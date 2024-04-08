Можжевеловая роща – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Можжевеловая роща» в Геленджике, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секретные места Большого Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом
Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
7 650 за всё до 4 чел.
Конная прогулка в горах Геленджика
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
30 минут
9 отзывов
Конная прогулка по живописным местам Геленджика - Отдых с пользой
Погрузитесь в мир природы с конной прогулкой в Геленджике: озера, леса и панорамы моря ждут вас
Начало: в поселке Светлый или Геленджике по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 000 за человека
Экстрим-тур на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
4 отзыва
Групповой экстрим-тур на квадроциклах: приключение в Геленджике
Захватывающее путешествие на квадроциклах ждет вас: трассы, виды и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    8 апреля 2024
    Секретные места Большого Геленджика
    Гид Екатерина сделала наше небольшое путешествие очень насыщенным и приятным! Она не только рассказала очень интересные факты о крае, но и порекомендовала кучу других классных мест для посещения. Катя, спасибо сердечнейшее! Это было здорово и очень приятно
  • И
    Ирина
    7 марта 2024
    Секретные места Большого Геленджика
    Большое спасибо за экскурсию! Места необыкновенно красивые! Интересный рассказ Екатерины, плюс ещё и повезло с погодой, мало людей вокруг (не
    читать дальше

    сезон). Спасибо Екатерине за лёгкость и гибкость в общении, и приятную беседу. Хочется, чтобы природа Геленджика сохранилась и радовала и дальше 😊

    Большое спасибо за экскурсию! Места необыкновенно красивые! Интересный рассказ Екатерины, плюс ещё и повезло с погодойБольшое спасибо за экскурсию! Места необыкновенно красивые! Интересный рассказ Екатерины, плюс ещё и повезло с погодойБольшое спасибо за экскурсию! Места необыкновенно красивые! Интересный рассказ Екатерины, плюс ещё и повезло с погодойБольшое спасибо за экскурсию! Места необыкновенно красивые! Интересный рассказ Екатерины, плюс ещё и повезло с погодой
  • И
    Ирина
    29 сентября 2023
    Секретные места Большого Геленджика
    Это была лучшая экскурсия из всех, на которых мне довелось побывать! Моим Проводником была Мария - совершенно невероятная, душевная и многогранная
    читать дальше

    девушка! Атмосфера уюта и доверия сопровождала меня на протяжении всей экскурсии! Мы посетили дольмены, путь к которым лежал через экопоселение. В это время там проходил фестиваль, мне очень откликнулось - были энергопрактики и небольшая "ярмарка". Затем поехали в "Голубую бездну". Виды завораживающие! Ни одна фотография не сможет передать этой атмосферы. Так много красоты было в этот день! Очень наполняющая вышла прогулка! Рекомендую 100000/10

    Это была лучшая экскурсия из всех, на которых мне довелось побывать!Это была лучшая экскурсия из всех, на которых мне довелось побывать!Это была лучшая экскурсия из всех, на которых мне довелось побывать!Это была лучшая экскурсия из всех, на которых мне довелось побывать!Это была лучшая экскурсия из всех, на которых мне довелось побывать!Это была лучшая экскурсия из всех, на которых мне довелось побывать!Это была лучшая экскурсия из всех, на которых мне довелось побывать!Это была лучшая экскурсия из всех, на которых мне довелось побывать!Это была лучшая экскурсия из всех, на которых мне довелось побывать!
  • А
    Анна
    16 июля 2023
    Конная прогулка в горах Геленджика
    Интересная прогулка! В начале был инструктаж,затем прогулка к озеру. Но не предупредили,что нас с дочкой добавят к группе из 7
    читать дальше

    человек. В экскурсии написано- индивидуальная. Было три сопровождающих,дочка 11 лет сидела сама,но инструктор вел ее лошадь за поводья. Лошади очень спокойные,на мой взгляд было безопасно. Мне бы хотелось усилить ощущения,ускориться,например. Но,когда люди не умеют кататься,я думаю,это было бы рисковано,поэтому лошади шли спокойно. Все доброжелательные,шли через ручеек,было пару спусков,подъемов небольших,остановка у озера. Мне понравилось.

    Интересная прогулка! В начале был инструктаж,затем прогулка к озеру. Но не предупредили,что нас с дочкой добавят
  • О
    Олеся
    22 июня 2023
    Конная прогулка в горах Геленджика
    Все хорошо, ребенок в восторге, персонал очень внимательный
    Все хорошо, ребенок в восторге, персонал очень внимательный
  • Е
    Елена
    26 июля 2022
    Экстрим-тур на квадроциклах
    1. Ребята-инструкторы очень классные: помогут, расскажут, настроение поднимут, пофоткают, если надо) 2. Маршрут разнообразен по сложности - на разных отрезках маршрута
    читать дальше

    за рулем можно катать и мужчине, и девушке. Меняться стоит и ради того, чтоб оба могли полюбоваться открывающимися видами - они шикарны, такое нельзя пропустить) 3. Грязь с горных дорог, которой будет покрыто ваше тело исключительно лечебная)) Смыть ее тоже будет возможность) 4. Водичка в горном озере - парное молоко. Там же есть ребята, которые сдают сап-борды, можно договориться и покатать еще и на сапах, если времени хватит. 5. Экипировка - шлем и очки. В принципе, достаточно, но сухими и чистыми вы точно не будете. Кроссовки вам так же не помогут, лучше брать другую обувь типа сандалии и следить за тем, чтоб в ногу случайно не прилетел камень от других квадроциклов (соблюдаем дистанцию, короче) 6. Последний заезд планируйте с 18ч, тк в 19ч уже старт катания, а до места отправления нужно еще добраться. Всей команде желаем успехов и процветания! Рекомендуем вас друзьям)

    1. Ребята-инструкторы очень классные: помогут, расскажут, настроение поднимут, пофоткают, если надо)1. Ребята-инструкторы очень классные: помогут, расскажут, настроение поднимут, пофоткают, если надо)
  • М
    Максим
    21 сентября 2021
    Экстрим-тур на квадроциклах
    Отличная экскурсия! Все чётко. Доставка туда и обратно. Маршрут поездки очень интересный!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Можжевеловая роща»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Секретные места Большого Геленджика
  2. Конная прогулка в горах Геленджика
  3. Экстрим-тур на квадроциклах
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Можжевеловая роща" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 7 650. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Геленджике на 2024 год по теме «Можжевеловая роща», 35 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам