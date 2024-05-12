1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Пшаде. Водопады, родники и парки ждут вас. Окунитесь в мир природы и наслаждайтесь каждым моментом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Незабываемый тур на Пшадские водопады в Геленджике
Вас ждут незабываемые приключения на Пшадских водопадах. Джиппинг, дольмены, родники и спа. Прекрасные фото и уникальные впечатления гарантированы
Начало: Геленджик, остановка по договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно летом в 8:00, 12:00 и 14;00. Зимой строго по запросу.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
Путешествие на Пшадские водопады в Геленджике - это незабываемые впечатления, джиппинг на УАЗах и живописные остановки. Ощутите красоту природы и дух древности
Начало: Остановка в Геленджике/по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
1 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Долина водопадов реки Жане
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина12 мая 2024Прекрасная экскурсия! Масса положительных эмоций! Везде заехали и все посмотрели согласно перечня посещаемых мест. Замечательный водитель, вежливый и спокойный. Подсказывал
- ННадежда3 мая 2024Супер экскурсии с супер водителем Антоном!!! Масса впечатлений от увиденных красот!!! Спасибо! Спасибо! Спасибо!!!
- ЮЮлия3 декабря 2023Водопады реки ЖанеЭкскурсия очень понравилась, все прошло на одном дыхании. Все было информативно, интересно, без спешки. Благодарю за приятно проведённое время!!! Будем советовать!!!
- NNastya.agoshkina16 сентября 2023Тур советую, все было отлично! Водитель супер))
- ММелихова11 сентября 2023Огромное спасибо Евгению, прокатил экстремально и с ветерком, все как и просили. Попали в машине с молодёжью, время провели супер, экскурсия достойная!)
- ВВера22 августа 2023Побывали везде, как указано в программе. Очень хорошие водители - молодцы. Экскурсия классная. Можно было бы добавить краткое описание мест, которые посещаем. Как аудиогид.
- ППотапова20 августа 2023Знакомство с тайнами дольменов ГеленджикаСпасибо году Алику. Все очень понравилось:познакомились с дольменами,прогулялись по лесу,искупались в водопаде реки. Рекомендую именно частные экскурсии! Т. к. было
- ММилена18 июля 2023Прогулка на лошадях и общение с животнымиВсе было прекрасно 👍🏼
- ВВолошина28 июня 2022Прогулка на лошадях и общение с животнымиВсе было отлично мне все понравилось особенно мой конь на котором я была Рыжик таких лошадей я ещё не встречала следующий раз если приеду к Вам в конный клуб только ради него он покорил мое 🫀
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Долина реки Жане»
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