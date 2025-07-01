Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Геленджике, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Индивидуальное занятие по виндсёрфингу
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Индивидуальное занятие по виндсёрфингу
Ветер, волны и вы, покоряющие морские просторы
Начало: В районе Тонкого мыса
Завтра в 09:00
26 июл в 09:00
от 8000 ₽ за человека
От секретного терруара к винной короне: "Криница" и "Шато Де Талю" из Геленджика
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
От секретного терруара к винной короне: "Криница" и "Шато Де Талю" из Геленджика
Понять философию частного хозяйства и оценить европейский размах «замка на склоне»
26 июл в 09:30
29 июл в 09:30
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Билет в Древний Рим - для всей семьи: тематический парк в Геленджике
Пешая
1.5 часа
Билеты
Билет в Древний Рим - для всей семьи: тематический парк в Геленджике
Отдать детей в школу гладиаторов, посетить стойбище варваров и помаршировать в строю легионеров
Начало: На Сухумском шоссе
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
26 июл в 10:00
1500 ₽ за билет

Последние отзывы на экскурсии

Д
Мастер-класс по виндсёрфингу
Рекомендую всем кто хотел бы прикоснуться к виндсерфингу в первый раз, но не знает с чего начать. Андрей прекрасный инструктор,
читать дальшеуменьшить

всегда рядом, спокойно и вежливо дает базу и закрепляет ее на практике. Для любителей и профи есть хорошая матч часть, которую не стыдно взять в аренду. Геледжикская бухта - отменное место для ловли ветра на парусах.
Отдельное спасибо организаторам за то что выдали девушкам и детям сапы, что бы им тоже было весело, пока мужчины занимались с инструктором.

Рекомендую всем кто хотел бы прикоснуться к виндсерфингу в первый раз, но не знает с чего
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 3 отзыва в Геленджике в категории "Уникальный опыт"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Индивидуальное занятие по виндсёрфингу;
  2. От секретного терруара к винной короне: "Криница" и "Шато Де Талю" из Геленджика;
  3. Билет в Древний Рим - для всей семьи: тематический парк в Геленджике.
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Абрау-Дюрсо;
  2. Створный маяк;
  3. Белая невеста;
  4. Набережная;
  5. Маяк на Толстом мысе;
  6. Старый парк;
  7. Можжевеловая роща;
  8. Район Толстого Мыса;
  9. Скала Парус;
  10. Сафари-парк.
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июле 2026
Сейчас в Геленджике в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Геленджике на 2026 год по теме «Уникальный опыт», 3 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь