Тур на Новый Год 2022 в Крым! 31 декабря — 4 января

Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта. Активный тур на Новый Год! Ежедневные экскурсии в горы по самым красивым и интересным маршрутам Крыма! Уютные номера в эко-гостинице из соснового бруса у подножия гор. Альпийский стиль, шале. Здоровое питание из высококачественных крымских продуктов. Трансфер из аэропорта Симферополя, все переезды по экскурсиям во время тура. Праздничный банкет в Новогоднюю ночь. Это всё включено в стоимость.

Что вас ждет

1 день — Добро пожаловать в Крым!

Всех гостей нашего мероприятия будет ожидать комфортабельный автобус Mersedes на парковке международного аэропорта Симферополь. В 12:00 он отправится к месту размещения в живописную Байдарскую долину, по дороге забрав гостей, приехавших на железнодорожный вокзал Симферополя. Трансфер включен в стоимость. Сразу после расселения Вас ожидает обед в нашем уютном и вкусном кафе и первая экскурсия! Это будет, конечно же, море! Автобус отвезет Вас в Форос на набережную, где самые смелые смогут искупаться, ведь температура моря в это время около 10-12 градусов! Потом Вы прогуляетесь по красивому, аутентичному Форосскому парку, в то время, пока мы будем готовить для Вас Новогодний банкет! Банкет включен в стоимость.

2 день — Храм Солнца — место Силы

В первый день Нового Года вы с гидами отправитесь загадывать желания и заряжаться энергией на весь 2022 год! Делать мы это будем в месте Силы — храме Солнца! Это уникальное природное творение с богатейшей историей, от древних кровожадных Тавров, Греческого владычества, Римской империи, Крымского Ханства и до наших дней. Загаданные здесь желания непременно сбудутся Те же из гостей, кто хочет в первый день года сразу проникнутся духом экстрима, смогут подняться на Ильяс Кая по Виа-Феррате — скалолазание по железным скобам со страховкой в сопровождении гида. Доставка туда и обратно до места начала пешей части на нашем автобусе.

3 день —Большой каньон Крыма!

Сегодня мы оправимся к одному из самых известных мест полуострова — Большому каньону Крыма! Голубое озеро, ванна молодости, красивейшие локации и множество смотровых площадок! Вы с нашими гидами пройдёте по каньону дальше, чем обычно ходят организованные группы и увидите больше! Фото-локации здесь на каждом шагу. На обратном пути посетим еще одну достопримечательность — водопад Серебряные струи. Доставка туда и обратно до места начала пешей части на нашем автобусе.

4 день — Пещерный город Мангуп Кале

Богатая история этого места никого не оставит равнодушным! Пещерный город Мангуп Кале — памятник генуэзского могущества, противостояния европейцев и Османской империи и музей живой истории под открытым небом! Он огромен и занимает вершину целой горы, где когда-то кипела жизнь, проходили торговые и военные пути древних народов. Осмотр локации с нашими гидами займет полдня, да и рассказов вы услышите немало. Доставка туда и обратно до места начала пешей части на нашем автобусе.

5 день — Форосский кант

Вы посетите одно из самых панорамных мест Крымских гор с захватывающими дух видами! Форосский кант привлекает романтиков и художников, людей неравнодушных к масштабной красоте Крыма. Отсюда открывается вид на бОльшую часть Южного побережья полуострова. К сожалению, сегодня день, когда нам пора расставаться. После обеда Вас заберет автобус и отвезет в Симферополь и аэропорт. До новых встреч, друзья!

Гостиничный комплекс в Байдарской долине