Водная прогулка
Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
Полюбоваться знаменитым озером, посетить арт-парк и незабываемую галерею света
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
«Вы погуляете по ухоженной набережной озера Абрау и по арт-парку с интересными инсталляциями»
24 янв в 08:30
25 янв в 08:30
10 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Геленджика - в легендарное Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в атмосферу южной романтики, отправившись к озеру Абрау и заводу Абрау-Дюрсо. Вдохновляющие виды и история ждут вас
«Откройте для себя атмосферу южной романтики — отправьтесь в путешествие к живописному озеру Абрау и знаменитому винному заводу «Абрау-Дюрсо»»
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
На квадроциклах - к озеру Церковное
Путешествие на квадроциклах к озеру Церковное в Геленджике. Ощутите драйв, свежий воздух и живописные виды. Подходит для всех, даже новичков
Начало: У вашего отеля
«— Мы стартуем у озера Грек, окруженного холмами»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
5000 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия на квадроциклах к озеру
Начало: Геленджик, пос. Светлый, озеро Грек
«Что вас ожидает: Старт маршрута — живописное озеро Грек»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
6000 ₽ за человека
