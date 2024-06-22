Экскурсии с набережной Геленджика

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Геленджике, цены от 2 490 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
На сап-борде с инструктором в Геленджике
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
2 отзыва
На сап-борде с инструктором в Геленджике - активный отдых на море
Мечтаете об активных выходных? Приглашаем на групповую экскурсию на сап-борде с инструктором в Геленджике. Солёный бриз, дельфины и потрясающие виды ждут вас
Начало: На набережной Геленджика
Расписание: ежедневно в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
3 000 за человека
Прогулка по винным барам Геленджика
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Прогулка по винным барам Геленджика: вкус и традиции
Погрузитесь в мир виноделия Геленджика, открывая лучшие вина и секреты их создания в компании единомышленников
Начало: На набережной
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
2 490 за человека
Дайвинг в Геленджике, Кабардинке, Дивноморском
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Дайвинг и снорклинг в Геленджике, Кабардинке и Дивноморском - индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия с погружением в море. Откройте для себя красоту подводного мира и насладитесь встречей с его обитателями
Начало: Улица Набережная, 7, Геленджик
Расписание: Ежедневно в 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
31002 790 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    22 июня 2024
    Дайвинг в Геленджике, Кабардинке, Дивноморском
    Рекомендую. Очень внимательные и прекрасные ребята. Погружалась первый раз, было очень страшно. Александр успокоил и помог увидеть красоты подводного мира!!! Не пожалеете)
  • М
    Максим
    7 июня 2024
    На сап-борде с инструктором в Геленджике
    Прогулка очень понравилась, Руслан все очень подробно и хорошо объясняет. Получили незабываемые эмоции, видели много дельфинов очень близко, любовались прекрасными видами.
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    Всем рекомендую, очень рады, что выбрали прогулку с инструктором, а не просто взяли сап-борды в прокат. Нас и научили правильно кататься и показали крутые места, сами бы наверно до дельфинов не доплыли, если бы вообще куда-то доплыли бы😅

  • М
    Мирослава
    7 мая 2024
    На сап-борде с инструктором в Геленджике
    Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап
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    конечно) Снаряжение новое, качественное. Перед выходом в море был инструктаж. Руслан объяснил все необходимые моменты четко и понятно. Сама прогулка максимально комфортная, безопасная и непринужденная. Инструктора всегда были рядом. На закате получились потрясающие фотографии с видами на море и горы. Получила самые яркие и крутые впечатления! Спасибо!!

  • С
    Станислав
    27 сентября 2023
    Дайвинг в Геленджике, Кабардинке, Дивноморском
    Погружение прошло замечательно. Инструкторы просто молодцы, объясняют всё доходчиво и следят за твоими действиями в течении всего погружения. Большое им
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    спасибо. Могло быть ещё лучше, но из-за ветра волны просто захлестывали и на мелководье было тяжело устоять на ногах. Цены не кусаются- за это отдельное спасибо. Ставлю 5 звёзд с небольшим авансом в надежде на то, что заход в море сделают более комфортным и качество фото и видео станет чуть чуть качественнее. В остальном- всё ГУД! Спасибо!

  • M
    M.mostol
    25 сентября 2023
    Дайвинг в Геленджике, Кабардинке, Дивноморском
    Опытный,внимательный инструктор. Прикольно и страшно одновременно🤣. Не для меня. Но, я попробовала💪
  • К
    Константин
    24 июля 2023
    Прогулка по винным барам Геленджика
    Классная экскурсия. Юлия хорошо разбирается в аспектах виноделия. Хорошо подобран маршрут и гастрономически разнообразен. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «С набережной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На сап-борде с инструктором в Геленджике
  2. Прогулка по винным барам Геленджика
  3. Дайвинг в Геленджике, Кабардинке, Дивноморском
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Водопады Жане
  3. Шато де Талю
  4. Грозовые ворота
  5. Пшадские водопады
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июле 2024
Сейчас в Геленджике в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 2 490 до 3 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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