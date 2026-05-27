Это путешествие объединяет красоту природы, захватывающую историю и дух приключений.
Вы пройдёте по живописному побережью Кабардинки, увидите уникальные геологические формы, искупаетесь в море и сделаете впечатляющие фото на фоне знаменитого сухогруза «Рио», который уже стал местной легендой.
Описание экскурсии
- Сбор группы. Переезд на общественном транспорте до Кабардинки (≈45 мин).
- Начало маршрута — лёгкий терренкур (≈40 мин), путь проходит вдоль моря с чередой спусков и подъёмов.
- Мыс Дооб — панорамные виды и памятник адмиралу Нахимову. Здесь в 1986 году произошло крушение парохода «Адмирал Нахимов».
- Смотровая с видом на сухогруз «Рио» — потрясающий вид сверху на корабль.
- Сухогруз «Рио» — финальная точка маршрута. Здесь остановка (≈1 ч) для купания, отдыха и фотосессии. История корабля: шторм 2018 года, посадка на мель и превращение в достопримечательность.
- Возвращение — по дороге вдоль моря (≈20 мин) к точке сбора. В случае шторма в целях безопасности вернёмся той же дорогой, которой пришли.
Организационные детали
- До точки старта едем на общественном транспорте. За задержку или отмену рейса гид ответственности не несёт.
- Поход проводит сертифицированный гид.
- Общая протяжённость маршрута — 6 км.
- Уровень сложности: лёгкий/средний, требуется базовая физическая подготовка.
- Подходит взрослым и детям от 7 лет.
в понедельник в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От автостанции Геленджика
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — Организатор в Геленджике
Вадим — Организатор в Геленджике
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 370 туристов
Открываем Геленджик с душой и искренностью! Организуем живые, насыщенные, незабываемые экскурсии — не просто по точкам, а по тайнам, легендам и сердцу города. За годы пути мы собрали тысячи впечатлений, сотни историй
