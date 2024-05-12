1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Лимузин-тур: Гебиусские водопады и Пшадские дольмены в Геленджике
Приглашаем вас на захватывающую поездку по живописным уголкам Геленджика на роскошном лимузине
«Мы посетим фермерское хозяйство Бамбаковых, где расположены так называемые Пшадские дольмены»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур и водное сафари в Геленджике: водопады, дольмены и природа
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром и водным сафари «Тайны Пшады». Откройте для себя каскады водопадов, древние дольмены и уникальные природные комплексы
Начало: Геленджик, по договоренности
«Затем мы с вам отправимся в увлекательный и простой пеший маршрут к каскаду Пшадских водопадов»
Расписание: 9:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Пшаде. Водопады, родники и парки ждут вас. Окунитесь в мир природы и наслаждайтесь каждым моментом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Незабываемый тур на Пшадские водопады в Геленджике
Вас ждут незабываемые приключения на Пшадских водопадах. Джиппинг, дольмены, родники и спа. Прекрасные фото и уникальные впечатления гарантированы
Начало: Геленджик, остановка по договоренности с туристом
«В завершение поездки вы побываете на водопадах, которые восхищают своими пейзажами, а также пройдете по красивому ущелью Пшадской долины»
Расписание: Ежедневно летом в 8:00, 12:00 и 14;00. Зимой строго по запросу.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
Путешествие на Пшадские водопады в Геленджике - это незабываемые впечатления, джиппинг на УАЗах и живописные остановки. Ощутите красоту природы и дух древности
Начало: Остановка в Геленджике/по запросу
«Джиппинг на Пшадские водопады — к уникальному природному комплексу из более сотни красивейших водных каскадов, разбросанных по Пшаде и ее притокам»
Расписание: Ежедневно в 12:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
1 000₽ за человека
Любители острых ощущений часто купаются в ледяной воде, спускающейся с гор. Остальные туристы гораздо охотнее катаются на лошадях, занимаются джиппингом, дегустируют вино и мед. В свободное от основной экскурсии время сфотографируйтесь на фоне бурлящих или неторопливо текущих вод, посетите часовню Сергия Радонежского, прогуляйтесь по пасеке, оцените развлечения в парке отдыха «Инь-Янь», отведайте свежеприготовленную форель, полежите в лечебной грязи, прокатитесь на бортовом ГАЗ-66, доставляющего путешественников к первому водопаду прямо по ручью, обдавая путешественников тучами брызг. Недорого купить подобное развлечение можно у нас на сайте
Про местность сложено немало легенд. Самая красивая из них повествует об истории несчастной любви. Располагался когда-то в горах небольшой аул. Царили в нем довольно строгие порядки относительно женитьбы: все брачные отношения должны были совершаться по старшинству, и пока старший брат не обзавелся семьей, младший должен был ходить в женихах. Но случилось так, что в одной семье нашел себе пару как раз младший сын. Естественно, старейшины племени не могли позволить подобное попрание законов и не разрешили молодым людям пожениться. Но в это время в реку, которая питала деревню водой, упал огромный камень, перекрыв водоснабжение. Влюбленный юноша заявил, что справится с бедой, но только в том случае, если после восстановления водоподачи он сможет назвать любимую женой. Разрешение было получено, парень отправился сражаться с обломком горы. Что он там делал и как, история умалчивает. Но молодой человек не вернулся в родной дом ни в этот день, ни на следующий. Поиски пропавшего велись как-то вяло, так что вскоре его объявили умершим вследствие несоблюдения техники безопасности и забыли. И лишь его любимая продолжила поиски. Но окончились они крайне печально: по одной версии девушка утонула, по другой пропала в горах. Но дух ее продолжает ходить среди падающих водяных струй, завлекая неосторожных туристов на отвесные склоны. Больше интересных легенд (про загадочную машину с одной фарой, Пшадскую деву, местного лешего) путешественники смогут узнать в ходе экскурсии, подобранной с помощью сайта
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Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентин12 мая 2024Мы получили только положительные и незабываемые эмоции и впечатления на экскурсии, особенно благодаря гиду Андрею. Неописуемой красоты Гебиусские водопады, замечательная
- ММарина12 мая 2024Прекрасная экскурсия! Масса положительных эмоций! Везде заехали и все посмотрели согласно перечня посещаемых мест. Замечательный водитель, вежливый и спокойный. Подсказывал
- ННадежда3 мая 2024Супер экскурсии с супер водителем Антоном!!! Масса впечатлений от увиденных красот!!! Спасибо! Спасибо! Спасибо!!!
- ВВалентина21 сентября 2023Экскурсия супер, адреналин от поездки на 10 заезд, Андрею большое спасибо за такую поездку, за рассказы и красивые виды
- NNastya.agoshkina16 сентября 2023Тур советую, все было отлично! Водитель супер))
- ММелихова11 сентября 2023Огромное спасибо Евгению, прокатил экстремально и с ветерком, все как и просили. Попали в машине с молодёжью, время провели супер, экскурсия достойная!)
- AAlen261925 августа 2023Ожидание не совпало с реальностью… В описании просто вау, а по факту… время отведенное на дегустацию, грязевые вынны слишком много,
- ВВера22 августа 2023Побывали везде, как указано в программе. Очень хорошие водители - молодцы. Экскурсия классная. Можно было бы добавить краткое описание мест, которые посещаем. Как аудиогид.
- ЕЕлизавета7 июля 2022Брали машину на юбилей брата. Автомобиль в отличном состоянии, чистый и аккуратный салон. По запросу водитель отвезёт вас по интересным местам в пределах оговорённого времени. Мы выбрали водопады и бухту Инал. Очень приятно что водитель вежливый, аккуратно водит машину.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Пшадские водопады»
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Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Пшадские водопады" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Пшадские водопады в 2024 году остаются наиболее часто посещаемыми природными достопримечательностями, экскурсии к которым организуются из Геленджика. Недорогие путешествия по горной местности на машине или автобусе позволят туристам полюбоваться на величественное творение матушки-Природы. При выборе гида можно предварительно почитать отзывы, а большое количество разнообразных предложений дадут возможность подобрать подходящее время и маршрут. В стоимость групповых экскурсий часто входят джиппинг по гористой местности и обед; индивидуальные поездки можно запланировать так, как хочется душе туристов