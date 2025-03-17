Приглашаем на вечернюю экскурсию «Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо» к озеру Абрау, где вас ждет светомузыкальное шоу фонтанов, прогулка по набережной и посещение завода шампанских вин.
Вы насладитесь видами со смотровых площадок и узнаете увлекательные истории об истории края и виноделии. Это путешествие подарит вам сочетание природной красоты, культуры и вкуса легендарного напитка!
Вы насладитесь видами со смотровых площадок и узнаете увлекательные истории об истории края и виноделии. Это путешествие подарит вам сочетание природной красоты, культуры и вкуса легендарного напитка!
Описание трансфер
Жемчужина Краснодарского края Приглашаю вас в увлекательное вечернее путешествие к озеру Абрау — жемчужине Краснодарского края, где природа и история сливаются в удивительную гармонию. Эта экскурсия подарит вам не только эстетическое наслаждение, но и возможность прикоснуться к традициям виноделия, которыми славится этот край. Что вас ждет? Наше путешествие начнется с наступлением вечерней прохлады, чтобы вы могли в полной мере насладиться красотой Абрау-Дюрсо в свете заката и сиянии огней. Вот что в планах у нас:
- Прогулка по набережной Абрау-Дюрсо. После шоу мы неспешно прогуляемся вдоль озера по уютной набережной. Здесь вы сможете вдохнуть свежий воздух, полюбоваться отражением звезд в воде и сделать атмосферные фотографии на фоне вечерних пейзажей.
- Посещение завода Абрау-Дюрсо. Мы заглянем на легендарный завод шампанских вин, где рождается «королевский напиток». Вы узнаете, как создается знаменитое игристое вино, и, возможно, даже сможете продегустировать его (по желанию и в зависимости от программы).
- Смотровые площадки с потрясающими видами. Поднимемся на смотровые точки, с которых открываются захватывающие панорамы озера Абрау и окрестных холмов. Эти виды особенно прекрасны в вечернее время, когда природа окутана мягким светом заката или мерцанием первых звезд.
- Как озеро Абрау стало символом региона и какие легенды с ним связаны.
- Почему Абрау-Дюрсо называют колыбелью российского шампанского.
- Историю завода и секреты производства игристых вин, которыми гордится Россия.
- Светомузыкальное шоу фонтанов. Главная изюминка вечера — знаменитое представление фонтанов на озере Абрау. Струи воды, танцующие под музыку и переливающиеся разноцветными огнями, создают завораживающее зрелище, которое останется в вашей памяти надолго. Мы займем самые выгодные места на набережной, чтобы в полной мере насладиться красивым зрелищем! О чем я расскажу? На протяжении всей экскурсии я буду вашим проводником в мир истории и культуры этого удивительного места. Вы узнаете:.
- Я постараюсь наполнить каждый момент экскурсии интересными фактами и увлекательными рассказами, чтобы вы не только увидели красоту, но и почувствовали душу этого края. Эта экскурсия — идеальный способ провести вечер, сочетая отдых, новые впечатления и знакомство с традициями виноделия. Она подойдет как для романтического свидания, так и для дружеской компании или семейного путешествия. Важная информация:.
Я постараюсь наполнить каждый момент экскурсии интересными фактами и увлекательными рассказами, чтобы вы не только увидели красоту, но и почувствовали душу этого края. Эта экскурсия — идеальный способ провести вечер, сочетая отдых, новые впечатления и знакомство с традициями виноделия. Она подойдет как для романтического свидания, так и для дружеской компании или семейного путешествия. Важная информация:.
• Я постараюсь наполнить каждый момент экскурсии интересными фактами и увлекательными рассказами, чтобы вы не только увидели красоту, но и почувствовали душу этого края. Эта экскурсия — идеальный способ провести вечер, сочетая отдых, новые впечатления и знакомство с традициями виноделия. Она подойдет как для романтического свидания, так и для дружеской компании или семейного путешествия. Важная информация:
- Шоу фонтанов работает только с июня по октябрь.
- Посещение завода Абрау-Дюрсо от 1200 до 2500 руб. (по желанию).
- Дорога в летний сезон занимает около 2-х часов.
- По вашему желанию мы можем провести экспресс-экскурсию по местам боевой славы в Новороссийске. Это занимает 3 часа, стоимость — 3000 рублей.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Абрау
- Светомузыкальные фонтаны
- Набережная Абрау-Дюрсо
- Завод Абрау-Дюрсо
- Смотровые площадки
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Экскурсия в центре винного туризма
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из удобного места
Завершение: Привезем в удобное для вас место
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Шоу фонтанов работает только с июня по октябрь
- Посещение завода Абрау-Дюрсо от 1200 до 2500 руб. (по желанию)
- Дорога в летний сезон занимает около 2-х часов
- По вашему желанию мы можем провести экспресс-экскурсию по местам боевой славы в Новороссийске. Это занимает 3 часа, стоимость - 3000 рублей
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
17 мар 2025
Входит в следующие категории Геленджика
Похожие экскурсии из Геленджика
Индивидуальная
до 4 чел.
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Абрау-Дюрсо
Откройте для себя удивительное путешествие к озеру Абрау и заводу Абрау-Дюрсо. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.