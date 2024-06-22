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Групповая
2 часа
На сап-борде с инструктором в Геленджике - активный отдых на море
Мечтаете об активных выходных? Приглашаем на групповую экскурсию на сап-борде с инструктором в Геленджике. Солёный бриз, дельфины и потрясающие виды ждут вас
Начало: На набережной Геленджика
Расписание: ежедневно в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Прогулка по винным барам Геленджика: вкус и традиции
Погрузитесь в мир виноделия Геленджика, открывая лучшие вина и секреты их создания в компании единомышленников
Начало: На набережной
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
2 490₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Дайвинг и снорклинг в Геленджике, Кабардинке и Дивноморском - индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия с погружением в море. Откройте для себя красоту подводного мира и насладитесь встречей с его обитателями
Начало: Улица Набережная, 7, Геленджик
Расписание: Ежедневно в 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
31002 790₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия22 июня 2024Рекомендую. Очень внимательные и прекрасные ребята. Погружалась первый раз, было очень страшно. Александр успокоил и помог увидеть красоты подводного мира!!! Не пожалеете)
- ММаксим7 июня 2024Прогулка очень понравилась, Руслан все очень подробно и хорошо объясняет. Получили незабываемые эмоции, видели много дельфинов очень близко, любовались прекрасными видами.
- ММирослава7 мая 2024Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап
- ССтанислав27 сентября 2023Погружение прошло замечательно. Инструкторы просто молодцы, объясняют всё доходчиво и следят за твоими действиями в течении всего погружения. Большое им
- MM.mostol25 сентября 2023Опытный,внимательный инструктор. Прикольно и страшно одновременно🤣. Не для меня. Но, я попробовала💪
- ККонстантин24 июля 2023Классная экскурсия. Юлия хорошо разбирается в аспектах виноделия. Хорошо подобран маршрут и гастрономически разнообразен. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «С набережной»
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