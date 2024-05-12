М Марина Экскурсия на Пшадские водопады читать дальше и объяснял, все что не понятно. Забрали прямо от отеля и вернули так же к самому отелю. Выражаем огромную благодарность за проведение досуга. Прекрасная экскурсия! Масса положительных эмоций! Везде заехали и все посмотрели согласно перечня посещаемых мест. Замечательный водитель, вежливый и спокойный. Подсказывал

Н Надежда Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады) Супер экскурсии с супер водителем Антоном!!! Масса впечатлений от увиденных красот!!! Спасибо! Спасибо! Спасибо!!!

Ю Юлия Водопады реки Жане Экскурсия очень понравилась, все прошло на одном дыхании. Все было информативно, интересно, без спешки. Благодарю за приятно проведённое время!!! Будем советовать!!!

N Nastya.agoshkina Экскурсия на Пшадские водопады Тур советую, все было отлично! Водитель супер))

М Мелихова Экскурсия на Пшадские водопады Огромное спасибо Евгению, прокатил экстремально и с ветерком, все как и просили. Попали в машине с молодёжью, время провели супер, экскурсия достойная!)

В Вера К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде Побывали везде, как указано в программе. Очень хорошие водители - молодцы. Экскурсия классная. Можно было бы добавить краткое описание мест, которые посещаем. Как аудиогид.

П Потапова Знакомство с тайнами дольменов Геленджика читать дальше ооочень жарко,вторую локацию мы не осилили и вернулись когда нам было удобно! Алик пунктуален,доброжелателен,приятный в общении. Авто комфортное,с кондеем. Предложил нам дополнительно прохладную воду и конфетки! Спасибо. Спасибо году Алику. Все очень понравилось:познакомились с дольменами,прогулялись по лесу,искупались в водопаде реки. Рекомендую именно частные экскурсии! Т. к. было

М Милена Прогулка на лошадях и общение с животными Все было прекрасно 👍🏼