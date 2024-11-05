Наш мастер-класс — это возможность открыть для себя новый способ взаимодействия с морем, на доске с парусом. Сперва под руководством опытных спортсменов вы пройдёте обучение на берегу. А затем вместе с инструктором выйдете на воду и поймёте, как управлять парусом, стоять на доске.
И сделаете свои первые шаги в виндсёрфинге! А ещё, если повезёт, встретите дельфинов, они часто здесь бывают.
И сделаете свои первые шаги в виндсёрфинге! А ещё, если повезёт, встретите дельфинов, они часто здесь бывают.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание мастер-класса
Наша спортивная база находится в исторической части города — когда-то на этот берег заходили греческие корабли и странники в поисках земли.
Подготовка на суше (полчаса)
Чтобы лучше понять работу с парусом, вы сначала погрузитесь в теорию: узнаете о движении под парусом и управлении виндсёрфом. Конечно, будет и подробный инструктаж — знакомство с оборудованием.
Ваш выход в море
Далее вас ждёт обучение на воде при ветре до 5 м/с. Инструктор будет рядом в лодке или на сапе. Вы научитесь поднимать парус, ориентироваться по ветру, освоите простейшие повороты и сможете управлять виндсёрфом самостоятельно, чем и будете заниматься всё оставшееся время.
Организационные детали
- Мы выдадим вам спасательные жилеты, но желательно уметь плавать
- База не оборудована душами, но есть место для переодевания
- У нас есть комфортабельная зона отдыха с отличным видом на бухту
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Тонкого мыса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннушка — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 906 туристов
Мы успешно развиваемся в регионе в разных направлениях. В нашу команду входят профессионалы своего дела: гиды-водители, опытные водные инструкторы, водители-экстремалы, профессиональный фотограф, а также есть гиды с высшим образованием вЗадать вопрос
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