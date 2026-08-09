На внедорожнике мы отправимся в сторону села Адербиевка. Эти места нередко называют местной Швейцарией. Горные дороги приведут нас к смотровым площадкам и знаменитым Грозовым воротам. Вы побываете у древнего дольмена и отдохнёте возле водопада Любви.
Описание экскурсии
Водопад Девичьи Слёзы
Вы увидите источники с «живой» и «мёртвой» водой, а также дерево желаний.
Видовая площадка «Сердце Геленджика»
Полюбуетесь панорамой гор, побережья, цветущих лугов и сделаете красивые фотографии.
Гора Острая
Подниметесь к вершине, где установлен поклонный крест. Отсюда открываются виды на соседние хребты и окрестности.
Грозовые ворота
Доберётесь до знаменитых руин — декораций к фильму «Грозовые ворота».
Дольмен
Осмотрите древнее мегалитическое сооружение возрастом несколько тысяч лет. Узнаете, когда и для чего оно было создано.
Водопад Любви
Финальная точка маршрута. Здесь можно искупаться и перекусить в кафе перед обратной дорогой.
Организационные детали
- Поедем на Land Cruiser Cabrio. Есть детские кресла
- Дополнительно по желанию оплачиваются обед в кафе и дегустации мёда по пути
- Возьмите с собой питьевую воду и наличные деньги. Связь в горах может пропадать
- Эту экскурсию проведу именно я
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 63 туристов
Всю сознательную жизнь мы прожили на черноморском побережье, поэтому нам есть что рассказать — от исторических фактов до легенд и мифов. Наша деятельность началась в 2023 году. В автопарке — Land Cruiser Cabrio, новый Haval, автобусы и UAZ Patriot. Все автомобили в исправном состоянии и надлежащем виде, оснащены кондиционерами. Главный упор делаем на качество проведения экскурсий, а не на количество.
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