Долина реки Жане – экскурсии в Геленджике

Найдено 4 экскурсии в категории «Долина реки Жане» в Геленджике, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Пшаде. Водопады, родники и парки ждут вас. Окунитесь в мир природы и наслаждайтесь каждым моментом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500 за человека
Экскурсия на Пшадские водопады
🛣 Джиппинг
Групповая
5 часов
20 отзывов
Незабываемый тур на Пшадские водопады в Геленджике
Вас ждут незабываемые приключения на Пшадских водопадах. Джиппинг, дольмены, родники и спа. Прекрасные фото и уникальные впечатления гарантированы
Начало: Геленджик, остановка по договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно летом в 8:00, 12:00 и 14;00. Зимой строго по запросу.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500 за человека
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
🛣 Джиппинг
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
Путешествие на Пшадские водопады в Геленджике - это незабываемые впечатления, джиппинг на УАЗах и живописные остановки. Ощутите красоту природы и дух древности
Начало: Остановка в Геленджике/по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
1 000 за человека
Долина водопадов реки Жане
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Долина водопадов реки Жане
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Экскурсия на Пшадские водопады
    Прекрасная экскурсия! Масса положительных эмоций! Везде заехали и все посмотрели согласно перечня посещаемых мест. Замечательный водитель, вежливый и спокойный. Подсказывал
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    и объяснял, все что не понятно. Забрали прямо от отеля и вернули так же к самому отелю. Выражаем огромную благодарность за проведение досуга.

  • Н
    Надежда
    3 мая 2024
    Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
    Супер экскурсии с супер водителем Антоном!!! Масса впечатлений от увиденных красот!!! Спасибо! Спасибо! Спасибо!!!
  • Ю
    Юлия
    3 декабря 2023
    Водопады реки Жане
    Экскурсия очень понравилась, все прошло на одном дыхании. Все было информативно, интересно, без спешки. Благодарю за приятно проведённое время!!! Будем советовать!!!
  • N
    Nastya.agoshkina
    16 сентября 2023
    Экскурсия на Пшадские водопады
    Тур советую, все было отлично! Водитель супер))
  • М
    Мелихова
    11 сентября 2023
    Экскурсия на Пшадские водопады
    Огромное спасибо Евгению, прокатил экстремально и с ветерком, все как и просили. Попали в машине с молодёжью, время провели супер, экскурсия достойная!)
  • В
    Вера
    22 августа 2023
    К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
    Побывали везде, как указано в программе. Очень хорошие водители - молодцы. Экскурсия классная. Можно было бы добавить краткое описание мест, которые посещаем. Как аудиогид.
  • П
    Потапова
    20 августа 2023
    Знакомство с тайнами дольменов Геленджика
    Спасибо году Алику. Все очень понравилось:познакомились с дольменами,прогулялись по лесу,искупались в водопаде реки. Рекомендую именно частные экскурсии! Т. к. было
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    ооочень жарко,вторую локацию мы не осилили и вернулись когда нам было удобно! Алик пунктуален,доброжелателен,приятный в общении. Авто комфортное,с кондеем. Предложил нам дополнительно прохладную воду и конфетки! Спасибо.

  • М
    Милена
    18 июля 2023
    Прогулка на лошадях и общение с животными
    Все было прекрасно 👍🏼
  • В
    Волошина
    28 июня 2022
    Прогулка на лошадях и общение с животными
    Все было отлично мне все понравилось особенно мой конь на котором я была Рыжик таких лошадей я ещё не встречала следующий раз если приеду к Вам в конный клуб только ради него он покорил мое 🫀

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Долина реки Жане»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
  2. Экскурсия на Пшадские водопады
  3. К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
  4. Долина водопадов реки Жане
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Долина реки Жане" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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