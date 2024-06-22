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спасибо. Могло быть ещё лучше, но из-за ветра волны просто захлестывали и на мелководье было тяжело устоять на ногах. Цены не кусаются- за это отдельное спасибо. Ставлю 5 звёзд с небольшим авансом в надежде на то, что заход в море сделают более комфортным и качество фото и видео станет чуть чуть качественнее. В остальном- всё ГУД! Спасибо!