1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом
Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
7 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Конная прогулка по живописным местам Геленджика - Отдых с пользой
Погрузитесь в мир природы с конной прогулкой в Геленджике: озера, леса и панорамы моря ждут вас
Начало: в поселке Светлый или Геленджике по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповой экстрим-тур на квадроциклах: приключение в Геленджике
Захватывающее путешествие на квадроциклах ждет вас: трассы, виды и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна8 апреля 2024Гид Екатерина сделала наше небольшое путешествие очень насыщенным и приятным! Она не только рассказала очень интересные факты о крае, но и порекомендовала кучу других классных мест для посещения. Катя, спасибо сердечнейшее! Это было здорово и очень приятно
- ИИрина7 марта 2024Большое спасибо за экскурсию! Места необыкновенно красивые! Интересный рассказ Екатерины, плюс ещё и повезло с погодой, мало людей вокруг (не
- ИИрина29 сентября 2023Это была лучшая экскурсия из всех, на которых мне довелось побывать! Моим Проводником была Мария - совершенно невероятная, душевная и многогранная
- ААнна16 июля 2023Интересная прогулка! В начале был инструктаж,затем прогулка к озеру. Но не предупредили,что нас с дочкой добавят к группе из 7
- ООлеся22 июня 2023Все хорошо, ребенок в восторге, персонал очень внимательный
- ЕЕлена26 июля 20221. Ребята-инструкторы очень классные: помогут, расскажут, настроение поднимут, пофоткают, если надо) 2. Маршрут разнообразен по сложности - на разных отрезках маршрута
- ММаксим21 сентября 2021Отличная экскурсия! Все чётко. Доставка туда и обратно. Маршрут поездки очень интересный!
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Можжевеловая роща»
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