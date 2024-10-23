Целебные воды зимнего Кавказа. Сокращенная программа

Целебные воды зимнего Кавказа
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Познакомимся с исключительными свойствами «живой воды» —
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источника вечной молодости в сопровождении опытного экскурсовода, который погрузит нас в мир Кавказа.

Мы посетим основные достопримечательности и узнаем историю возникновения городов: Железноводска, Ессентуки, Кисловодска на неспешных и познавательных экскурсиях в курортных городах КМВ.

В оздоровительном комплексе «Гедуко» нас ждет купание в термальных источниках, которое подарит не только оздоровление, но и расслабление души и тела.

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1 отзыв
Целебные воды зимнего Кавказа. Сокращенная программа
Целебные воды зимнего Кавказа. Сокращенная программа
Целебные воды зимнего Кавказа. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия в Чегемское ущелье. Оздоровительный комплекс «Гедуко»

Прибытие в аэропорт / железнодорожный вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска.

Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.

Трансфер до гостиницы выбранной категории, размещение в выбранной гостинице.

Обед — самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Встреча с гидом в 13:00 по МСК.

Экскурсия в Чегемское ущелье — представляет грандиозное зрелище.

Если Вы хотите сбежать от безумного ритма нынешней жизни, услуг цивилизации и увидеть что-то необычное, красивое и загадочное, то Вы обязательно должны стать участником этой экскурсии.

Горные разломы, уходя высоко вверх, плачут прекрасными водопадами — Адай-Су («Вода из пасти), «Девичья коса», Азай-Су («Круглая вода»), Кошта-Сырт и другие.

Всюду чувствуется местный колорит — сувениры, различные изделия из натуральной шерсти, которые могут связать прямо перед Вами.

Затем посетите оздоровительный комплекс «Гедуко».

Возвращение в г. Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Прибытие. Экскурсия в Чегемское ущелье. Оздоровительный комплекс «Гедуко»Прибытие. Экскурсия в Чегемское ущелье. Оздоровительный комплекс «Гедуко»Прибытие. Экскурсия в Чегемское ущелье. Оздоровительный комплекс «Гедуко»Прибытие. Экскурсия в Чегемское ущелье. Оздоровительный комплекс «Гедуко»
2 день

Экскурсия по трем городам-курортам

Завтрак в гостинице проживания.

Экскурсия «3 города КМВ»позволит Вам познакомиться с основными достопримечательностями и историей возникновения городов: Железноводска, Ессентуки, Кисловодска.

Железноводск раскинулся среди густого леса у подножия самой большой горы Кавминвод — Бештау, Ессентуки — в долине курортной реки Подкумок, а Кисловодск окружен передовыми хребтами гор Большого Кавказа.

Вы пройдете по курортным паркам и Курортному бульвару Кисловодска, увидите такие исторические здания: дачу эмира Бухары, Пушкинскую галерею в Железноводске, Императорские ванны, Галерею источника 17, Алексеевскую грязелечебницу в Ессентуках, Крепость, Нарзанную галерею, Главные Нарзанные ванны — в Кисловодске.

В ходе экскурсии Вы попробуете воду курортов, которая подается в исторических бюветах и питьевых центрах, являющихся памятниками архитектуры и культуры федерального значения.

Обед (оплачивается самостоятельно).

Возвращение в г. Пятигорск.

Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Экскурсия по трем городам-курортамЭкскурсия по трем городам-курортамЭкскурсия по трем городам-курортамЭкскурсия по трем городам-курортам
3 день

Экскурсия на Медовые водопады. Отъезд

Завтрак в гостинице проживания.

Освобождение номеров.

Экскурсия на Медовые водопады — знакомство с геологическим прошлым и настоящим курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

Медовые водопады — это группа водопадов, их пять, разные по высоте, форме и насыщенности, с разными названиями, они шумят в ущелье реки Аликоновка недалеко от Кисловодска.

Полюбуетесь водопадами, подышите чистейшим горным воздухом и посетите этнографический музей «Карачаевское подворье», где представлено не только жилище горца, но животные, которых карачаевцы выращивают.

С видом на водопады, Вы сможете отведать только что испеченные ароматные карачаевские хычины и айран — напиток долголетия.

В ходе экскурсии Вы посетите подворье «Чайный Домик».

Оказавшись внутри Домика, Вы не только совершенно бесплатно попробуете травяные чаи и понравившиеся сможете приобрести в качестве сувенира, но получите настоящую фито ингаляцию, вдыхая ароматы горных трав, смешанные с ароматом специй и медов.

А также Вы увидите и посетите еще один памятник природного значения — гору Кольцо.

У горы Кольцо Вы сможете прогуляться по сувенирному рынку с большим ассортиментом.

Возвращение в г. Пятигорск.

Обед — самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

Трансфер.

Рекомендованное время вылета/отправления поезда не ранее 16:00-17:00 по МСК.

Экскурсия на Медовые водопады. ОтъездЭкскурсия на Медовые водопады. ОтъездЭкскурсия на Медовые водопады. ОтъездЭкскурсия на Медовые водопады. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле/хостеле выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещения1-местное размещение2-местное размещение2-местное размещение + дополнительное место3-местное размещение4-местное размещениеМногоместное размещение
Хостел «Жить Просто 1» / «Жить Просто 2» (без завтрака)
Место в многоместном номере 14100
2-местный номер (санузел на этаже)1640014200
Гостиница Маск
Стандарт3580023900
Полулюкс3820025100 22700
Семейный4770029900 2590023900
Бизнес-отель Маск (пос. Иноземцево)
Стандарт322002330021800
Делюкс337002400022300
Полулюкс367002550023300
Люкс501003220027800
Бизнес Люкс501003220027800
Семейный люкс5610035200 2830024800
Конгресс-отель Интурист
01.10.2024 — 24.12.2024
Стандарт 1-местный25700
Стандарт 2-местный2630020000
Джуниор сюит296002170019600
Джуниор сюит комфорт340002390021100
Люкс418002690023100
01.04.2024 — 30.09.2024, 01.11.2024 — 04.11.2024
Стандарт 1-местный28400
Стандарт 2-местный2900021500
Джуниор сюит331002360021100
Джуниор сюит комфорт385002630022900
Люкс477002990025300
Примечание: в номерах категории: Джуниор сюит, Джуниор сюит Комфорт, Люкс — дети до 2х лет проживают без предоставления места и питания Бесплатно, дети 2-6 лет — дополнительное место бесплатно, оплачивается завтрак — 700 руб. /реб. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 6 лет рассчитывается дополнительно.
Гостиница Бештау
01.11.2024 — 27.12.2024
Стандарт3050022300
Комфорт334002370022000
Люкс / Люкс Бизнес379002600023500
Семейный4090027500 2300020800
13.05.2024 — 31.10.2024
Стандарт3190023000
Комфорт349002450022500
Люкс / Люкс Бизнес394002670024000
Семейный4240028200 2350021100
Примечание: Дети до 6-ти лет проживают бесплатно. Детская кроватка предоставляется по запросу. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 6 лет — рассчитывается дополнительно.
Гостиница Машук
06.11.2024 — 27.12.2024
Эконом209001760017800
Стандарт221001870018500
Комфорт 2-комнатный3020021800 1900018800
Семейный 3-комнатный3580024600 2090019100
18.06.2024 — 24.10.2024
Эконом233001920018800
Стандарт239001970019200
Комфорт 2-комнатный3490024200 2060020000
Семейный 3-комнатный4250028000 2320020700
25.10.2024 — 05.11.2024
Эконом245002010019400
Стандарт260002050019700
Комфорт 2-комнатный3820025800 2170020800
Семейный 3-комнатный4630029900 2440021700
Примечание: При размещении одного ребёнка младше 3 лет на дополнительной кровати проживание ему предоставляется бесплатно. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 3х лет рассчитывается дополнительно.
Парк-отель Бугарь
Стандарт 1-местный26000
Стандарт 2-местный290002170019400
Люкс388002540022400
Гостиница Классик
Стандарт2000016300
Полулюкс2150017000
Люкс230001780016300
Хостел/Гостиница HoCo (без завтрака)
Место в капсульном номере 14400
Стандарт2090016400
Пансионат Искра
09.01.2024 — 01.09.2024
2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный239002050020200
1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт23900
2-мест. 1-комн. 1 кат ПК272002260022200
2-мест. 2-комн. 1 кат291002390023400
01.09.2024 — 28.12.2024
2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный267002210021700
1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт25400
2-мест. 1-комн. 1 кат ПК291002390022500
2-мест. 2-комн. 1 кат312002540024800
Гостиница VILLA LAZIO
Стандарт269002020018900
Делюкс299002170019900
Люкс328002320020900
Гостиница Ориент
Стандарт2180017300
Полулюкс248001880017500
Люкс278002030018600
Гостиница Кристэлла
Стандарт3210022000
Стандарт Эксклюзив3310022600
Полулюкс/Бизнес Люкс334002270021900
Гостиница Даллас
Стандарт2580019600
Стандарт улучшенный2730020300
Полулюкс297002150020200
Люкс комфорт318002260020900
Спа-отель Бристоль
Стандарт 1-местный25400
Стандарт3050022300
Стандарт Премиум3400024000
Мини Сюит3580024900
Люкс без балкона424002820025000
Гостиница Пятигорск
Стандарт 1-местный22100
Стандарт2750020300
Полулюкс2990021500
Джуниор Сьют3110021800
Люкс 2-комнатный3160022400
Апартаменты (без завтрака, есть собственная кухня)
Стандарт224001720017900 16400

Варианты проживания

Маск

2 ночи

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.

На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.

Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».

Побывав однажды, вы больше не столкнетесь с вопросом временного проживания — ответ очевиден. Идеальный вариант находится здесь.

МаскМаскМаскМаскМаскМаск

Машук

2 ночи

Гостиница «Машук» находится в городе Пятигорск. Этот отель находится в 1 км от центра города.

На территории отеля предоставляется доступ в Интернет. Если вы приехали на собственном автомобиле, к вашим услугам парковка. При желании вы можете заказать трансфер от и до аэропорта. В отеле имеется бизнес-центр.

В любое время вы можете обратиться за помощью к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации. В любое время вы можете воспользоваться обслуживанием номеров, чтобы заказать еду или дополнительные услуги. Во всех номерах отеля не разрешается курение.

МашукМашукМашукМашукМашукМашук

Бештау

2 ночи

8-этажный гостиничный комплекс, который предлагает полный спектр услуг для своих Гостей. Wi-Fi доступ в Интернет предоставляется во всех номерах и общественных зонах отеля. Инфраструктура отеля · Классический ресторан европейской и кавказской кухни на 150 гостей (круглосуточно) · Банкетный зал на 60 гостей · Лобби-бар (круглосуточно) · Конференц-центр на 300 мест (2 конференц-зала 280 кв. м. и 40 кв. м., просторный холл для кофе-брейков) · Конференц-зал эксклюзивного этажа · Бизнес-центр · Спорт-клуб «Бештау» (плавательный бассейн, тренажерный зал, финская сауна, турецкий хамам).

БештауБештауБештауБештауБештауБештау

Интурист

2 ночи

Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.

Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.

В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.

Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.

Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.

ИнтуристИнтуристИнтуристИнтуристИнтуристИнтурист

Хостел

2 ночи

Бугарь

2 ночи

Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.

Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.

В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.

К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.

Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.

БугарьБугарьБугарьБугарьБугарьБугарь

Классик

2 ночи

Гостиница «Классик» располагается в центральной части Пятигорска. Здание находится в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.

Для размещения подготовлены номера различной категории и ценовой политики. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и оснащен необходимой мебелью для комфортного отдыха.

В кафе можно заказать разнообразные блюда по меню и напитки.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 18 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.

КлассикКлассикКлассикКлассикКлассикКлассик

НоСо

2 ночи

Хостел находится в прекрасном месте, где в шаговой доступности практически все главные достопримечательности города Пятигорска — Гора Машук, место Дуэли М. Ю. Лермонтова, Беседка Эолова арфа, Озеро Провал, Парк Цветник, Академическая галерея и другие. Рядом находятся железнодорожная станция «Лермонтовский разъезд» (которая позволит Вам быстро и дешево добраться в любой город КМВ), автобусная остановка, кафе, бары и рестораны. В нашем хостеле приятный стильный интерьер, всегда чисто, а персонал исключительно дружелюбный.

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Искра

2 ночи

Один из старейших пансионатов Пятигорска расположен в центре города. «Искра» является одной из самых знаменитых здравниц, которая имеет многопрофильные программы по лечению и оздоровлению.

Номерной фонд представлен различными категориями со всей необходимой мебелью и техникой. Из окон открывается незабываемый вид на город и горы. Каждый из них укомплектован телевизором и холодильником. В ванных комнатах предоставляются бесплатные средства личной гигиены.

На территории имеются два кафе, в которых можно отведать блюда местной кухни. В баре можно выбрать вкусный коктейль.

Если вы приехали с деловым визитом, то к вашим услугам обустроенный конференц-зал с вместимостью до 75 человек.

В непосредственной близости находятся Кафедральный Спасский собор, курортный парк Цветник. Аэропорт, обслуживающий город Пятигорск, располагается в Минеральных Водах в 20 км, а вокзал в 1,9 км.

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Ориент

2 ночи

Гостиница «Ориент» находится в городе Пятигорск.

Номера в гостинице выполнены в классическом стиле. Во всех номерах есть телевизор, кондиционер и ванная комната. Созданы все условия для комфортного отдыха.

По утрам подаются завтраки в качестве комплимента. Поблизости находятся кондитерская «Даханго», кофейня «Хлебус» и кафе «XXI век».

Рядом расположен автовокзал, стадион «Центральный», Парк культуры и отдых им. Кирова. Расстояние до аэропорта Минеральный Воды - 20,9 км. до ж/д вокзала - 1,4 км.

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Кристэлла

2 ночи

«Кристэлла» — отель с шиком и уютной атмосферой. Завораживающая красота легендарных гор Пятигорска открывается гостям из окон.

Номера оснащены всем необходимым для проживания. В отдельных номерах есть гостиная и обеденные зоны, камин, балкон или терраса. Ежедневно осуществляется уборка.

Ресторан предлагает блюда японской, европейской и кавказской кухни. Здесь можно провести деловую встречу или торжество. Для этого персонал предоставляет микрофоны, пульт управления, аудио-мониторы, проектор и пр.

Среди достопримечательностей города наиболее популярны: Место дуэли Лермонтова, Горячая гора и Машук, Спасский собор.

КристэллаКристэллаКристэллаКристэллаКристэллаКристэлла

Даллас

2 ночи

Гостиница «Hotel&Dallas» находится на проспекте Калинина в центре Пятигорска.

Уютные номера в светлых тонах обустроены стильной мебелью и современной техникой: большая кровать, вместительный шкаф, стол, сейф, кондиционер, телевизор, Wi-Fi. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены косметические средства и набор полотенец.

За отдельную плату доступен заказ завтраков. Для питания в номере есть мини-бар, кулер, чайник, посуда.

Рядом расположен парк «Цветник» — 1,55 км, краеведческий музей — 1,43 км, Центральная питьевая галерея — 1,62 км. Расстояние до ж/д вокзала Пятигорска — 1,80 км, до международного аэропорта «Минеральные Воды» — 26,3 км.

ДалласДалласДалласДалласДалласДаллас

Пятигорск

2 ночи

Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.

Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.

На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.

В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.

ПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорск

Хостел «Жить Просто 1»

2 ночи

Хостел «Жить просто» расположен в Пятигорске. В хостеле предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей полностью оборудованная кухня с микроволновой печью и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В числе удобств игровая приставка Xbox 360, постельное белье и вентилятор. Гости хостела «Жить просто» могут воспользоваться общей кухней и общим лаунджем. В хостеле работает камера хранения багажа. На территории хостела предоставляется бесплатная парковка. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 21 км.

Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»Хостел «Жить Просто 1»

Хостел «Жить Просто 2»

2 ночи

«Хостел Жить просто 2» располагается в Пятигорске. Этот хостел находится неподалёку от центра города. Рядом с хостелом — Парк Цветник, Лермонтовская Галерея и Памятник Лермонтову.

На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Для путешественников на машине организована парковка. Дополнительно: прачечная и гладильные услуги. Сотрудники хостела поддержат беседу на английском и русском.

Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»Хостел «Жить Просто 2»

Апартаменты

2 ночи

Наименование и фото апартаментов сообщается перед заездом (в связи с высокой загруженностью данного вида размещения).

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице Пятигорска, в номере выбранной категории
  • Питание по программе тура: завтрак (в хостелах и апартаментах завтрак не включен, см. в проживании)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
  • Трансфер аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск / Пятигорск - аэропорт Минеральные Воды
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не включенное в программу тура: обеды и ужины, в хостелах и апартаментах завтрак не включен, см. в проживании
  • Медовые водопады - экологический сбор - 100 руб
  • Купание в термальном комплексе «Гедуко» - 250 руб. /час
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
  • Индивидуальные трансферы
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.

Убедитесь, что вы взяли:

  • теплую кофту;
  • непродуваемую и непромокаемую куртку;
  • 2 пары обуви:
    • пара легкой спортивной обуви;
    • пара непромокаемой обуви (кроссовки);
  • рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
  • легкие брюки;
  • солнцезащитные очки;
  • сланцы;
  • кепка для защиты головы от солнца;
  • нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
  • фотоаппарат.

Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:

  • купальные плавки/купальник;
  • полотенце (1-2 шт);
  • резиновые тапочки;
  • халат банный;
  • шапочка.

Вам также необходимо взять с собой:

  • полис ОМС;
  • индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Как организована встреча?

Прибытие на Кавказские Минеральные Воды (аэропорт или железнодорожный вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска).

Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.

Трансфер до гостиницы выбранной категории.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

От какого места идет отправление на экскурсии?

Отправление на экскурсии в зависимости от объекта размещения:

Объект размещенияМесто отправления на экскурсии по программе
Хостел

г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»

от Хостела 350 м

Гостиница «Маск»

г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»

от Гостиницы «Маск» 7.7 км.

Бизнес-отель «Маск» (пос. Иноземцево)от Бизнес-отеля «Маск»
Конгресс-отель «Интурист»от Конгресс-отеля «Интурист»
Гостиница «Бештау»от Гостиницы «Бештау»
Гостиница «Машук»от Гостиницы «Машук»
Гостиница «Бугарь»

г. Пятигорск, пр-кт Калинина 90а, автобусная остановка «Кирова»

от гостиницы «Бугарь» 300 м

Гостиница «Классик»

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Гостиницы «Классик» 2.3 км

Хостел/Гостиница «HoCo»

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Хостела/Гостиницы «HoCo» 1.2 км

Пансионат «Искра»

г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»

от Пансионата «Искра» 300 м

Гостиница «VILLA LAZIO»

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Гостиницы «VILLA LAZIO» 900 м

Гостиница «Ориент»

г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»

от Гостиницы «Ориент» 70 м

Гостиница «Кристэлла»

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»

от Гостиницы «Кристэлла» 1.2 км

Гостиница «Даллас»

г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»

от Гостиницы «Даллас» 30 м

Гостиница «Пятигорск»

г. Пятигорск, ул. Пастухова 2, Школа № 2

от Гостиницы «Пятигорск» 580 м

Спа-отель «Бристоль»

г. Пятигорск, ул. Карла Маркса 14, санаторий «Тарханы»

от Спа-отеля «Бристоль» 360 м

Может ли программа меняться?

Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и заменять их равнозначными, заменять объекты размещения по программе на альтернативные варианты.

Стоимость дополнительных расходов по маршруту может меняться в зависимости от сезона.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 окт 2024
Молодцы, не было ни одной накладки!!! Спасибо!!!
Молодцы, не было ни одной накладки!!! Спасибо!!!Молодцы, не было ни одной накладки!!! Спасибо!!!Молодцы, не было ни одной накладки!!! Спасибо!!!Молодцы, не было ни одной накладки!!! Спасибо!!!Молодцы, не было ни одной накладки!!! Спасибо!!!Молодцы, не было ни одной накладки!!! Спасибо!!!Молодцы, не было ни одной накладки!!! Спасибо!!!

Тур входит в следующие категории Ессентуков

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