости коневодства на Кавказе.
  • Затем вы отправитесь на двухчасовую прогулку по альпийским лугам по краю Берёзовского ущелья, с привалом в горной роще на холме, с которого открывается чарующий вид на окрестности. В хорошую погоду можно увидеть Эльбрус, Бештау и часть Большого Кавказского хребта.
  • После возвращения вы посетите смотровую площадку.

Организационные детали

  • В стоимость включены: конная прогулка, сопровождение гида-инструктора и трансфер от места встречи и обратно.
  • Прогулка предназначена для наездников любого уровня подготовки от 6 лет.
  • Для конной прогулки рекомендуем свободную одежду по сезону и закрытую обувь.
  • Дополнительные расходы: посещение смотровой площадки — 100 руб. за человека; питание — на территории комплекса есть кафе, где можно насладиться натуральным горным чаем с национальной кухней.
  • Есть строгие противопоказания для занятия верховой ездой, пожалуйста, убедитесь, что ваше состояние здоровья безоговорочно позволяет кататься на лошади.

ежедневно в 10:30, 13:30 и 16:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Приозёрном сквере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 13:30 и 16:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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П
15 июля 2024
Прогулка прекрасна от А до Я! Лошади очень ухоженные, видно, что их любят и заботятся. Выдают шлемы для поездки верхом.

Забрали с места встречи и довезли обратно. Все очень приветливые. На
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месте, за дополнительную плату, можно поесть с прекрасным видом и сходить в гости к медведю.

Сам маршрут прост в прохождении и при этом НЕВЕРОЯТНО красивый!
Это не пятиминутная прогулка, а двухчасовая прогулка с величественными красотами Березовского ущелья, которые захватывают дух и остаются в памяти навсегда.

Спасибо огромное за такие эмоции! Это было лучшее свидание для нашей пары ❤️ Действительно советую от всей души.

А
14 июля 2024
Захватывающая экскурсия, гид был очень доброжелателен и вежлив, что к нам, что к лошадкам) Лошади, видно, отлично обучены и к ним прилагается нежный уход от организаторов💗Невероятные виды и звуки природы, обязательно вернусь! 🤍
Захватывающая экскурсия, гид был очень доброжелателен и вежлив, что к нам, что к лошадкам) Лошади, видно,Захватывающая экскурсия, гид был очень доброжелателен и вежлив, что к нам, что к лошадкам) Лошади, видно,Захватывающая экскурсия, гид был очень доброжелателен и вежлив, что к нам, что к лошадкам) Лошади, видно,
Л
14 июля 2024
Ездили всей семьёй (6 чел). Организация на высшем уровне. Забрали с указанного места и привезли обратно. Виды наикрасивейшие! Кони с характером, но красивые и воспитанные. Дети по 10 лет с поездкой хорошо справились. Спасибо за это время!
Ездили всей семьёй (6 чел). Организация на высшем уровне. Забрали с указанного места и привезли обратно.Ездили всей семьёй (6 чел). Организация на высшем уровне. Забрали с указанного места и привезли обратно.
Е
14 июля 2024
Всегда мечтала покататься на лошади, и вот наконец моя мечта сбылась! Все прошло великолепно! Мне подобрали спокойную лошадку, с которой справится даже такой неопытный наездник как я. Виды в ущелье просто умопомрачительные, а какой там воздух! С непривычки конечно немного болели ноги, но это того определенно стоило.
Спасибо большое за яркие эмоции и впечатления, надеюсь вернуться сюда снова! ❤️
А
11 июля 2024
Долго искали с мужем конные прогулки, хотелось красивых видов и безопасный маршрут. Именно это мы и получили: очень внимательный инструктор, прекрасные и доброжелательные люди вокруг, лошади чистые и умные, виды
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на ущелье вызвали восторг. С маршрутом справится даже новичок. После прогулки можно сделать фото и вкусно покушать
Хочется ещё отметить удобный трансфер. Мы ехали из Ессентуков, нас забрали и привезли обратно, в пути приятно общались. Все очень хорошо организовано. Буду рекомендовать знакомым обязательно 😊

Л
10 июля 2024
Пишу отзыв спустя уже несколько часов после поездки, а эмоции все равно зашкаливают!!!!!!!! Я оставила кусочек своего ❤️ В этом месте и с этими, увлечёнными своим делом, людьми! Это сказка!
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Лошади-как машина класса люкс, чувствуют каждое твоё движение поводом. Ухоженные, аккуратные, с мягким ходом. А виды открываются просто космические!!!!! Время пролетает незаметно. Я обычно делаю много фото и видео на экскурсионных маршрутах, а здесь просто забываешь о том, что надо всю эту красоту запечатлеть на память. Ты едешь и просто любуешься, впитывая каждой клеточкой умиротворение и красоты открывающихся пейзажей.
Отдельно о людях: Рамазан, владелец этого пока ещё маленького, но развивающегося места счастья. Интересный собеседник, человек по настоящему болеющий своим делом. Он лично сам долго присматривался к этому месту, «примерял» его для осуществления своей мечты-это горы, лошади. Он каждую лошадку тоже подбирает сам, прежде чем купить. Изучает ее нрав, особенности, распределяет их по категорийности - какую можно дать ребёнку, какую взрослому человеку, а также распределяет по типу-какой конь подойдёт для опытного всадника, а какого дать новичку. Для него безопасность гостя-на первом месте. И что покорило меня в этом человеке, так это то, что он пришёл к делу своей мечты уже в солидном мужском возрасте (вот где понимаешь, что мечты сбываются, надо просто идти к ней, не обращая внимания на пересуды).
Рамазан, от всей души желаю процветания вашему делу! Сил, терпения и благодарных посетителей!
Расул-инструктор, который подберёт вам лошадку и Сопроводит на конной прогулке. Молчаливый, серьёзный мужчина. По началу немного напрягло. Молчит. Едет и молчит. А потом наоборот чувство благодарности, так как ты едешь слушая звуки природы. Слева-отара овец пасётся, справа-коровы на выпасе, в лесной чаще-табун лошадей, проезжая небольшую заводь, наблюдаешь за утками, а остановку совершаете на необъятном, усыпанном цветами поле. Это реально место не тронутое «благами» цивилизации. И это КРУТО!! На поле у вас будет остановка для отдыха лошадок и вас самих. И вот здесь вы можете задать любые вопросы и пообщаться с Расулом. Можно сделать красивые фото (я не успела;))), так как -за отдельную плату-по полю прошлась галопом). Так что имейте в виду, если вы уверены в себе, то можете пройтись галопом. Расул-отдельное спасибо за галоп и видеосъёмку) 🤝.
После конной прогулки можно покормить лошадей (яблоками, порезанной и почищенной заранее морковью. Сахар, хлеб-НЕЛЬЗЯ).
Также в домике выпить ароматного чаю. Перекусить. Готовят тут же. Нет формата-подогрев сейчас вам то, что вчера готовили. Все свежее и готовится по заказу. На территории есть отличная видовая площадка. Медведь-вегетарианец:))), кролики.
Чтобы я посоветовала людям влюблённым в конные прогулки и запланировавшим поездку в это место силы:
1. Берите с собой яблоки среднего или маленького размера (не кислые!), резаную и почищенную морковь. Чтобы лошадка не сошла с ума от ароматов-пакеты с угощением перед поездкой оставьте в кафе. Приедете-покормите.
2. Медведь конечно веган, но оооооочень уважает сгущенку и варенье (сами не кормим). К медведю в гости идём после катания.
3. Если хотите после катания поесть шашлык, то лучше сделать заказ перед тем как поедете на прогулку, вы приехали-шашлык готов и вся группа не стоит в ожидании когда Вам его приготовят.
4. На всякий случай берём с собой-кофту, дождевик, панамку/бейсболку/косынку от солнца.
Отличных всем эмоций! Заряда позитива и энергии!

Рамазан, в следующий раз точно к Вам! И жду когда запустите первый домик в аренду!

Фух. Никогда тааааак много не писала 🙈

Елена
9 июля 2024
Отличная конная прогулка в по Берёзовому ущелью! Проводник Расул очень внимательно, терпеливо и профессионально курировал нашу поездку. Отдельное огромное спасибо 🌹! Природа великолепная, кони тоже чудесные:обученные, ласковые и спокойные. Мы
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были на прогулке вечером и закат придавал отдельное очарование пейзажам. Смотровая площадка «орлиные гнёзда» тоже оставила приятные впечатления: здесь работают замечательные люди, с площадки над ущельем потрясающий вид, можно покачаться на качелях над ущельем и отведать вкусные хычины с горным чаем. Очень рекомендуем именно эту станцию и проводника. Обязательно вернёмся сюда ещё.

Отличная конная прогулка в по Берёзовому ущелью! Проводник Расул очень внимательно, терпеливо и профессионально курировал нашуОтличная конная прогулка в по Берёзовому ущелью! Проводник Расул очень внимательно, терпеливо и профессионально курировал нашуОтличная конная прогулка в по Берёзовому ущелью! Проводник Расул очень внимательно, терпеливо и профессионально курировал нашуОтличная конная прогулка в по Берёзовому ущелью! Проводник Расул очень внимательно, терпеливо и профессионально курировал нашуОтличная конная прогулка в по Берёзовому ущелью! Проводник Расул очень внимательно, терпеливо и профессионально курировал нашуОтличная конная прогулка в по Берёзовому ущелью! Проводник Расул очень внимательно, терпеливо и профессионально курировал нашуОтличная конная прогулка в по Берёзовому ущелью! Проводник Расул очень внимательно, терпеливо и профессионально курировал нашуОтличная конная прогулка в по Берёзовому ущелью! Проводник Расул очень внимательно, терпеливо и профессионально курировал нашуОтличная конная прогулка в по Берёзовому ущелью! Проводник Расул очень внимательно, терпеливо и профессионально курировал нашуОтличная конная прогулка в по Берёзовому ущелью! Проводник Расул очень внимательно, терпеливо и профессионально курировал нашу

Входит в следующие категории Ессентуков

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