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всегда рядом, спокойно и вежливо дает базу и закрепляет ее на практике. Для любителей и профи есть хорошая матч часть, которую не стыдно взять в аренду. Геледжикская бухта - отменное место для ловли ветра на парусах.

Отдельное спасибо организаторам за то что выдали девушкам и детям сапы, что бы им тоже было весело, пока мужчины занимались с инструктором.