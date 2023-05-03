К Пшадским водопадам на УАЗах

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Джипинг на Пшадские водопады — уникальному природному комплексу из более сотни красивейших водных каскадов, разбросанных по Пшаде и ее притокам.
К Пшадским водопадам на УАЗах
К Пшадским водопадам на УАЗах
К Пшадским водопадам на УАЗах
К Пшадским водопадам на УАЗах
К Пшадским водопадам на УАЗах
К Пшадским водопадам на УАЗах
К Пшадским водопадам на УАЗах
К Пшадским водопадам на УАЗах
Ближайшие даты:
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Водопад чаша любви в долине реки Жане
  • Родник Нашата
  • Реку Пшада
  • Деревня дольменов
  • Парк Инь-Янь
  • Дивномедье
  • Пшадские водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Уникальный уголок природы.
  • Наши путешествия начинаются с незабываемой остановки на водопаде «Чаша Любви» в удивительной долине реки «Жане». Мы наслаждаемся живописным пейзажем и заряжаемся энергией природы, а затем отправляемся на поиски родника «Наташа», где можно попробовать самую чистую воду.
  • Наш маршрут продолжается в оздоровительном комплексе «Инь-Янь», где мы можем расслабиться и насладиться спокойствием и красотой окружающей природы. Мы продолжаем движение вдоль рек на 11 километров в сторону деревни дольменов, где можно ощутить дух старины и истории нашей земли.
  • После этого наш путь лежит в деревню меда, где можно попробовать местный мед и узнать о традициях его изготовления. Наконец, мы отправляемся пешком на поиски водопадов, где мы можем насладиться красивейшими пейзажами и звуками природы. Все эти остановки и впечатления обязательно оставят незабываемые впечатления и зарядят нас энергией на долгое время.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Страховка
Что не входит
  • СПА-процедуру в комплексе «Инь-Янь», оплачивается по желанию дополнительно
  • Также за доплату вы можете пообедать в лесном кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем на остановках в Геленджике
Завершение: Геленджик развозка по адресам на остановки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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