Наш мастер-класс — это возможность открыть для себя новый способ взаимодействия с морем, на доске с парусом. Сперва под руководством опытных спортсменов вы пройдёте обучение на берегу. А затем вместе с инструктором выйдете на воду и поймёте, как управлять парусом, стоять на доске. И сделаете свои первые шаги в виндсёрфинге! А ещё, если повезёт, встретите дельфинов, они часто здесь бывают.

Описание мастер-класса

Наша спортивная база находится в исторической части города — когда-то на этот берег заходили греческие корабли и странники в поисках земли.

Подготовка на суше (полчаса)

Чтобы лучше понять работу с парусом, вы сначала погрузитесь в теорию: узнаете о движении под парусом и управлении виндсёрфом. Конечно, будет и подробный инструктаж — знакомство с оборудованием.

Ваш выход в море

Далее вас ждёт обучение на воде при ветре до 5 м/с. Инструктор будет рядом в лодке или на сапе. Вы научитесь поднимать парус, ориентироваться по ветру, освоите простейшие повороты и сможете управлять виндсёрфом самостоятельно, чем и будете заниматься всё оставшееся время.

Организационные детали