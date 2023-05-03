Джипинг на Пшадские водопады — уникальному природному комплексу из более сотни красивейших водных каскадов, разбросанных по Пшаде и ее притокам.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопад чаша любви в долине реки Жане
- Родник Нашата
- Реку Пшада
- Деревня дольменов
- Парк Инь-Янь
- Дивномедье
- Пшадские водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Уникальный уголок природы.
- Наши путешествия начинаются с незабываемой остановки на водопаде «Чаша Любви» в удивительной долине реки «Жане». Мы наслаждаемся живописным пейзажем и заряжаемся энергией природы, а затем отправляемся на поиски родника «Наташа», где можно попробовать самую чистую воду.
- Наш маршрут продолжается в оздоровительном комплексе «Инь-Янь», где мы можем расслабиться и насладиться спокойствием и красотой окружающей природы. Мы продолжаем движение вдоль рек на 11 километров в сторону деревни дольменов, где можно ощутить дух старины и истории нашей земли.
- После этого наш путь лежит в деревню меда, где можно попробовать местный мед и узнать о традициях его изготовления. Наконец, мы отправляемся пешком на поиски водопадов, где мы можем насладиться красивейшими пейзажами и звуками природы. Все эти остановки и впечатления обязательно оставят незабываемые впечатления и зарядят нас энергией на долгое время.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Страховка
- Что не входит
- СПА-процедуру в комплексе «Инь-Янь», оплачивается по желанию дополнительно
- Также за доплату вы можете пообедать в лесном кафе
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы забираем на остановках в ГеленджикеЗавершение: Геленджик развозка по адресам на остановки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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