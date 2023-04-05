Река Жане и ее притоки сформировали живописную долину — с водопадами и дольменами.
На протяжение экскурсии группу сопровождает гид, который расскажет много интересного об истории и природе этого благодатного края.
На протяжение экскурсии группу сопровождает гид, который расскажет много интересного об истории и природе этого благодатного края.
Ближайшие даты:
1
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мая
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мая
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мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Дегустационный зал
- Река Жане
- Водопады
- «Чаша любви»
- Дольмены
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Долина реки и водопадов.
- Экскурсия в долину водопадов начинается с посещения дегустационного зала, где желающие ознакомятся с ароматными, тонкими местными винами и крепкой абхазской чачей. Здесь вы можете приобрести понравившиеся напитки. Дальше вас ждет интересная пешая прогулка в горы, где недалеко от поселка Возрождение находится первый водопад с живописной чашей для купания. Окунитесь в прохладную воду, и вы забудете об усталости и летнем зное.
- Следующая остановка у водопада «Изумрудный» с котлованом «Чаша любви», а далее ваш путь продолжится до водопада Цегельский высотой 12 метров. Во время экскурсии по дороге встретятся древние памятники архитектуры называемые дольменами. Они считаются местом энергетической силы. Многие туристы приезжают сюда, чтобы загадать желание.
Важная информация:Необходимо взять с собой: питьевую воду, купальные принадлежности, головной убор, наличные деньги для покупки сувениров, вин. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Круглогодично
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы
- Кондиционер
- Страховка
- Услуги гида
- Что не входит
- Экологический сбор: 300 руб. взрослый 200 руб. детский
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Кирова 12 или другая остановка по запросуЗавершение: ул. Кирова 12, Геленджик
- Когда и сколько длится?
- Когда: КруглогодичноЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Необходимо взять с собой: питьевую воду
- Купальные принадлежности
- Головной убор
- Наличные деньги для покупки сувениров
- Вин. Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании