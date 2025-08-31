Это путешествие — настоящий калейдоскоп впечатлений! В программе — бирюзовая «Чаша любви», таинственные дольмены, родник Наташа и сафари по руслу реки Пшада. По дороге вас ждут дегустации местного мёда и вин, уютный парк в японском стиле, а в завершение — каньон с водопадом «Борода Черномора».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Водопад на реке Жане, известный как «Чаша любви» (10 мин). С этим местом связана красивая легенда — обязательно расскажем. Вы полюбуетесь ярко-бирюзовой водой и сможете искупаться, если захотите.

Родник Наташа (10 мин). Кристально чистая вода течёт из кувшина, который держит в руках девушка. Сюда приезжают молодожёны.

Парк «Инь Янь» (40 мин). Вы прогуляетесь по уютным аллеям в японском стиле. И по желанию пройдёте целебные спа-процедуры (за доплату): полежите в бочке с вином или примете грязевую ванну.

Путешествие по бездорожью (30 мин). Это настоящее водное сафари — мы проедем по реке Пшада на джипах! Вас ждут красивые виды, брызги и захватывающие эмоции.

Деревня древних дольменов (10 мин). У таинственных сооружений вы наполнитесь энергией и загадаете желание.

Экокомплекс «Дивномёдье» (2 ч). Вы продегустируете мёд и блюда местной кухни, увидите пасеку, виноградник и познакомитесь с животными.

Водопад «Борода Черномора» (30 мин). Мы пройдём по каньону реки сквозь каскады небольших водопадов. В конце пути вы искупаетесь в прохладной воде и насладитесь красотой природы.

Организационные детали

Поедем на Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Сruiser 200 или Uaz Patriot

Программа 5+

Протяжённость пешего маршрута — около 7 км туда-обратно, что требует определённой физической подготовки. Рекомендуем удобную обувь (местами нужно ходить по реке и камням)

С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы по желанию