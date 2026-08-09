На внедорожнике мы отправимся в сторону села Адербиевка. Эти места нередко называют местной Швейцарией. Горные дороги приведут нас к смотровым площадкам и знаменитым Грозовым воротам. Вы побываете у древнего дольмена и отдохнёте возле водопада Любви.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 25 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Водопад Девичьи Слёзы

Вы увидите источники с «живой» и «мёртвой» водой, а также дерево желаний.

Видовая площадка «Сердце Геленджика»

Полюбуетесь панорамой гор, побережья, цветущих лугов и сделаете красивые фотографии.

Гора Острая

Подниметесь к вершине, где установлен поклонный крест. Отсюда открываются виды на соседние хребты и окрестности.

Грозовые ворота

Доберётесь до знаменитых руин — декораций к фильму «Грозовые ворота».

Дольмен

Осмотрите древнее мегалитическое сооружение возрастом несколько тысяч лет. Узнаете, когда и для чего оно было создано.

Водопад Любви

Финальная точка маршрута. Здесь можно искупаться и перекусить в кафе перед обратной дорогой.

Организационные детали