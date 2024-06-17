Вам предстоит совершить увлекательную поездку в горы — вы увидите красивые водопады, загадаете желание возле дольмена, пообедаете на самой высокой точке горы Шахан с потрясающим видом на Главный Кавказский хребет. Кроме того, вы узнаете историю съемок многосерийного фильма, снятого по мотивам романа Александра Тамоникова «Рота уходит в небо», и сможете сделать памятные фотографии в стилизованной военной форме.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Первый водопад. Водопад высотой 3 м знаменит большой чашей — её глубина достигает 2,5 м. Здесь есть площадка для прыжков в воду, поэтому в жаркую погоду можно искупаться и понырять. Чаша называется «Чашей любви», а по местной традиции влюблённые пары купаются здесь для долгой и счастливой жизни.

Дольмен Желаний. Удивительна эта местность и дольменым комплексом. Дольмен Желаний знаменит своей способностью исполнять желания. Вы узнаете историю этих уникальных комплексов и почувствуете их особую энергетику.

Водопад Цигельский. 15-метровый Цигельский — один из самых красивых водопадов долины.

Крепость Грозовые ворота. Съемочная группа работала на г. Шахан, в долине реки Жане, где оставили декорацию — замок. Всем желающим предоставляется военная форма, чтобы сделать зрелищную фотографию на высоте 600 м. Рядом с крепостью работает кафе, где все желающие могут отведать шашлык на самой высокой точке горы Шахан, наблюдая за всем великолепием Главного Кавказского хребта. На горе также установлен памятник гражданской революции 1919 года в форме звезды.

Панорамные виды на Кавказский хребет. С горы Шахан видно все великолепие и мощь гор. Бывают моменты, когда кажется, что можно потрогать облака руками. А еще здесь особый воздух, ведь в долине реки находится Жанейское месторождение минеральных лечебных йодобромных вод.

Организационные детали