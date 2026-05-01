Готовы к приключениям? Тогда в путь, по побережью и предгорьям! Мы послушаем переливы Гебиусских водопадов и полюбуемся каменной глыбой над волнами — скалой Парус.
Посмотрим, как растёт экзотический зизифус — такого больше не встретишь в России! А также увидим культовые сооружения первобытных людей, которые, по поверью, даже спустя тысячи лет не потеряли особенную силу.
Посмотрим, как растёт экзотический зизифус — такого больше не встретишь в России! А также увидим культовые сооружения первобытных людей, которые, по поверью, даже спустя тысячи лет не потеряли особенную силу.
Описание экскурсии
Скала Парус (открытое солнце, пешком 800–1000 м, осмотр 1 час)
Одинокий каменный исполин на берегу Чёрного моря — мощь природы и головокружительные панорамы завораживают!
Пшадские дольмены (тенистый лес, пешком 400–500 м, осмотр 30–60 мин)
Извилистые горные тропы приведут к ровесникам египетских пирамид. У каждого мегалита — своё имя и значение:
- Тор символизирует силу и мужество
- Майя дарит мудрость и гармонию
- Нежность приносит умиротворение
- Хан источает энергию и власть
Рядом с дольменами выращивают зизифус (унаби, китайский финик) — это единственная плантация в России. Экзотика в чистом виде!
Гебиусские водопады (лесные тропы, лестницы, мостики, пешком 1,3–1,5 км, осмотр 1,5–2 ч)
Каскад из семи водопадов растянулся на 1,2 км, но самые впечатляющие — нижние:
- изящный и стремительный Шнурок
- таинственный и прохладный Грот
- мощная и завораживающая Пасть дьявола
Организационные детали
- Едем на Renault Sandero. Детских кресел нет, есть бустер
- Дополнительно оплачиваются: парковка у скалы — 300 ₽, экосбор у дольменов — 350–400 ₽, билет на водопады — 450 ₽
- Гуляем по пересечённой местности — сланцы не годятся, обувайте кроссовки или треккинговые сандалии
- Маршрут гибкий: время на объектах зависит от погоды, переезды между локациями — от сезонных пробок и состояния дорог
- Возьмите солнцезащитный крем, воду, перекус. Если захотите, пообедаем в Архипо-Осиповке после дольменов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 155 туристов
Я — увлечённый исследователь, влюблённый в природу, архитектуру и приключения. Моя жизнь — это дорога, ветер и открытия, которыми я с радостью делюсь с теми, кто хочет увидеть мир по-новому. На
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Впечатления от поездки самые замечательные! Александр развернул перед нами широкую панораму окружающих Геленджик достопримечательностей! Все было прекрасно
организовано. Рекомендуем всем желающим эту интересную программу!
Бонусом был мини фильм о нашей поездке)))
организовано. Рекомендуем всем желающим эту интересную программу!
Бонусом был мини фильм о нашей поездке)))
Александр
Ответ организатора:
Спасибо большое за высокую оценку! Очень рад, что поездка запомнилась! Буду ждать вас снова!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Геленджика
Похожие экскурсии на «Природа и древние гиганты Большого Геленджика»
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны дольменов Геленджика
Загадочные дольмены и живописные водопады ждут вас на экскурсии «Тайны дольменов Геленджика»
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
9900 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-путешествие из Геленджика к водопадам и Грозовым воротам
Побывать у знаменитой крепости, искупаться в водопадах и узнать, как жить долго и счастливо
Начало: У вашего отеля в Геленджике
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика
Ищете новые впечатления? Этот тур покажет вам лучшие места Геленджика за один день. Узнайте больше о местных легендах и насладитесь видами
Начало: У вашего дома
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
30 мая в 13:00
3500 ₽ за человека
Групповая
до 14 чел.
Главные вершины Геленджика
Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивно...
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2500 ₽ за человека
-5%
до 1 июня
от 15 960 ₽ за экскурсию