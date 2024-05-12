Местные легенды

Про местность сложено немало легенд. Самая красивая из них повествует об истории несчастной любви. Располагался когда-то в горах небольшой аул. Царили в нем довольно строгие порядки относительно женитьбы: все брачные отношения должны были совершаться по старшинству, и пока старший брат не обзавелся семьей, младший должен был ходить в женихах. Но случилось так, что в одной семье нашел себе пару как раз младший сын. Естественно, старейшины племени не могли позволить подобное попрание законов и не разрешили молодым людям пожениться. Но в это время в реку, которая питала деревню водой, упал огромный камень, перекрыв водоснабжение. Влюбленный юноша заявил, что справится с бедой, но только в том случае, если после восстановления водоподачи он сможет назвать любимую женой. Разрешение было получено, парень отправился сражаться с обломком горы. Что он там делал и как, история умалчивает. Но молодой человек не вернулся в родной дом ни в этот день, ни на следующий. Поиски пропавшего велись как-то вяло, так что вскоре его объявили умершим вследствие несоблюдения техники безопасности и забыли. И лишь его любимая продолжила поиски. Но окончились они крайне печально: по одной версии девушка утонула, по другой пропала в горах. Но дух ее продолжает ходить среди падающих водяных струй, завлекая неосторожных туристов на отвесные склоны. Больше интересных легенд (про загадочную машину с одной фарой, Пшадскую деву, местного лешего) путешественники смогут узнать в ходе экскурсии, подобранной с помощью сайта