Найдено 3 экскурсии в категории « Сафари » в Геленджике, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Сафари»

Цены на сафари в Геленджике, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь