Поездка в горы на место съемок кинофильма «Грозовые ворота» с посещением водопадов
Вам предстоит совершить увлекательную поездку в горы — вы увидите красивые водопады, загадаете желание возле дольмена, пообедаете на самой высокой точке горы Шахан с потрясающим видом на Главный Кавказский хребет.
Кроме того, вы узнаете историю съемок многосерийного фильма, снятого по мотивам романа Александра Тамоникова «Рота уходит в небо», и сможете сделать памятные фотографии в стилизованной военной форме.
Описание экскурсии
Первый водопад. Водопад высотой 3 м знаменит большой чашей — её глубина достигает 2,5 м. Здесь есть площадка для прыжков в воду, поэтому в жаркую погоду можно искупаться и понырять. Чаша называется «Чашей любви», а по местной традиции влюблённые пары купаются здесь для долгой и счастливой жизни.
Дольмен Желаний. Удивительна эта местность и дольменым комплексом. Дольмен Желаний знаменит своей способностью исполнять желания. Вы узнаете историю этих уникальных комплексов и почувствуете их особую энергетику.
Водопад Цигельский. 15-метровый Цигельский — один из самых красивых водопадов долины.
Крепость Грозовые ворота. Съемочная группа работала на г. Шахан, в долине реки Жане, где оставили декорацию — замок. Всем желающим предоставляется военная форма, чтобы сделать зрелищную фотографию на высоте 600 м. Рядом с крепостью работает кафе, где все желающие могут отведать шашлык на самой высокой точке горы Шахан, наблюдая за всем великолепием Главного Кавказского хребта. На горе также установлен памятник гражданской революции 1919 года в форме звезды.
Панорамные виды на Кавказский хребет. С горы Шахан видно все великолепие и мощь гор. Бывают моменты, когда кажется, что можно потрогать облака руками. А еще здесь особый воздух, ведь в долине реки находится Жанейское месторождение минеральных лечебных йодобромных вод.
Организационные детали
Трансфер от места вашего проживания в Геленджике включен в стоимость
Питание в горном кафе не включено в стоимость
Что взять с собой: полотенце, купальник (купание в водопадах предусмотрено), воду в дорогу
Поездка проходит на комфортабельных УАЗах с открытым верхом, рассчитанных на 8 посадочных мест
Летом кондиционер не используется, так как автомобили с открытой крышей
Экскурсионного сопровождения и подробного рассказа нет: информация даётся кратко, а основная цель тура — осмотреть труднодоступные места на подготовленном внедорожнике
Оплата производится водителю в начале тура
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Геленджик и Дивноморск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — Организатор в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 489 туристов
Открываем Геленджик с душой и искренностью!
Организуем живые, насыщенные, незабываемые экскурсии — не просто по точкам, а по тайнам, легендам и сердцу города.
За годы пути мы собрали тысячи впечатлений, сотни историй читать дальшеуменьшить
и бесценный опыт. Знаем каждый закоулок, каждый мост, каждый древний камень — и готовы поделиться ими с вами, как с близкими.
Покажем Геленджик не как туристическую карту, а как дом с тёплым порогом, пахнущий морем, травами и преданиями. Вы услышите шёпот волн, узнаете тайны гор, почувствуете ритм кавказской земли.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
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Юлия
Наше путешествие в горы на «красном муравье», так мы нарекли наш УАЗик было потрясающим и незабываемым! Огромное спасибо Максиму за этот день! Мы искупались на водопаде, загадали желание на дольмене, читать дальшеуменьшить
поднялись на гору Шахан (704 м), устроили фотосессию в крепости «грозовые ворота». Ехали мы по горам очень весело, путешествие было комфортным и запоминающимся. На смотровой площадке Шахан мы кормили лошадей, жеребят:) берите с собой яблоки и морковку🙂
+2
Вадим
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой яркий и подробный отзыв! Нам безумно приятно, что ваше путешествие на «красном муравье» стало незабываемым. Передадим читать дальшеуменьшить
Максиму вашу благодарность — он действительно мастер своего дела и всегда старается сделать поездку драйвовой и комфортной. Рады, что вам удалось выполнить всю «программу максимум»: от купания в водопадах до душевного общения с лошадками на горе Шахан. Спасибо за отличный совет будущим туристам про морковку и яблоки! Приезжайте к нам в горы снова за новыми эмоциями!
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Юлия
Погода была нелетная: дождь и тучи, но водитель Алексей прекрасно справился с задачей развлечь компанию экстримом. Мы увидели Грозовые ворота, дольмен и водопад р. Жане. Дети были в восторге от спусков и подъемов. То, что не увидели из-за облачности, прекрасно показал на экране экскурсовод:)
Вадим
Ответ организатора:
Здравствуйте! Большое спасибо за ваш отзыв и за то, что так точно подметили саму суть видовых экскурсий. Мы полностью согласны: читать дальшеуменьшить
иногда лучше немного услышать, но много увидеть и прочувствовать. Приятно, что формат с краткой информацией от гида оказался для вас оптимальным и позволил в полной мере насладиться окружающей природой и захватывающими пейзажами. Рады, что поездка подарила вам именно те эмоции, за которыми вы ехали. Ждём вас снова!
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Oxana
Клёвый маршрут. Очень понравились виды и главное наш водитель Александр немного пропускал вперёд группы и тем самым у нас была возможность фотографироваться, когда группы уже уехали. Очень ценно, когда никто не лезет в кадр! Особо нам ничего не рассказывали, но мы и ехали в основном за красивыми видами.
Вадим
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо большое за ваш отзыв и высокую оценку маршрута. Очень рады, что виды вас впечатлили, а главное — что читать дальшеуменьшить
у вас получились отличные кадры без лишних людей. Это действительно ценный момент. Обязательно передадим спасибо Александру: его внимательность к таким деталям (пропускать группы вперёд, чтобы вы могли спокойно фотографироваться) дорогого стоит.
Что касается рассказов по пути — спасибо за честность, примем к сведению. Но если ваша главная цель были живописные виды, и вы их получили сполна — значит, поездка удалась. Рады, что вы провели время с удовольствием. Ждём вас снова в гости!
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И
Ирина
Очень интересный маршрут, даже не смотря на декабрь месяц. Конечно машина нуждается в улучшении, но Александр приложил максимум усилий для создания потрясающего настроения от увиденного
Вадим
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв и искренние слова. Очень рады, что даже в декабре маршрут показался вам интересным и запоминающимся. читать дальшеуменьшить
Отдельное спасибо за добрые слова в адрес Александра — мы обязательно передадим ему вашу благодарность, он старался ради вашего отличного настроения.
Что касается замечания по состоянию автомобиля — спасибо, что обратили на это внимание. Для нас важно качество поездки во всех деталях, и мы обязательно примем ваше замечание в работу, чтобы улучшить техническую составляющую. Надеемся, вы дадите нам ещё один шанс показать вам красоту маршрута на более комфортном транспорте. Ждём вас снова!
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А
Алена
14 Апреля были на экскурсии Джиппинг на Грозовые ворота. Водитель прекрасно справился со своей задачей, мы все посмотрели по маршруту, а дождь и туман придали этой поездки определенную загадочность! Рекомендую!
Вадим
Ответ организатора:
Благодарим вас за рекомендацию! Очень рады, что даже капризы погоды в сочетании с мастерством нашего водителя не испортили поездку, а, читать дальшеуменьшить
наоборот, добавили маршруту особую загадочную атмосферу. Приятно знать, что вы остались довольны качеством сервиса. Ждем вас снова на новые джип-туры в любую погоду!
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Елена
Очень захватывающая видовая экскурсия. Гид кратко даёт информацию о месте, большего и не надо. На экскурсии необходимо наслаждаться и получать удовольствие от окружающей природы. Спасибо
Вадим
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв! Рады, что даже «нелетная» погода не помешала вашей компании получить заряд адреналина и ярких эмоций. читать дальшеуменьшить
Передадим Алексею отдельную благодарность за мастерство и драйв — он настоящий профессионал, который знает, как сделать поездку интересной даже в облачный день. Мы очень рады, что нашим маленьким гостям так понравились спуски и подъемы, а современные технологии помогли вам рассмотреть все красоты гор. С нетерпением ждем вас снова, чтобы в следующий раз вы увидели все эти панорамы уже при ясном небе! С уважением.
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