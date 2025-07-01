Индивидуальная
Индивидуальное занятие по виндсёрфингу
Ветер, волны и вы, покоряющие морские просторы
Начало: В районе Тонкого мыса
Завтра в 09:00
26 июл в 09:00
от 8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
От секретного терруара к винной короне: "Криница" и "Шато Де Талю" из Геленджика
Понять философию частного хозяйства и оценить европейский размах «замка на склоне»
26 июл в 09:30
29 июл в 09:30
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Билеты
Билет в Древний Рим - для всей семьи: тематический парк в Геленджике
Отдать детей в школу гладиаторов, посетить стойбище варваров и помаршировать в строю легионеров
Начало: На Сухумском шоссе
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
26 июл в 10:00
1500 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
Д
Рекомендую всем кто хотел бы прикоснуться к виндсерфингу в первый раз, но не знает с чего начать. Андрей прекрасный инструктор,
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Всего 3 отзыва в Геленджике в категории "Уникальный опыт"
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Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Уникальный опыт»
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Сейчас в Геленджике в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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