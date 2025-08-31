Водопад на реке Жане, известный как «Чаша любви» (10 мин). С этим местом связана красивая легенда — обязательно расскажем. Вы полюбуетесь ярко-бирюзовой водой и сможете искупаться, если захотите.
Родник Наташа (10 мин). Кристально чистая вода течёт из кувшина, который держит в руках девушка. Сюда приезжают молодожёны.
Парк «Инь Янь» (40 мин). Вы прогуляетесь по уютным аллеям в японском стиле. И по желанию пройдёте целебные спа-процедуры (за доплату): полежите в бочке с вином или примете грязевую ванну.
Путешествие по бездорожью (30 мин). Это настоящее водное сафари — мы проедем по реке Пшада на джипах! Вас ждут красивые виды, брызги и захватывающие эмоции.
Деревня древних дольменов (10 мин). У таинственных сооружений вы наполнитесь энергией и загадаете желание.
Экокомплекс «Дивномёдье» (2 ч). Вы продегустируете мёд и блюда местной кухни, увидите пасеку, виноградник и познакомитесь с животными.
Водопад «Борода Черномора» (30 мин). Мы пройдём по каньону реки сквозь каскады небольших водопадов. В конце пути вы искупаетесь в прохладной воде и насладитесь красотой природы.
Организационные детали
Поедем на Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Сruiser 200 или Uaz Patriot
Программа 5+
Протяжённость пешего маршрута — около 7 км туда-обратно, что требует определённой физической подготовки. Рекомендуем удобную обувь (местами нужно ходить по реке и камням)
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы по желанию
Баня — 800 ₽
Грязевые ванны — 800 ₽
Пилинг рыбками — 1000 ₽
Бочка — 800 ₽
ежедневно в 08:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 539 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Лада, цель моей команды погрузить вас в мир путешествий и развлечений! Мы отобрали только лучшие маршруты, чтобы вы не тратили время зря и получили незабываемые впечатления!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
1
2
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1
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А
Анатолий
Дата посещения: 30 авг 2025
Все супер.
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Наталья
Мне понравилось! Это была поездка на пикапе в горы, нас было 10 человек. В дороге вас будут завозить во всякие туристические места: принять грязевую ванну, прыгнуть в воду со скалы, читать дальшеуменьшить
пилинг рыбками, дегустация домашнего вина, дольмены, горный водопад Жане. Но самое яркое впечатление - это с брызгами ехать вброд по горным речкам под громкую музыку. Описать словами эмоции от этих покатушек сложно, но оно того стоит. Это правда очень круто! Нас возил Андрей. Рекомендую!
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Кристина
Все намного интереснее и веселее, чем ожидали Водитель Андрей устроил настоящее сафари) Из советов: возьмите с собой теплую одежду и быстросохнущую обувь:)
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Р
Руслан
Тур прошел отлично. Всё очень понравилось, красивые виды, природа, ребята молодцы! Спасибо. 👍🏼 Обязательно поеду ещё.
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Е
Елена
Как и заявлено в описании, это не экскурсия, а прогулка. Но прогулка на 50 % построена на предложениях что то купить(спа-процедуры, мед и тп). На заявленную чашу любви, где планировалось читать дальшеуменьшить
купание, привезли уже после заката солнца. На завленный водопад настойчиво рекомендуют не ходить, а провести 2 часа в кафе. Хотя вроде люди едут не есть, а гулять и кататься. Само катание недолгое, но прикольное. Гоняют по реке, все гости мокрые. Рекомендую брать запасную одежду или полотенце.
Лада
Ответ организатора:
Уважаемая Елена, касательно дополнительных услуг, ребята просто рассказывают что есть в наличии и уже путешественникам решать, воспользоваться или нет, также читать дальшеуменьшить
и у водопада, можно перекус брать с собой, никто не принуждает покупать в кафе и не идти к водопаду, про чашу любви благодарю за информацию, учтем ваши комментарии и Передадим исполнителям, чтобы поменяли немного его в маршруте, спасибо за ваш отзыв, мы стараемся быть лучше для наших путешественников!
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