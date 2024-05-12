Экскурсии на Пшадские водопады из Геленджика

Найдено 5 экскурсий в категории «Пшадские водопады» в Геленджике, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
🚗 На машине
На лимузине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Лимузин-тур: Гебиусские водопады и Пшадские дольмены в Геленджике
Приглашаем вас на захватывающую поездку по живописным уголкам Геленджика на роскошном лимузине
«Мы посетим фермерское хозяйство Бамбаковых, где расположены так называемые Пшадские дольмены»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур и водное сафари «Тайны Пшады»
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Джип-тур и водное сафари в Геленджике: водопады, дольмены и природа
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром и водным сафари «Тайны Пшады». Откройте для себя каскады водопадов, древние дольмены и уникальные природные комплексы
Начало: Геленджик, по договоренности
«Затем мы с вам отправимся в увлекательный и простой пеший маршрут к каскаду Пшадских водопадов»
Расписание: 9:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Пшаде. Водопады, родники и парки ждут вас. Окунитесь в мир природы и наслаждайтесь каждым моментом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500 за человека
Экскурсия на Пшадские водопады
🛣 Джиппинг
Групповая
5 часов
20 отзывов
Незабываемый тур на Пшадские водопады в Геленджике
Вас ждут незабываемые приключения на Пшадских водопадах. Джиппинг, дольмены, родники и спа. Прекрасные фото и уникальные впечатления гарантированы
Начало: Геленджик, остановка по договоренности с туристом
«В завершение поездки вы побываете на водопадах, которые восхищают своими пейзажами, а также пройдете по красивому ущелью Пшадской долины»
Расписание: Ежедневно летом в 8:00, 12:00 и 14;00. Зимой строго по запросу.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500 за человека
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
🛣 Джиппинг
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
Путешествие на Пшадские водопады в Геленджике - это незабываемые впечатления, джиппинг на УАЗах и живописные остановки. Ощутите красоту природы и дух древности
Начало: Остановка в Геленджике/по запросу
«Джиппинг на Пшадские водопады — к уникальному природному комплексу из более сотни красивейших водных каскадов, разбросанных по Пшаде и ее притокам»
Расписание: Ежедневно в 12:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
1 000 за человека

Советы к посещению

Любители острых ощущений часто купаются в ледяной воде, спускающейся с гор. Остальные туристы гораздо охотнее катаются на лошадях, занимаются джиппингом, дегустируют вино и мед. В свободное от основной экскурсии время сфотографируйтесь на фоне бурлящих или неторопливо текущих вод, посетите часовню Сергия Радонежского, прогуляйтесь по пасеке, оцените развлечения в парке отдыха «Инь-Янь», отведайте свежеприготовленную форель, полежите в лечебной грязи, прокатитесь на бортовом ГАЗ-66, доставляющего путешественников к первому водопаду прямо по ручью, обдавая путешественников тучами брызг. Недорого купить подобное развлечение можно у нас на сайте

Местные легенды

Про местность сложено немало легенд. Самая красивая из них повествует об истории несчастной любви. Располагался когда-то в горах небольшой аул. Царили в нем довольно строгие порядки относительно женитьбы: все брачные отношения должны были совершаться по старшинству, и пока старший брат не обзавелся семьей, младший должен был ходить в женихах. Но случилось так, что в одной семье нашел себе пару как раз младший сын. Естественно, старейшины племени не могли позволить подобное попрание законов и не разрешили молодым людям пожениться. Но в это время в реку, которая питала деревню водой, упал огромный камень, перекрыв водоснабжение. Влюбленный юноша заявил, что справится с бедой, но только в том случае, если после восстановления водоподачи он сможет назвать любимую женой. Разрешение было получено, парень отправился сражаться с обломком горы. Что он там делал и как, история умалчивает. Но молодой человек не вернулся в родной дом ни в этот день, ни на следующий. Поиски пропавшего велись как-то вяло, так что вскоре его объявили умершим вследствие несоблюдения техники безопасности и забыли. И лишь его любимая продолжила поиски. Но окончились они крайне печально: по одной версии девушка утонула, по другой пропала в горах. Но дух ее продолжает ходить среди падающих водяных струй, завлекая неосторожных туристов на отвесные склоны. Больше интересных легенд (про загадочную машину с одной фарой, Пшадскую деву, местного лешего) путешественники смогут узнать в ходе экскурсии, подобранной с помощью сайта

Местные экскурсоводы

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Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентин
    12 мая 2024
    Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
    Мы получили только положительные и незабываемые эмоции и впечатления на экскурсии, особенно благодаря гиду Андрею. Неописуемой красоты Гебиусские водопады, замечательная
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    лесная тропа,для любителей активного отдыха. Андрей провел экскурсию грамотно, был очень внимательный и интересный собеседник. Рекомендуем всем, получите удовольствие от прогулки и великолепные фото и видео.

  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Экскурсия на Пшадские водопады
    Прекрасная экскурсия! Масса положительных эмоций! Везде заехали и все посмотрели согласно перечня посещаемых мест. Замечательный водитель, вежливый и спокойный. Подсказывал
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    и объяснял, все что не понятно. Забрали прямо от отеля и вернули так же к самому отелю. Выражаем огромную благодарность за проведение досуга.

  • Н
    Надежда
    3 мая 2024
    Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
    Супер экскурсии с супер водителем Антоном!!! Масса впечатлений от увиденных красот!!! Спасибо! Спасибо! Спасибо!!!
  • В
    Валентина
    21 сентября 2023
    Джип-тур и водное сафари «Тайны Пшады»
    Экскурсия супер, адреналин от поездки на 10 заезд, Андрею большое спасибо за такую поездку, за рассказы и красивые виды
  • N
    Nastya.agoshkina
    16 сентября 2023
    Экскурсия на Пшадские водопады
    Тур советую, все было отлично! Водитель супер))
  • М
    Мелихова
    11 сентября 2023
    Экскурсия на Пшадские водопады
    Огромное спасибо Евгению, прокатил экстремально и с ветерком, все как и просили. Попали в машине с молодёжью, время провели супер, экскурсия достойная!)
  • A
    Alen2619
    25 августа 2023
    Джип-тур и водное сафари «Тайны Пшады»
    Ожидание не совпало с реальностью… В описании просто вау, а по факту… время отведенное на дегустацию, грязевые вынны слишком много,
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    даже если никто не идет на них, а на сами водопады уже мало и темно. Заявленной 2 деревни дольменов не увидела, дали 10 мин. на просмотр и там их только 4, сами водопады были красивые, живописные, поездка на джиппе тоже понравилась с брызгами музыкой, чашу на р. Жане не посетили, хотя в описании есть, экскурсия не соответствует действительности

  • В
    Вера
    22 августа 2023
    К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
    Побывали везде, как указано в программе. Очень хорошие водители - молодцы. Экскурсия классная. Можно было бы добавить краткое описание мест, которые посещаем. Как аудиогид.
  • Е
    Елизавета
    7 июля 2022
    Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
    Брали машину на юбилей брата. Автомобиль в отличном состоянии, чистый и аккуратный салон. По запросу водитель отвезёт вас по интересным местам в пределах оговорённого времени. Мы выбрали водопады и бухту Инал. Очень приятно что водитель вежливый, аккуратно водит машину.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Пшадские водопады»

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  3. Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
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  5. К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Пшадские водопады" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Пшадские водопады в 2024 году остаются наиболее часто посещаемыми природными достопримечательностями, экскурсии к которым организуются из Геленджика. Недорогие путешествия по горной местности на машине или автобусе позволят туристам полюбоваться на величественное творение матушки-Природы. При выборе гида можно предварительно почитать отзывы, а большое количество разнообразных предложений дадут возможность подобрать подходящее время и маршрут. В стоимость групповых экскурсий часто входят джиппинг по гористой местности и обед; индивидуальные поездки можно запланировать так, как хочется душе туристов
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