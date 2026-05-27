Треккинг к кораблю «Рио» и мысу Дооб - из Геленджика

Живописный маршрут по побережью с тайнами кораблекрушений и панорамами Чёрного моря
Это путешествие объединяет красоту природы, захватывающую историю и дух приключений.

Вы пройдёте по живописному побережью Кабардинки, увидите уникальные геологические формы, искупаетесь в море и сделаете впечатляющие фото на фоне знаменитого сухогруза «Рио», который уже стал местной легендой.
Описание экскурсии

  • Сбор группы. Переезд на общественном транспорте до Кабардинки (≈45 мин).
  • Начало маршрута — лёгкий терренкур (≈40 мин), путь проходит вдоль моря с чередой спусков и подъёмов.
  • Мыс Дооб — панорамные виды и памятник адмиралу Нахимову. Здесь в 1986 году произошло крушение парохода «Адмирал Нахимов».
  • Смотровая с видом на сухогруз «Рио» — потрясающий вид сверху на корабль.
  • Сухогруз «Рио» — финальная точка маршрута. Здесь остановка (≈1 ч) для купания, отдыха и фотосессии. История корабля: шторм 2018 года, посадка на мель и превращение в достопримечательность.
  • Возвращение — по дороге вдоль моря (≈20 мин) к точке сбора. В случае шторма в целях безопасности вернёмся той же дорогой, которой пришли.

Организационные детали

  • До точки старта едем на общественном транспорте. За задержку или отмену рейса гид ответственности не несёт.
  • Поход проводит сертифицированный гид.
  • Общая протяжённость маршрута — 6 км.
  • Уровень сложности: лёгкий/средний, требуется базовая физическая подготовка.
  • Подходит взрослым и детям от 7 лет.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От автостанции Геленджика
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — Организатор в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 370 туристов
Открываем Геленджик с душой и искренностью! Организуем живые, насыщенные, незабываемые экскурсии — не просто по точкам, а по тайнам, легендам и сердцу города. За годы пути мы собрали тысячи впечатлений, сотни историй
и бесценный опыт. Знаем каждый закоулок, каждый мост, каждый древний камень — и готовы поделиться ими с вами, как с близкими. Покажем Геленджик не как туристическую карту, а как дом с тёплым порогом, пахнущий морем, травами и преданиями. Вы услышите шёпот волн, узнаете тайны гор, почувствуете ритм кавказской земли.

