1 чел.
По популярности
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур и водное сафари в Геленджике: водопады, дольмены и природа
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром и водным сафари «Тайны Пшады». Откройте для себя каскады водопадов, древние дольмены и уникальные природные комплексы
Начало: Геленджик, по договоренности
«Вас ждет самое продолжительное водное сафари в Краснодарском крае, с брызгами и незабываемыми эмоциями»
Расписание: 8:00, 8:30, 13:30, 14:00
Завтра в 08:00
19 июля в 08:00
2 500₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
Прокатиться по живописной лесной дороге и получить заряд адреналина без толпы людей
Начало: В селе Адербиевка
Завтра в 13:00
19 июля в 09:00
5 500₽ за человека
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
Путешествие на Пшадские водопады в Геленджике - это незабываемые впечатления, джиппинг на УАЗах и живописные остановки. Ощутите красоту природы и дух древности
Начало: Остановка в Геленджике/по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
Завтра в 08:00
19 июля в 08:00
от 2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниил8 июля 2024Водитель Сергей просто огонь,реальность превзошла ожидания! Новый кандидат на роль части легендарного фильма «такси»)))
- ММарина20 июня 2024Понравилось всё!!! Спасибо, водителю Александру за замечательную поездку.
- ММагдалина18 июня 2024Экскурсия понравилась. Очень красивые места. Купили горный мед. Везде чисто. Из минусов - не 7 человек как написано в группе, а 10, незаинтересованный гид, ничего не рассказывает, видно, что ему это всё утомительно
- ВВера22 августа 2023Побывали везде, как указано в программе. Очень хорошие водители - молодцы. Экскурсия классная. Можно было бы добавить краткое описание мест, которые посещаем. Как аудиогид.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Сафари»
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